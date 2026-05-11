Fostul Sagem intră în România: grupul franco-chinez MobiWire deschide subsidiară locală pentru echipamente telecom

Producătorul franco-chinez de telefoane mobile și echipamente telecom MobiWire, fostul Sagem Wireless, a intrat pe piața din România prin deschiderea unei subsidiare locale cu obiect principal de activitate în fabricarea echipamentelor de comunicații, potrivit datelor analizate de StartupCafe.ro și informațiilor publicate inițial de Profit.ro.

Grupul, controlat de antreprenori chinezi și activ în industria telecom de aproape 30 de ani, produce anual zeci de milioane de dispozitive și operează una dintre cele mai mari facilități industriale din zona ODM („Original Design Manufacturer”) telecom din China. Compania afirmă că are peste 3.500 de angajați la nivel global și venituri anuale de aproximativ 700 milioane euro.

Subsidiara locală, MOBIWIRE ROMANIA SRL, funcționează în zona de business Herăstrău - Aviației din nordul Bucureștiului. Compania este deținută integral de MobiWire SAS din Franța și îl are ca administrator pe David Charlot - Co-CEO al MobiWire și șeful diviziei MobiIoT, specializată în soluții IoT și echipamente conectate pentru companii. Are peste 22 de ani de experiență în industria telecom, unde a ocupat anterior poziții de management și coordonare de proiecte la Alcatel, Sony Ericsson și Sagem Wireless.

Mobiwire Romania are ca obiect principal de activitate fabricarea echipamentelor de comunicații.

De la telefoanele Sagem la un model global ODM pentru telecom și electronice

MobiWire este continuatorul fostului business Sagem Wireless, unul dintre numele istorice ale industriei franceze de telefoane mobile.

După restructurările și falimentul Sagem Wireless, compania a fost reorganizată în 2011 sub numele MobiWire, printr-o investiție realizată de MobiWire Mobiles Ningbo Co LTD din China.

Între timp, grupul și-a schimbat semnificativ modelul de business și s-a specializat în producție ODM („Original Design Manufacturer”), un model utilizat pe scară largă în industria globală de electronice și telecom.

Practic, un producător ODM nu vinde în principal dispozitive sub propriul brand, ci proiectează, dezvoltă și produce echipamente pentru alte companii, care comercializează ulterior produsele sub propriile mărci.

În cazul MobiWire, compania dezvoltă și produce dispozitive pentru operatori telecom, bănci, fintech-uri, retaileri, companii logistice sau clienți industriali care au nevoie de produse personalizate și infrastructură hardware proprie.

Modelul ODM este diferit de simpla producție subcontractată, deoarece producătorul participă inclusiv la designul produsului, integrarea componentelor, dezvoltarea software, testare, certificare și logistică.

Astfel, clienții pot lansa rapid pe piață produse personalizate fără să investească direct în fabrici, linii de producție sau echipe proprii de dezvoltare hardware.

În prezent, MobiWire produce smartphone-uri Android, telefoane clasice, terminale POS și SoftPOS, dispozitive rugged, tablete, scanere de coduri de bare, trackere și echipamente IoT industriale.

Compania furnizează inclusiv soluții de comunicații și conectivitate pentru retail, logistică, sănătate, energie, automotive și industrie, într-o piață aflată în expansiune pe fondul digitalizării operațiunilor și dezvoltării infrastructurilor IoT.

Fabrica din Ningbo produce milioane de dispozitive lunar

Principalul centru industrial al grupului este amplasat în zona industrială Ningbo din China.

Potrivit informațiilor publicate de companie, fabrica are o suprafață de aproximativ 75.000 de metri pătrați și peste 4.000 de angajați.

Unitatea este specializată în SMT (Surface Mount Technology) și este echipată cu 23 de linii SMT capabile să producă până la 6 milioane de unități pe lună.

În paralel, fabrica dispune de 32 de linii de asamblare care pot produce încă 3,5 milioane de dispozitive lunar.

Compania afirmă că produce anual aproximativ 42 de milioane de dispozitive și că se află Top 5 ODM companii din 2023.

Pe lângă producția hardware, grupul oferă servicii complete ODM/OEM, care includ design, dezvoltare, integrare electronică, testare și logistică pentru clienți internaționali.












