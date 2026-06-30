Miliardarul român Daniel Dines (UiPath), despre AI: „Nu știm nici cum va arăta cariera copiilor noștri”. „Toată lumea simte un fel de anxietate, inclusiv eu”

Miliardarul român Daniel Dines, fondatorul companiei de inteligență artificială și automatizări software UiPath, recunoaște că resimte o anumită anxietate când vine vorba de AI și că este incertă cariera următoarelor generații de lucrători, dar consideră că oamenii au calități de neînlocuit, care trebuie cultivate.

„Toată lumea simte un fel de anxietate, inclusiv eu. Pentru că ne jucăm într-un teritoriu neexplorat. Cred că nu știm nici cum va arăta cariera copiilor noștri. Și reacția multora în situații de incertitudine este să facă o pauză: «Să vedem ce se întâmplă». Și la unii dintre clienții noștri vedem asta. Sau unii ar putea spune: «Dacă AI va face totul într-un an, doi, de ce aș mai face ceva?». Cred că este o abordare complet greșită”, a spus Dines la podcastul UiPath, „The Path Forward”, filmat la New York.

El consideră că modul în care un om își face meseria are rezultate vizibile și măsurabile, dar și rezultate intangibile, care nu pot fi produse de inteligența artificială.

„Ca angajat, toată lumea trebuie să înțeleagă că posturile au diferite rezultate. Și sunt rezultate vizibile și măsurabile și rezultate intangibile. Să vă dau un exemplu: un avocat din compania noastră trebuie să analizeze contractele cu clienții, pentru ca acestea să poată fi semnate. Rezultatul este că acel contract este semnat. Aici AI-ul clar va ajuta și oamenii vor deveni mai productivi. Dar un alt rezultat este modul în care acea persoană se poartă în fața clientului. Și am văzut de multe ori că asta poate influența toată relația cu clientul. Poți lăsa un gust amar prin felul cum te porți. Mai mult, persoana aceea poate fi un mentor pentru alții, poate fi cineva cu vechime mare în firmă, iar oamenii se uită la acea persoană. Dacă tu pur și simplu elimini acea persoană doar pe ideea compresiei sau absorbției unui job, pierzi acest rezultat”, a explicat antreprenorul IT.

Totuși, Daniel Dines a atras atenția că actualul sistem educațional trebuie schimbat, iar oamenii trebuie să se bazeze mai mult pe creativitatea lor și să-și cultive calitățile pe măsură ce AI avansează.

„Tot sistemul nostru educațional a fost centrat pe a crea oameni calificați la un nivel mediu. Asta a fost calea de a avansa în carieră, să obții o calificare bună, pentru a deveni expert într-un domeniu îngust. Asta s-a cam dus. Sunt alte calități umane care sunt mai importante: până și dorința de a lucra cu AI, de a te schimba, de a ieși din pătrățica ta în care lucrai. Și asta se leagă de partea de anxietate. Această transformare se întâmplă odată cu trecerea anilor”, a mai spus fondatorul primului „unicorn” lansat din România.

La rândul lor, angajatorii „trebuie să înțeleagă că nu va exista o soluție magică, în care bagi în priză un Einstein (un agent AI – n.r.) în procesele tale masive de business și acel Einstein va începe să lucreze”, crede Dines. „Nu se va întâmpla asta!”.

El crede că identitatea profesională este importantă.

„Cred că, dacă oamenii vor să facă un job care este interesant și de care sunt pasionați, noi vom avea un motiv să le oferim acel job. Mulți oameni își creează o identitate dintr-un job. Am avut o conversație cu o prietenă avocat. Și ea a spus că nu e vorba că jobul ei va fi înlocuit, ci este vorba despre faptul că identitatea ei devine irelevantă. Este în interesul nostru, ca specie umană, să ne menținem identitatea ca oameni. Deci trebuie să le oferim oamenilor posibilitatea de a face jobul de care sunt pasionați”, îi sfătuiește Daniel Dines pe patroni.

El i-a avertizat pe directorii companiilor să se gândească bine înainte de a da oamenii afară pentru a pune în loc tehnologiile de inteligență artificială.

„În final, AI este o unealtă. Nu cred în această narativă cum că, deodată, AI își va dezvolta o identitate, în mod miraculos. Nu cred că, filosofic, înțelegem natura voinței și modul în care oamenii funcționează. Pentru mine, AI e doar o unealtă și trebuie să ne remodelăm firmele și economia în jurul acestei unelte. Într-un fel, este ca electricitatea. Doar ne face viața mai bună și, eventual, ne va îmbogăți viața.

Oamenii poartă cultura unei companii, ei au o miză în joc. Dacă golești complet o companie de oameni, cum vei mai defini miza? Cine va răspunde pentru consecințe? Cel mai distructiv lucru pe care un director l-ar putea face acum este să taie locurile de muncă, fără să se gândească care este rezultatul acelor roluri care nu este vizibil, ce pierd când fac asta”, a concluzionat Daniel Dines.

Totuși, el crede că angajații vor trebui să-și împartă rolurile în firme cu AI-ul.

„Companiile, în modul în care operează, au fost construite având în centru omul. Iar acum cred că trebuie să împărțim acest rol în trei: trebuie să fie centrat pe om, centrat pe AI și centrat pe automatizare”.