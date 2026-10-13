Meta (Facebook) lansează modelul de inteligență artificială Muse Wonder

Gigantul american Meta a lansat Muse Wonder, cel mai avansat model de inteligenţă artificială al companiei pentru asistenţi digitali, disponibil prin abonamente lunare de 20 sau 100 de dolari, relatează CNBC, citată de News.ro.

Lansarea face parte din strategia grupului de a dezvolta noi surse de venit din inteligenţa artificială, dincolo de activitatea sa principală de publicitate online.

Alexandr Wang, directorul diviziei AI a Meta, a declarat că Muse Wonder, dezvoltat sub numele de cod Watermelon, a fost conceput pentru a îmbunătăţi capacitatea asistenţilor digitali de a îndeplini sarcini complexe, precum rezervările la restaurante. Sistemul poate încerca soluţii alternative atunci când întâmpină obstacole, fără să solicite imediat intervenţia utilizatorului.

Muse Wonder include şi măsuri suplimentare de protecţie împotriva utilizării abuzive în scopuri cibernetice, disponibile deocamdată doar în versiunea plătită. Meta încearcă totodată să răspundă preocupărilor privind confidenţialitatea, după ce unii utilizatori au reclamat accesarea neautorizată a mesajelor personale de către aplicaţia Muse, acuzaţii contestate de companie.

Noul model va fi disponibil şi dezvoltatorilor prin Meta Model API, la tarife mai mari decât abonamentele obişnuite, dar pe care compania le prezintă drept semnificativ mai mici decât cele practicate pentru modelele avansate ale OpenAI şi Anthropic. O versiune mai puternică, Muse Wonder Full, va putea fi accesată exclusiv prin asistentul de programare Muse Code, cu abonamente de 50 sau 200 de dolari pe lună.

Aplicaţia Muse, lansată luna trecută, a ajuns rapid în fruntea clasamentului App Store şi poate fi utilizată gratuit, cu opţiuni de abonament pentru acces extins. Introducerea Muse Wonder reprezintă un nou test al disponibilităţii consumatorilor şi dezvoltatorilor de a plăti pentru serviciile AI ale Meta.