60-70% din produsele unui comerciant generează doar 5% din vânzări. Ce trebuie să știe magazinele românești (analiză)

Deși puterea de cumpărare a românilor este în scădere, multe magazine din România continuă să își extindă portofoliile de produse, arată datele unui studiu realizat de o firmă de consultanță, care mai punctează faptul că aproximativ 60-70% dintre produsele din portofoliul unui retailer pot genera doar 5% din vânzări, deși acestea continuă să consume resurse importante prin costuri cu stocurile, logistica, marketingul și administrarea.

Într-un context economic marcat de inflație ridicată, consum prudent și presiune asupra marjelor de profit, aceste costuri ascunse pot afecta semnificativ profitabilitatea comercianților, iar în cazul unor afaceri locale pot genera dezechilibre financiare care să le pună în pericol dezvoltarea sau chiar continuitatea activității, susține firma de consultanță TPC Concept într-o analiză transmisă, joi, StartupCafe.ro.

Paradoxul apare într-un context economic dificil. Comisia Europeană estimează că economia României va înregistra o creștere de doar 0,1% în 2026, iar inflația va rămâne în jurul valorii de 7%, ceea ce va continua să afecteze puterea de cumpărare și consumul populației. În același timp, consolidarea fiscală și reducerea veniturilor reale determină consumatorii să fie mai prudenți, iar comercianții resimt încetinirea cererii.

În acest context, consultanții atrag atenția că multe companii încearcă să compenseze scăderea consumului prin extinderea gamei de produse, însă această strategie poate avea efectul opus celui urmărit.

„Multe companii pornesc de la o idee care pare logică la prima vedere: dacă avem mai multe produse, avem mai multe șanse să vindem. Există senzația că mai mult înseamnă automat mai multe oportunități. În practică, însă, după un anumit punct, extinderea excesivă a portofoliului poate produce efectul invers celui dorit. Stocurile devin mai greu de gestionat, resursele de marketing se dispersează, iar echipa de vânzări trebuie să promoveze din ce în ce mai multe articole. În același timp, o ofertă excesiv de largă poate genera confuzie și poate îngreuna procesul de alegere, astfel încât clientul nu mai înțelege clar care sunt produsele relevante pentru nevoile sale”, declară consultantul de business Sorin Spiridon, fondator TPC Concept.

Potrivit acestuia, în perioadele de scădere a consumului, tentația de a adăuga produse noi este și mai mare, deoarece companiile caută surse suplimentare de venit. Totuși, experiența arată că succesul vine mai degrabă din concentrarea pe produsele potrivite decât din multiplicarea permanentă a ofertei.

În multe situații, nu lipsa produselor este problema. Problema este lipsa focalizării asupra produselor care generează cu adevărat valoare pentru clienți și profit pentru companie.

Specialistul punctează că într-o piață în care consumatorii cumpără mai puțin și analizează mai atent fiecare achiziție, avantajul competitiv nu mai este dat de numărul produselor aflate pe raft, ci de capacitatea comercianților de a construi un portofoliu eficient și adaptat cererii reale.

60-70% dintre produse generează doar 5% din vânzări

Experiența TPC Concept arată că multe companii ajung să administreze portofolii excesiv de complexe, fără să conștientizeze impactul acestora asupra profitabilității.

„În realitate, multe companii nu își dau seama că au prea multe produse în portofoliu. Acesta este unul dintre motivele pentru care problema persistă ani de zile. La prima vedere, fiecare articol pare să contribuie cu ceva la vânzări și este greu pentru management să justifice eliminarea lui. Însă atunci când analizăm portofoliile în detaliu, observăm aproape întotdeauna același fenomen: un număr relativ mic de produse generează majoritatea vânzărilor, în timp ce o parte foarte mare a articolelor contribuie marginal”, spune Călin Spiridon, Managing Partner TPC Concept.

Acesta subliniază că statisticile din comerț și distribuție indică frecvent faptul că aproximativ 60%-70% dintre articole generează doar 5% din vânzări, ceea ce înseamnă că o mare parte din resursele companiei sunt consumate pentru produse care au o contribuție redusă la rezultate. Acest lucru nu înseamnă că toate aceste produse trebuie eliminate, ci că rolul fiecăruia trebuie analizat cu atenție.

Privite individual, aceste produse par inofensive. Privite împreună, ele generează însă costuri, complexitate și consum de resurse.

Problema este că efectele negative nu apar imediat în contul de profit și pierdere. Ele se manifestă prin stocuri mai mari, spații ocupate inutil, dificultăți de aprovizionare, costuri logistice suplimentare, efort comercial dispersat și o atenție mai redusă acordată produselor care generează cu adevărat rezultate.

În plus, un portofoliu foarte mare afectează inclusiv experiența consumatorului.

„Atunci când numărul produselor crește foarte mult, atenția companiei se împarte între prea multe direcții. Stocurile devin mai greu de gestionat, resursele de marketing se dispersează, iar echipa de vânzări trebuie să promoveze din ce în ce mai multe articole. Există și un efect asupra clienților. O ofertă excesiv de largă poate genera confuzie și poate îngreuna procesul de alegere. În loc să faciliteze cumpărarea, compania ajunge să creeze un fenomen de defocalizare, în care clientul nu mai înțelege clar care sunt produsele relevante pentru nevoile sale”, mai spune Sorin Spiridon.

Din experiența consultanților, optimizarea portofoliului este una dintre cele mai dificile sarcini ale unei companii, nu pentru că datele lipsesc, ci pentru că fiecare produs are susținători, are o poveste și pare să aibă un motiv pentru care trebuie păstrat.

Un semnal de alarmă apare atunci când complexitatea portofoliului crește mai repede decât vânzările sau profitul. În acel moment, compania trebuie să își pună o întrebare simplă: toate aceste produse contribuie cu adevărat la performanța afacerii sau doar consumă resurse care ar putea fi utilizate mai eficient în altă parte?

Problema nu este lipsa produselor, ci lipsa focalizării

Specialiștii consideră că multe companii încearcă să rezolve prin extinderea portofoliului ceea ce este, în realitate, o problemă de segmentare și de focalizare comercială.

„De multe ori, problema nu este că firma are prea puține produse. Problema este că nu reușește să ducă produsele potrivite în fața clienților potriviți și evită să elimine produsele nepotrivite pentru segmentele pe care le deservește. În loc să înțeleagă mai bine nevoile diferitelor segmente de clienți, compania adaugă produse noi, ceea ce generează și mai multă complexitate”, adaugă Călin Spiridon.

Specialistul spune că optimizarea portofoliului nu înseamnă eliminarea automată a produselor cu vânzări reduse, ci înțelegerea rolului pe care fiecare articol îl are în performanța companiei și în relația cu clienții.

„Întrebarea corectă nu este «Cât vinde acest produs?», ci «Cât de solicitat este de către clienți și ce valoare generează pentru companie?». Cele mai bune portofolii nu sunt cele mai mari, ci cele mai bine echilibrate. Ele sunt construite pornind de la două principii: nu aduci produsele potrivite în fața clienților nepotriviți și nu aduci produsele nepotrivite în fața clienților potriviți”, conchide Sorin Spiridon.

În opinia TPC Concept, într-o perioadă în care puterea de cumpărare este sub presiune, iar consumatorii sunt tot mai selectivi, succesul comercianților va mai fi determinat de capacitatea acestora de a simplifica portofoliul, de a elimina complexitatea inutilă și de a concentra resursele asupra produselor care generează valoare pentru clienți și profit pentru companie.