Fondul de investiții regional CEECAT Capital anunță prima închidere la 135 milioane EUR, bani care vin și din PNRR. În ce vrea să investească

CEECAT Capital, un fond de private equity care a primit și bani prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), anunță prima închidere a CEECAT Capital Fund III la 135 milioane EUR, într-un comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro.

Fondul are o dimensiune țintă de 200 milioane EUR și o limită maximă de 250 milioane EUR, având astfel perspectiva de a depăși capitalul de 154 milioane EUR atras de CEECAT Capital Fund II.

Prima închidere a fost susținută de investitori ancoră, printre care Fondul European de Investiții (FEI), care a subscris în total 40 de milioane EUR, o parte din această sumă fiind susținută prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României, și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). Fondul a beneficiat, de asemenea, de un sprijin solid din partea investitorilor existenți (Limited Partners – LPs), alături de noi angajamente din partea unor family offices și investitori instituționali.

„Prima închidere a Fondului III este un semnal puternic al încrederii continue a investitorilor în Europa Emergentă și în strategia CEECAT. Majoritatea investitorilor noștri existenți și-au reînnoit angajamentele, pe baza performanței Fondului II și a rezultatelor obținute prin exituri, iar acestora li s-au alăturat noi investitori instituționali și family offices. Ne propunem să susținem companii locale cu rezultate dovedite, care activează în sectoare fragmentate, și să le transformăm în platforme regionale prin consolidare transfrontalieră, favorizând dezvoltarea lor la scară regională. Capitalul ar trebui să se îndrepte către companii cu o perspectivă credibilă de extindere, nu doar să urmărească expunerea pe o singură țară. Pe măsură ce procesul de aderare la UE se accelerează în zona Balcanilor de Vest, iar economiile regiunii converg cu cele din Europa de Vest, credem că următorul deceniu aparține companiilor care pot opera dincolo de granițe”, a declarat Anthony Stalker, Partener CEECAT Capital.

Fondul III continuă strategia urmată de de la lansarea celui de-al doilea fond în 2021. Oportunitatea de investiții este susținută de tendințe structurale de durată – integrarea tot mai profundă a economiilor din Europa Centrală și de Est în lanțurile de aprovizionare europene, convergența consumului, reluarea dinamicii procesului de aderare la UE și o bază excepțională de specialiști în știință, tehnologie, inginerie și matematică (STEM), care permite companiilor să concureze cu mult dincolo de piețele lor de origine.

La fel ca în cazul Fondului II, se estimează că aproximativ 65% dintre investiții vor viza achiziționarea unor participații majoritare, cu investiții de capital de 15–20 de milioane EUR per tranzacție la închiderea finală a fondului și cu o alocare disciplinată și echilibrată a capitalului pe parcursul unei perioade de investiții de cinci ani.

Prin Fondul III, CEECAT își completează acoperirea regională cu o abordare sectorială dedicată. Didem Ilgaz Anil va continua să coordoneze activitatea de investiții în sectorul sănătății la nivelul întregii regiuni, iar Yilmaz Karakas va conduce inițiativele CEECAT în domeniul inteligenței artificiale și al tehnologiei, atât prin identificarea unor companii care utilizează tehnologia în activitatea lor, cât și prin accelerarea digitalizării și a adoptării inteligenței artificiale în companiile din portofoliu.

Fondul își extinde, de asemenea, prezența geografică. Pe lângă piețele pe care este deja activ, CEECAT Fund III va urmări în mod activ oportunități în Polonia, cea mai mare economie a regiunii, ca nouă piață de investiții. Fragmentarea sectoarelor în care activează companiile de dimensiuni medii din această țară oferă un potențial semnificativ pentru consolidarea transfrontalieră aflată în centrul strategiei CEECAT. Cu cinci birouri în Londra, Luxemburg, București, Belgrad și Istanbul, CEECAT plănuiește să facă noi recrutări în cadrul acestora și estimează că va deschide încă un birou în regiune, pe măsură ce își extinde echipa dedicată Fondului III.

CEECAT Capital Fund II a încheiat procesul de atragere a capitalului în 2022 și a investit în 9 companii din domeniile tehnologiei, serviciilor financiare, producției, serviciilor pentru companii și retail. La începutul anului 2026, fondul a finalizat primul său exit, prin vânzarea La Cocoș către companiile din Grupul Schwarz. Alte două exituri ale Fondului II se află într-un stadiu avansat și se estimează că vor fi finalizate în lunile următoare.