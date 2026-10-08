Microsoft aduce mai multă inteligenţă artificială pe PC-uri și lansează un nou laptop cu Nvidia

Microsoft a prezentat un model de inteligenţă artificială pentru programare care poate rula direct pe computere personale, precum şi o nouă tehnologie de securitate menită să împiedice agenţii AI să acceseze date fără permisiune, relatează Reuters, citată de News.ro.

Compania a prezentat şi Surface Laptop Ultra, un nou laptop echipat cu cipuri Nvidia RTX Spark, în cadrul strategiei de transformare a Windows într-o platformă pe care agenţii AI să poată executa sarcini complexe, inclusiv scrierea de cod, fără a fi necesară conectarea la servicii cloud.

Microsoft a anunţat şi Microsoft Execution Containers, o tehnologie destinată să împiedice agenţii AI care rulează pe laptopuri sau desktopuri să acceseze date sau să execute operaţiuni neautorizate. Anthropic, OpenAI şi Nvidia vor utiliza această tehnologie, potrivit lui Pavan Davuluri, vicepreşedinte executiv pentru Windows şi dispozitive.

„Trebuia să transformăm desktopul în cel mai sigur loc pentru executarea agenţilor”, a declarat directorul general al Microsoft, Satya Nadella. Noile instrumente vor permite departamentelor IT să stabilească reguli pentru agenţii AI, iar sistemul de operare Windows va aplica aceste restricţii pe fiecare computer al angajaţilor.

Strategia Microsoft presupune mutarea unei părţi dintre operaţiunile AI executate în prezent în costisitoarele centre de date Azure către computere Windows performante din companii şi locuinţe. Apple urmăreşte o strategie similară prin noile sale computere Mac, în timp ce pentru Nvidia extinderea pe piaţa PC-urilor cu Windows ar însemna pătrunderea într-unul dintre ultimele segmente importante dominate de Intel şi AMD.

Nadella şi directorul general al Nvidia, Jensen Huang, au prezentat împreună Surface Laptop Ultra, rezultatul mai multor ani de colaborare dintre cele două companii pentru aducerea pe PC-uri a unor sarcini AI precum programarea şi rezolvarea unor proiecte complexe de afaceri.

Una dintre principalele provocări va fi demonstrarea faptului că agenţii AI, capabili să rezolve autonom probleme complexe, pot opera în siguranţă pe computere personale. Nvidia dezvoltă tehnologii pentru prevenirea incidentelor de securitate precum atacul asupra platformei Hugging Face, iar Apple încearcă, la rândul său, să controleze mai strict accesul agenţilor AI la datele stocate pe Mac-uri.

Analiştii consideră însă că preţul noilor dispozitive ar putea deveni cel mai important obstacol. Deficitul de cipuri de memorie a majorat costurile computerelor, iar Nvidia a crescut în ultimele săptămâni preţul sistemului său AI DGX Spark cu aproximativ 75%, la 6.950 de dolari, pe fondul scumpirii celor 128 GB de memorie utilizaţi de acesta.

În urmă cu doi ani, când Microsoft promova ideea executării sarcinilor AI direct pe PC-uri pentru reducerea costurilor, majoritatea laptopurilor vizate aveau preţuri sub 2.000 dolari. Acum, software-ul şi hardware-ul necesare sunt disponibile, dar costurile ridicate riscă să transforme AI-ul local într-o tehnologie accesibilă în principal utilizatorilor şi companiilor cu bugete mari, potrivit analistului Anshel Sag de la Moor Insights & Strategy.