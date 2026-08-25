S-a decis managerul care va împărți finanțările din noul fond românesc de până la 8 milioane EUR pentru startup-uri inovatoare, în județele Brașov, Sibiu, Alba, Mureș, Covasna, Harghita

Peste 40 de startup-uri inovatoare care investesc în cele 6 județe ale Regiunii Centru vor primi finanțări de capital de risc, în schimbul unui pachet minoritar de acțiuni, prin noul fond de investiții care țintește o valoare totală de până la 8 milioane EUR, pentru care s-a desemnat recent un manager care va gestiona finanțările.

Noul fond de investiții de Capital de Risc finanțat din Programul Regional Centru 2021-2027 a mai făcut un pas către a fi operaționalizat: săptămâna trecută Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Centru a stabilit managerul de fond.

Este vorba despre asocierea dintre Aster Capital, Iceberg+ și Venture Booster, care a semnat acordul de finanțare, pe 19 august 2026, în urma unui proces de negociere competitivă, pentru a fi desemnată administrator de fond.

Coordonarea sistemului de Administrare a fondului va fi realizată de Aster Capital Partners, societate de management autorizată de Autorité des Marchés Financiers (AMF) din Franța încă din 2002, cu o experiență de peste 25 de ani în venture capital, care a administrat în ultimii ani fonduri de aproximativ 600 milioane euro și are un portofoliu de aproape 100 de companii finanțate.

Consorțiul format din aceleași entități a primit în gestiune și fondul de investiții Asternova Vest, din Regiunea de dezvoltare Vest, respectiv județele:

Brașov,

Sibiu,

Alba,

Mureș,

Covasna,

Harghita.

Finanțări de minimu 50.000 EUR pentru startup-uri din anumite domenii-cheie

Revenind la fondul de capital de risc din regiunea Centru, consorțiul coordonat de francezi are misiunea de a asigura accesul start-up-urilor la cele mai bune servicii disponibile în piața europeană pentru acest tip de instrumente financiare și pentru dimensiunea prevăzută a Fondului de investiții.

Fondul de investiții de Capital de Risc finanțat din Programul Regional Centru 2021-2027 are asigurat un capital de 7.058.823 EUR, din care 6 milioane EUR vin de la Uniunea Europeană, prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR).

Fondul intenționează să atragă în total un capital-țintă de 8.061.400 EUR.

Din acești bani, ar urma să fie finanțare cel puțin 40 de companii inovatpate din Regiunea Centru, aflate în stadiile preseed, seed și serie A (stadiu de dezvoltare timpurie).

Valoarea minimă a investiției va fi de 50.000 EUR, iar valoarea maximă a investiției nu va putea depăși 10% din bugetul Fondului. Ca atare, startup-urile vor putea accesa investiții de maximum 800.000 EUR din acest fond.

Domeniile-cheie vizate cuprinde:

IT,

producție avansată,

energie verde,

și altele.

Fondul poate demonstra viabilitatea economică a startup-urilor și IMM-urilor inovative din regiune și va contribui inclusiv la crearea de locuri de muncă în industrii cu valoare adaugata ridicată, la dezvoltarea componentelor antreprenoriale și tehnice și la consolidarea ecosistemului regional de inovare, inclusiv prin parteneriate cu universități, acceleratoare și hub-uri locale.

Simion Crețu, directorul general ADR Centru, care asigură investiția-ancoră în fondul de capital de risc, a declarat:

„Fondul se concentrează pe etapele de creștere timpurie a companiilor, acolo unde accesul la finanțare este limitat, iar riscul perceput de investitorii privați este ridicat. Prin acest instrument financiar, Fondul va contribui la reducerea acestui decalaj, facilitând transformarea ideilor inovatoare și a prototipurilor validate în produse și servicii comercializabile.

Viziunea noastră este ca, peste 10 ani, ecosistemul antreprenorial al Regiunii Centru să fie considerat un pol de inovare activ, cu cât mai multe startup-uri de tehnologie maturizate prin aportul acestui fond. Ne dorim ca fondul să devină acel catalizator economic care demonstreaza că investițiile public-private în inovare pot aduce atât randamente financiare atractive, cât și beneficii socio-economice: creșterea competitivității regionale, retenția talentelor locale, atragerea de investiții private suplimentare.