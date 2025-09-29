Skip to content

Ministerul Finanțelor ia în calcul taxarea inversă la îmbrăcăminte și încălțăminte 

Sursă: © Viktoriia Zarubina | Dreamstime.com

Ministerul Finanțelor ia în calcul introducerea taxării inverse la îmbrăcăminte și încălțăminte, scopul fiind reducerea evaziunii la TVA în acest domeniu, potrivit Profit.ro, care mai arată că implementarea acestui mecanism depinde de discuțiile pe care Finanțele le au pe acest subiect cu Comisia Europeană.

Taxarea inversă este procedura aplicată de beneficiarul unei livrări de bunuri/prestări de servicii care, conform legii, devine persoană obligată la plata TVA pentru achizitia de bunuri/servicii efectuată, prin excepție de la regula generală conform căreia persoana obligată la plata TVA este furnizorul bunurilor/prestatorul serviciilor, conform sursei citate.

Unii specialiști în fiscalitate susțin aplicarea taxării inverse doar în domeniile cu risc ridicat, așa cum se procedează deja în România, în timp ce extinderea ei la toate sectoarele este văzută ca eficientă de unii consultanți, dar este contestată de mulți alții. 

Din 2030 vor intra în vigoare noile reguli UE privind TVA, iar obținerea unei derogări pentru taxarea inversă generalizată ar dura prea mult, așa că această opțiune nu mai pare fezabilă, arată Profit.ro. 

În prezent, taxarea inversă se aplică, printre altele, pentru: deșeuri și materiale reciclabile (hârtie, plastic), livrarea de masă lemnoasă, de cereale și plante tehnice, transferul de certificate verzi, furnizările de console de jocuri, tablete PC și laptopuri, livrarea de gaze naturale către un comerciant (de gaze) persoană impozabilă și altele.

