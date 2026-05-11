DONA accelerează expansiunea: intră în optică medicală și analizează piața produselor stomatologice după afaceri de 746 milioane euro

Grupul DONA, unul dintre cele mai mari business-uri antreprenoriale din pharma românească, își continuă ofensiva pe piața de sănătate după ce a raportat pentru 2025 afaceri consolidate de 746 milioane de euro, în creștere cu 24% față de anul anterior. Compania controlată de medicul și antreprenorul Eugen Banciu mizează acum pe noi direcții de creștere: distribuția către opticile medicale și o posibilă intrare pe piața produselor stomatologice, într-un context în care consumul de produse OTC și suplimente încetinește, relatează Profit.ro.

Pariul DONA: de la farmacii la produse pentru stomatologie

După extinderea pe segmentul veterinar și lansarea distribuției pentru optici medicale, DONA analizează acum intrarea pe piața produselor stomatologice, ca parte a strategiei de diversificare a businessului de distribuție.

În paralel, grupul continuă investițiile în infrastructură și logistică pentru a susține volume mai mari și o acoperire operațională extinsă. Divizia de distribuție a crescut cu 29% în 2025, în timp ce rețeaua de farmacii DONA a avansat cu 19%.

„Rezultatele din 2025 confirmă soliditatea unui model de business construit pe două direcții complementare: retailul, care reprezintă baza activității grupului, și logistica, unde am accelerat prin intrarea în segmente noi. Această evoluție se înscrie într-un parcurs susținut, DONA Group înregistrând în perioada 2021–2025 o rată medie anuală compusă de creștere de 22%. În 2026, rămânem concentrați pe investiții bine calibrate și pe inițiative care pot susține evoluția grupului pe termen lung”, a declarat Eugen Banciu, președintele consiliului de administrație al Grupului DONA.

Investiții de peste 9 milioane euro pentru extinderea rețelei

Retailul DONA operează peste 330 de farmacii la nivel național, iar pentru 2026 grupul a bugetat investiții de peste 9 milioane de euro pentru extinderea rețelei, atât în zone urbane, cât și rurale, precum și pentru programe de formare dedicate angajaților.

În ultimii cinci ani, divizia de retail a investit peste 25 milioane de euro în România, în special în deschiderea și modernizarea farmaciilor și în dezvoltarea sistemelor informatice.

Tot în zona de retail, grupul a numit în august 2025 un nou director general pentru divizia DONA Retail. Aura Rădulescu, cu experiență de 27 de ani în retail, FMCG și pharma, a preluat conducerea operațională a rețelei.

Businessul veterinar a trecut de 20 milioane euro în primul an

Unul dintre proiectele strategice ale grupului în 2025 a fost integrarea liniei de business veterinare. Potrivit companiei, această divizie a depășit pragul de 20 milioane de euro încă din primul an de funcționare și a poziționat DONA printre jucătorii relevanți ai segmentului.

Echipa dedicată businessului veterinar numără în prezent peste 30 de angajați și urmează să fie extinsă în 2026.

În martie 2026, grupul și-a extins activitatea și în distribuția de optică medicală, consolidându-și poziția de furnizor integrat în sectorul de sănătate.

Piața încetinește, dar DONA vrea să crească peste medie

Compania spune că piața rămâne sub presiune din cauza scăderii consumului, mai ales pe segmentul produselor OTC și al suplimentelor alimentare, dar și din cauza modificărilor fiscale.

În acest context, grupul susține că își păstrează o strategie „echilibrată”, bazată pe investiții și dezvoltarea segmentelor cu potențial ridicat.

Fondat de medicul și antreprenorul Eugen Banciu, Grupul DONA dezvoltă în prezent activități în retail farmaceutic, distribuție de medicamente umane și veterinare, optică medicală, marketing farmaceutic, transport specializat și producția de suplimente alimentare sub branduri proprii.

