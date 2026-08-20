MedLife cumpără majoritar o companie orădeană specializată în teste moleculare și anatomie patologică

Grupul românesc de servicii medicale private MedLife anunță că preia un pachet de 75% din acțiunile Qualipat, o companie românească specializată în anatomie patologică, imunohistochimie și teste moleculare, originară din Oradea, potrivit unui comunicat transmis, joi, comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Prin această tranzacție, Grupul spune că își consolidează poziția de lider în zona diagnosticului avansat și face un nou pas în direcția dezvoltării medicinei personalizate.

Înființată în 2016, Qualipat operează în Timișoara și Oradea și oferă servicii cu acoperire națională. Compania dispune de o echipă de 21 de angajați și a înregistrat în 2025 o cifră de afaceri de aproximativ 1,2 milioane EUR, având o medie lunară de aproximativ 3.000 pacienți.

Unul dintre principalele atuuri ale companiei este reprezentat de echipa medicală și experiența acumulată în diagnosticul anatomopatologic și oncologic personalizat. Medicii anatomopatologi din cadrul Qualipat dețin certificări internaționale în diagnosticul și interpretarea biomarkerilor, o competență esențială în contextul dezvoltării accelerate a medicinei personalizate și a terapiilor oncologice țintite.

„Integrarea expertizei Qualipat completează investițiile pe care le-am realizat în ultimii ani în genetică, genomică și biologie moleculară. În oncologie, valoarea apare atunci când informațiile obținute din anatomie patologică, imunohistochimie, biologie moleculară și genetică sunt interpretate împreună. Prin acest parteneriat ne consolidăm capacitatea de a construi în România servicii de diagnostic la standarde comparabile cu cele ale marilor centre internaționale și de a susține dezvoltarea medicinei personalizate. Pentru pacienți, înseamnă acces facil la un ecosistem avansat de diagnostic, în care competențele în anatomie patologică și biologie moleculară sunt completate de capabilitățile Grupului MedLife în genomică și analiza microbiomului. Este un salt uriaș în ceea ce privește nivelul de expertiză și de tehnologie disponibil azi în România. Corelarea tuturor acestor date creează premisele unui diagnostic mai precis și ale unor decizii terapeutice adaptate fiecărui pacient, în linie cu principiile medicinei personalizate”, a declarat Robert Beke, Director Executiv, Rețeaua de Laboratoare a Grupului MedLife.

În urma tranzacției, compania va funcționa sub același brand, iar Prof. Dr. Ovidiu Pop va rămâne în funcția de Director General, pentru a asigura continuitatea medicală și managerială și următoarea etapă de dezvoltare a companiei.

Patologie digitală și tehnologii AI pentru standardizarea diagnosticului

Una dintre principalele direcții de dezvoltare ale noului parteneriat vizează accelerarea tranziției către patologia digitală și integrarea unor soluții avansate de inteligență artificială în procesele de diagnostic. Planurile comune includ utilizarea unor platforme software validate de FDA pentru interpretarea și standardizarea biomarkerilor oncologici, tehnologii care pot contribui la creșterea reproductibilității diagnosticului și la facilitarea colaborării între specialiști, indiferent de localizarea acestora.

Totodată, integrarea companiei în infrastructura extinsă de diagnostic a Grupului va permite dezvoltarea unor fluxuri medicale care conectează anatomia patologică, imunohistochimia, biologia moleculară și genetica într-un model unitar de evaluare a cazurilor oncologice. Obiectivul este obținerea unei imagini cât mai complete asupra profilului biologic și molecular al fiecarui pacient și reducerea timpului necesar pentru accesul la informațiile relevante pentru decizia terapeutică.

„Intrarea în Grupul MedLife reprezintă o oportunitate de a accelera proiectele dezvoltate în ultimii ani și de a extinde accesul la infrastructură, tehnologie și expertiză multidisciplinară. Ne propunem să continuăm dezvoltarea anatomiei patologice moderne, a patologiei digitale și a diagnosticului molecular și să construim centre de excelență bazate pe supraspecializarea medicilor. Credem că această integrare va aduce beneficii directe atât comunițătii medicale, cât și pacienților, prin servicii de diagnostic mai rapide, mai standardizate si mai precise”, a declarat Prof. Dr. Ovidiu Pop, Director General Qualipat.

Pe termen mediu, strategia vizează dezvoltarea unor centre de diagnostic specializate, organizate în funcție de supraspecializările medicilor și de principalele arii patologice. Acest model va permite concentrarea expertizei medicale și integrarea informațiilor provenite din anatomie patologică, imunohistochimie, genetică și biologie moleculară într-o abordare unitară.

MedLife a fost fondată la București, în anul 1996, de doctorița Mihaela Marcu. Ea a înțeles încă din perioada comunistă a României ce înseamnă un sistem medical privat de înaltă performanță, pentru că a plecat în Germania de Vest încă din anul 1986, soțul său fiind directorul Frankfurt-Bucharest Bank.

Compania medicală privată a cunoscut o creștere accelerată după anul 2004, de când conducerea business-ului a fost preluată de către fiul fondatoarei, Mihai Marcu (în vârstă de 55 de ani în prezent), care a renunțat atunci la o carieră bancară de succes.

Grupul a înregistrat o cifră de afaceri consolidată pro-forma de aproximativ 630 milioane EUR în 2025, o creștere de aproape 17% a cifrei de afaceri față de 2024, când a devenit prima companie românească din domeniul sănătății private care a depășit o jumătate de miliard de euro.