O casă de avocatură și o companie IT românească lansează o platformă de inteligență artificială pentru domeniile juridic și fiscal

Compania românească de servicii IT Codezilla și casa de avocatură Țuca Zbârcea & Asociații lansează o platformă de Legal & Tax bazată pe AI, deja utilizată în practica zilnică juridică și fiscală, potrivit unui comunicat transmis, luni, StartupCafe.ro.

Platforma Benvolio este construită pornind de la o realitate esențială a activității de consultanță juridică și fiscală: un răspuns nu are valoare dacă nu poate fi explicat, susținut și apărat.

Această abordare este deja utilizată în practică, în cadrul colaborării cu Țuca Zbârcea & Asociații și Țuca Zbârcea & Asociații Tax, unde platforma este calibrată pentru jurisdicția română, în parteneriat cu experți juridici și consultanți fiscali locali, oferind un raționament trasabil, ajustat contextului specific fiecărui sistem de drept și modului în care fiecare organizație își construiește analiza și gestionează riscul.

Practic, Benvolio este conceput ca un sistem flexibil, care poate fi adaptat la modul de lucru al fiecărei organizații, nu doar la nivel de jurisdicție, ci și la nivel de practică și procese interne.

Lansarea din România marchează prima etapă a unui plan mai amplu. Platforma a fost dezvoltată și validată pe piața locală, iar extinderea la nivel european este deja în curs, primii parteneri din alte țări fiind deja identificați și integrați în procesul de scalare, transmite compania IT.

„De-a lungul proiectelor noastre, am văzut în practică faptul că modelele AI oferă valoare reală doar atunci când sunt adaptate la context. În domeniul juridic și fiscal, acest context nu este opțional. Diferența o face capacitatea de a opera în cadrul legal local, cu interpretare aplicată. Benvolio a pornit exact de aici: o platformă construită împreună cu avocați și consultanți fiscali, ancorată în practică și în modul real în care se desfășoară activitatea juridică”, a declarat Sebastian Doroftei, CEO, Codezilla.

Colaborarea cu Țuca Zbârcea & Asociații, inclusiv divizia Tax, include modelarea raționamentului juridic și fiscal și validarea continuă a acestuia în raport cu jurisprudența și practica locală, în cadrul utilizării platformei în activitatea curentă.

„Contextul juridic local, jurisprudența și modul în care normele sunt aplicate în realitate sunt esențiale în fundamentarea unei opinii juridice. Benvolio reflectă această realitate și aduce tehnologia mai aproape de modul în care se construiesc, în mod real, deciziile juridice. Ceea ce ne dă încredere este faptul că platforma este deja utilizată zilnic în cadrul echipei noastre. Oamenii noștri se bazează pe acest instrument în activitatea lor, feedback-ul este pozitiv și asta ne spune că suntem pe drumul cel bun. Câștigăm timp”, a declarat Gabriel Zbârcea, Managing Partner, Țuca Zbârcea & Asociații.

„În activitatea fiscală, detaliul contează enorm. O normă citită izolat, fără raportare la ansamblul reglementării, sau omiterea unor texte aparent secundare, dar relevante în practică, pot schimba substanțial concluzia unei analize. Benvolio a devenit rapid un instrument pe care echipa noastră îl folosește efectiv în munca de zi cu zi: ne ajută să structurăm analiza mai rapid și să avem un punct de plecare solid, bine ancorat în legislația și practica fiscală românească”, a adăugat Alexandru Cristea, Tax Partner, Țuca Zbârcea & Asociații Tax.

Benvolio este construit pe un model de inteligență pe trei niveluri, care reflectă modul real în care se formează diversele raționamente juridice și fiscale: de la principii generale, la context jurisdicțional și până la specificul fiecărei organizații.

Platforma este concepută ca un sistem de suport pentru decizii juridice, oferind un cadru de analiză care poate fi explicat, susținut și aplicat în contexte profesionale reale. Astfel, Benvolio reduce timpul alocat activităților repetitive și ajută la structurarea analizei, astfel încât deciziile să fie mai clare și mai bine fundamentate.

Pe dimensiunea fiscală, Benvolio oferă un raționament structurat și trasabil, calibrat în raport cu legislația fiscală românească și cu practica curentă în materie de interpretare și aplicare a normelor. Platforma sprijină consultanții fiscali în construirea unei analize coerente, cu referințe clare la cadrul normativ aplicabil, oferind un punct de plecare verificabil pentru opiniile fiscale.

Benvolio se adresează firmelor de avocatură, firmelor de consultanță fiscală și departamentelor juridice și fiscale din companii care operează în contexte diverse și care urmăresc integrarea responsabilă a inteligenței artificiale în activitatea lor.

Echipele juridice și fiscale interesate să înțeleagă cum le poate sprijini Benvolio activitatea zilnică pot solicita acces la platformă și o pot testa în cadrul propriilor proiecte. Feedback-ul rezultat din utilizarea reală este important pentru calibrarea și dezvoltarea continuă a soluției.

Codezilla spune că are peste 20 de ani de experiență în dezvoltare software și marketing digital. Firma are birouri în București, Iași și Chicago (SUA) și are o echipă multidisciplinară care îmbină expertiza în inginerie software, design și strategie digitală. De-a lungul timpului, a colaborat cu organizații dintr-o gamă largă de industrii, de la fintech și e-commerce, la healthcare, ridesharing și multe altele.

Compania face parte din rețeaua Andersen Global, colaborând alături de firme membre din peste 170 de țări pentru a oferi clienților internaționali capabilități tehnice integrate în proiecte multidisciplinare.

Țuca Zbârcea & Asociații este una dintre cele mai mari și mai apreciate societăți de avocatură din România, oferind asistență juridică și reprezentare în toate domeniile dreptului afacerilor. Fondată în anul 2005, firma are în prezent o echipă formată din peste 170 de angajați, dintre care 105 sunt avocați. Portofoliul său include numeroase companii naționale și multinaționale, instituții financiar-bancare și fonduri de investiții.

Țuca Zbârcea & Asociații Tax deține o echipă formată din consultanți fiscali cu experiență semnificativă, oferind servicii complete în domeniul taxelor și prețurilor de transfer iar în același timp colaborează îndeaproape cu echipa de avocați din cadrul Țuca Zbârcea & Asociații în proiecte multidisciplinare, precum restructurări corporative, fuziuni și achiziții, dezvoltări imobiliare, litigii fiscale, etc.

Casa de avocatură lucrează din 2019 cu Andersen Global, ceea ce a permis extinderea și consolidarea prezenței și expertizei în domeniile tax & legal la nivel internațional.