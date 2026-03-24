Listă: Un robot autonom pentru detectarea și stingerea incendiilor, o dronă agricolă, un inel inteligent și alte idei de afaceri calificate la Innovation Labs 2026

Un inel inteligent, o platformă software pentru agricultura de precizie, o dronă agricolă autonomă și un robot autonom pentru detectarea și stingerea incendiilor și identificarea scurgerilor de gaz se numără printre cele 41 de idei de afaceri calificate în programul de pre-accelerare Innovation Labs 2026.

Hackathonul Innovation Labs 2026 a avut loc weekendul trecut în București și a reunit echipe din Capitală, dar și din Bacău, Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Galați, Iași, Oradea, Sibiu, Suceava, Târgu Jiu, Timișoara, Vaslui și din afara țării. Evenimentul a avut loc sub forma unui maraton de tehnologie și business, care a durat peste 30 de ore.

În total, 221 de proiecte s-au înscris la Hackathon. Au fost admise 127 de echipe din 15 orașe din țară și din afară. Fiecare echipă a propus soluții pentru provocări reale din diverse sectoare de business, cu impact național și global.

În urma acestui maraton, 41 de echipe de startup-uri tehnice au demonstrat potențialul de a transforma tehnologia în soluții scalabile și s-au calificat pentru etapa de mentorat de 10 săptămâni. Programul de pre-accelerare se va desfășura în format hibrid, în București și online, fiind organizat de Innovation Labs, sub egida Asociației Tech Lounge.

Ideile prezentate la Hackathon de către cele 127 de echipe admise s-au aliniat cu una dintre verticalele de business ale programului: Agriculture, Consumer Tech, Cybersecurity, DevTools, Digital Health, Digital Infrastructure, Retail & E-Commerce și Sustainability.

Echipele participante s-au încadrat în una dintre cele trei categorii, în funcție de experiența membrilor: echipe formate exclusiv din studenți, echipe spin-off din mediul universitar și echipe mixte formate din studenți și antreprenori/absolvenți de învățământ superior cu experiență în domeniu.

Lista proiectelor selectate în program de mentorat Innovation Labs 2026

AgriTwin (spin-off). AgriTwin este o platformă software pentru agricultura de precizie, care combină senzori meteorologici cu modele predictive bazate pe inteligență artificială. Răspunde unei provocări reale cu care se confruntă fermierii la scară largă: schimbările climatice fac tot mai dificilă anticiparea momentelor optime de intervenție, generând pierderi semnificative de recoltă. Platforma oferă fermierilor și agronomilor recomandări în timp real, alerte privind dăunătorii, prognoze de producție, ferestre optime de tratament și evaluări de risc și devine mai precisă pe măsură ce integrează observațiile din teren. Spre deosebire de soluțiile existente, AgriTwin este accesibilă fermelor de orice dimensiune. AICoustic (startup). AICoustic propune un sistem de mentenanță predictivă bazat pe inteligență artificială, conceput pentru companii care operează echipamente industriale și care doresc să detecteze problemele înainte ca acestea să provoace defecțiuni costisitoare. Cu ajutorul unui rover mobil echipat cu cameră acustică, microfoane ultrasonice și analiză video, sistemul învață profilul sonor normal al fiecărui spațiu industrial și identifică abaterile în timp real. Această abordare adaptată fiecărei locații ajută echipele de mentenanță să detecteze din timp semne de uzură, scurgeri sau funcționare defectuoasă. AIris (spin-off). AIris dezvoltă o aplicație mobilă care transformă mediul real într-un instrument de învățare a limbilor străine, oferind traduceri instant prin scanarea obiectelor și adaptarea acestora în funcție de contextul GPS. Produsul se adresează utilizatorilor cu vârste între 14 și 30 de ani și oferă o alternativă mai intuitivă și practică la soluții precum Duolingo sau Google Translate. Aplicația se bazează pe inteligență artificială, dispozitivele mobile ale utilizatorilor și conectivitatea 4G, fiind în prezent în fază de testare și planificată pentru lansare în vara anului 2026. AIris se diferențiază prin integrarea învățării direct în contexte reale de utilizare, nu doar prin exerciții abstracte. Ako AI (scale-up). Ako AI este un modul de inteligență artificială de tip „plug-and-play” conceput pentru a oferi roboților industriali capacitatea de învățare continuă direct la bordul dispozitivului (on-device). Soluția adresează problema „înghețării” modelelor de inteligență artificială după implementare, proces care în mod tradițional necesită săptămâni de reantrenare în cloud și transfer masiv de date. Tehnologia Ako AI permite adaptarea la scenarii noi (schimbări de iluminare sau obiecte noi) folosind doar 5 exemple, cu o latență de inferență de sub 200 ms pe procesoare ARM, fără nicio dependență de cloud. Acest caracter complet autonom face produsul ideal pentru zone periculoase sau fără acces la internet, precum platformele petroliere sau minele. Proiectul, validat prin cercetări publicate la conferințe internaționale (ICCV, ERF, CVPR), vizează o piață de 1,2 miliarde de dolari, oferind o integrare software independentă de platformă. API Revolution (startup). API Revolution este o platformă intuitivă, concepută pentru a face legătura între sistemele digitale tradiționale și noua economie bazată pe inteligență artificială, asigurându-se că API-urile sunt sigure, clare și accesibile pentru utilizare. Instrumentul analizează documentația tehnică pentru a genera un scor de pregătire AI măsurabil, oferind soluții concrete pentru a preveni erorile sau halucinațiile sistemelor automatizate. Prin implementarea unui strat inteligent de stocare temporară care reutilizează răspunsurile, platforma reduce drastic costurile ridicate ale tokenilor și accelerează timpul de răspuns al inteligenței artificiale. Acest ecosistem inovator permite companiilor să își extindă cu încredere integrările bazate pe inteligență artificială, menținând în același timp vizibilitatea și controlul deplin asupra infrastructurii lor digitale. ScalpScan (scale-up). ScalpScan este o aplicație mobilă bazată pe inteligență artificială, însoțită de o lentilă pentru smartphone, care permite analiza standardizată a scalpului acasă. Produsul răspunde unei provocări comune, dar adesea neglijate: afecțiuni precum mătreața, seboreea și căderea părului sunt dificil de monitorizat și tratat eficient fără echipamente profesionale sau vizite frecvente la dermatolog. În doar câteva minute, ScalpScan analizează imaginile scalpului capturate prin lentilă, detectează semnele timpurii ale afecțiunilor, oferă recomandări personalizate de tratament și urmărește evoluția în timp. BrilliantMind (startup). BrilliantMind este o extensie de browser care adaptează automat site-urile web pentru utilizatorii neurodivergenți. Produsul lor răspunde unei lipse persistente de accesibilitate, și anume faptul că majoritatea site-urilor sunt concepute fără a ține cont de provocările cognitive și vizuale ale unui segment considerabil de utilizatori. BrilliantMind restructurează conținutul web în timp real, fără a necesita modificări din partea proprietarilor de site-uri, făcând Internetul mai accesibil atât pentru utilizatori individuali, cât și pentru organizații. Brixfinity (startup). Brixfinity oferă o soluție educațională interactivă care transformă seturile LEGO în experiențe de învățare atractive, adresând scăderea interesului copiilor pentru joacă și timpul excesiv petrecut în fața ecranelor. Printr-un produs format din hub, motor și senzori, combinat cu tutoriale de programare disponibile pe platformă, copiii pot învăța programare și inginerie într-un mod distractiv. Aplicația are o interfață inspirată din piese LEGO fizice, fiind intuitivă pentru copii, și permite programarea în Scratch. Brixfinity se adresează părinților și adolescenților, oferind o alternativă mai accesibilă și flexibilă față de soluțiile existente. Coral AI (startup). Coral AI este o soluție hardware modulară și compactă, concepută pentru a integra inteligența de înaltă performanță direct în dispozitivele locale. Coral AI propune o soluție pentru una dintre cele mai mari deficiențe ale inteligenței artificiale tradiționale, anume necesarul masiv de energie și infrastructura complexă care, de regulă, blochează inteligența artificială în interiorul centrelor de date. Funcționând cu un consum de doar 2 W și având o amprentă fizică cu 90% mai mică, Coral AI este construită pentru cele mai dure medii, de la instrumente medicale și roboți industriali până la nave spațiale. COVA Technologies (startup). COVA Technologies introduce un mouse modular dotat cu senzori, carcase, rotițe de scroll și comutatoare ce pot fi schimbate. Acest ecosistem inovator permite utilizatorilor, de la dezvoltatori și designeri la arhitecți, editori video și gameri, să își îmbunătățească componentele individuale sau să-și personalizeze firmware-ul în loc să înlocuiască întregul dispozitiv, reducând astfel semnificativ deșeurile electronice. Totodată, COVA Technologies propune un software open-source care permite partajarea configurațiilor și a profilurilor, alături de o soluție bazată pe comunitate ce oferă posibilitatea de a contribui personal la direcția de dezvoltare a produsului. Prin combinarea vânzărilor de hardware și module premium cu o piață dedicată comunității pentru designuri de la terți, produsul oferă creatorilor puterea de a-și construi un instrument de înaltă performanță, adaptat nevoilor lor. DataPlanet (startup). Echipa DataPlanet dezvoltă produsul BeeDrone, o dronă agricolă autonomă, integrată cu o platformă software bazată pe inteligență artificială, formând o soluție completă de analiză a solului. Produsul răspunde provocării reprezentate de prețul ridicat, durata îndelungată și raritatea analizelor solului. Spre deosebire de dronele care doar survolează câmpurile, BeeDrone aterizează și introduce sonde direct în sol, oferind analize de calitate de laborator ale pH-ului, umidității, nutrienților și temperaturii, în timp real. Concepută pentru ferme de mari dimensiuni, Beed Drone transformă datele din teren în recomandări precise pentru irigații, fertilizare și sănătatea pe termen lung a solului. DistriOS (startup). DistriOS este un sistem operațional bazat pe inteligența artificială pentru distribuitori și companii de e-commerce, conceput pentru a reduce erorile de inventar și a automatiza fluxurile comerciale esențiale. Platforma sincronizează în timp real stocurile între depozit și marketplace-uri, preia automat comenzile, generează documente de livrare și facturi conforme și transformă datele istorice în prognoze de cerere. De asemenea, platforma ajută companiile să identifice produsele cu vânzare rapidă, să reducă stocurile blocate și să creeze oferte de pachete inteligente pentru multiple canale de vânzare. Modelul de business este bazat pe abonamente SaaS, complementar cu taxe de implementare și venituri suplimentare din funcționalități avansate. Dopamine Hijack (startup). Dopamine Hijack este o soluție software de control parental concepută pentru a combate dependența de social media și fenomenul de doom-scrolling în rândul copiilor. Produsul abordează dificultatea de a gestiona timpul petrecut de copii pe ecrane fără a genera conflicte, într-un context în care consumul excesiv de conținut digital afectează sever atenția, productivitatea și sănătatea mintală a copiilor. Tehnologia intervine subtil prin introducerea unor întârzieri artificiale în fluxul aplicațiilor, transformând experiența de utilizare într-una nesatisfăcătoare. Destinat părinților cu copii între 3 și 12 ani, Dopamine Hijack facilitează o schimbare de paradigmă în relația dintre tineri și tehnologie, oferind o alternativă sustenabilă la restricțiile totale. Modelul de business este bazat pe o achiziție inițială, dublat de un sistem de subscripție. FireFighter (startup). FireFighter este un robot autonom conceput pentru detectarea și stingerea incendiilor, precum și pentru identificarea scurgerilor de gaz. Produsul utilizează senzori pentru detectarea focului și gazului, un sistem de pompare a apei dintr-un rezervor și un mecanism motorizat pentru direcționarea jetului, intervenind activ în situații de urgență și alertând automat proprietarul prin SMS și apel. Se adresează utilizatorilor domestici în primă fază, oferind o alternativă avansată la soluțiile existente, precum detectoarele de gaz sau sprinklerele. Diferențiatorul major al produsului constă în intervenția activă combinată cu notificarea automată în timp real. FlavoRotor (startup). FlavoRotor propune un sistem inovator de cultivare autonomă, conceput pentru restaurante premium care vor verdețuri proaspete crescute direct la locație, cu gust, aromă și textură adaptate fiecărui preparat. Soluția permite alegerea unui profil dorit, apoi reglează automat lumina, apa și nutrienții. Produsul este gândit pentru segmentul HoReCa, având în plan colaborări directe cu restaurante și testări în bucătării reale. Modelul de business include vânzarea sau leasingul echipamentului, abonamente lunare pentru rețete și monitorizare, precum și consumabile precum semințe și nutrienți. FlavoRotor transformă cultivarea locală într-un instrument practic de diferențiere și personalizare a experienței culinare. FridgeBOX (startup). FridgeBOX rezolvă problema lipsei de sincronizare dintre clienți și curieri prin introducerea unor lockere frigorifice inteligente care permit ridicarea comenzilor în orice moment. Soluția combină o aplicație mobilă cu infrastructura fizică, funcționând în colaborare cu platforme de livrare precum Glovo și alți parteneri. Produsul se adresează persoanelor ocupate, oferind flexibilitate și control asupra livrării. Componenta bazată pe inteligență artificială optimizează coșul de cumpărături și prețurile, îmbunătățind eficiența și experiența utilizatorului. InScript (startup). InScript dezvoltă o platformă dedicată autorilor independenți, care transformă procesul de publicare într-un flux rapid, digital și mult mai accesibil. Soluția integrează instrumente de inteligență artificială pentru revizuire, formatare și design și apoi permite publicarea și vânzarea directă către cititori printr-un marketplace propriu, cu suport pentru print-on-demand, ebook și audiobook. Comparativ cu modelul editorial tradițional, reduce timpul și costurile de lansare și crește semnificativ veniturile autorilor (până la ~70%). Modelul de business include taxe de publicare, comision din vânzări, marjă din print și venituri din promovare în marketplace. Intrudify (scale-up). Intrudify oferă o platformă de cybersecurity folosind inteligența artificială care testează continuu aplicațiile web prin simularea comportamentului unui atacator real. Funcționează 24/7, identifică vulnerabilitățile în mai puțin timp decât soluțiile tradiționale și oferă recomandări clare pentru remediere. Prin utilizarea inteligenței artificiale pentru a reproduce tehnici avansate de atac, platforma asigură o rată ridicată de detecție, fiind în același timp mai accesibilă și mai eficientă din punct de vedere al costurilor decât produsele similare. Într-un context în care amenințările cibernetice evoluează rapid și presiunea de conformitate crește, Intrudify permite o securitate continuă și scalabilă. K.I.D. (startup). K.I.D. (Kids’ Internet Defender) este un dispozitiv de securitate a rețelei conceput special pentru rețelele școlare. Problema adresată constă în expunerea copiilor la conținut nociv online, escrocherii și atacuri de tip phishing, în timp ce școlile nu dispun de instrumentele necesare pentru a controla sau monitoriza activitatea din rețea. K.I.D. se instalează în câteva minute fără expertiză tehnică, blochează automat conținutul dăunător și creează un mediu digital sigur pentru elevi. Spre deosebire de soluțiile pentru organizații, complexe și costisitoare, K.I.D. este accesibil, dedicat mediului școlar și poate fi gestionat fără o echipă tehnică dedicată. În plus, conformitatea cu directiva NIS2 devine o obligație legală la nivelul Uniunii Europene, sporind presiunea asupra administratorilor școlilor. Kairon (startup). Kairon este un dispozitiv digital de luat notițe, conceput ca o alternativă ultraportabilă la soluțiile existente. Acesta propune un format redus, cu o diagonală de aproximativ 5-6 inci, fiind creat special pentru a permite persoanelor creative să își captureze și să își structureze ideile instantaneu, chiar și în medii de mobilitate ridicată. Dispozitivul abordează limitările metodelor tradiționale prin oferirea unei experiențe de utilizare fără distrageri și a unei integrări superioare care permite transmiterea notițelor direct către aplicațiile de productivitate preferate. Publicul țintă principal este format din tineri care utilizează deja agende de buzunar zilnic. Strategia de dezvoltare pe termen lung vizează implementarea introducerii vocale și a hărților mentale pentru o vizualizare mai bună a conexiunilor dintre idei, totul într-un pachet hardware ergonomic, compatibil cu accesorii de tip MagSafe. Kostly AI (startup). Kostly este o platformă de tip „broker pentru inteligență artificială” concepută pentru a oferi companiilor vizibilitate totală și optimizare automată a costurilor operaționale generate de utilizarea modelelor de limbaj (LLM). Kostly abordează problema facturilor imprevizibile, care pot atinge praguri de 4 sau 6 cifre din cauza utilizării ineficiente a modelelor generice pentru sarcini specifice. Soluția funcționează ca un proxy care monitorizează cererile în timp real și utilizează un sistem de ruterizare inteligentă pentru a direcționa fiecare sarcină către cel mai eficient model din punct de vedere al costului, fără a compromite calitatea. Proiectul este pregătit pentru tranziția pieței către agenți autonomi. Localvesting (startup). LocalVesting este o platformă online de investiții care conectează investitorii cu afaceri locale, oferind o alternativă mai accesibilă la piețele de capital tradiționale. Soluția răspunde decalajului dintre capitalul disponibil la nivel individual și participarea redusă la investiții în companii, permițând utilizatorilor să investească în afaceri pe care deja le cunosc din comunitatea lor. Astfel, platforma susține finanțarea afacerilor locale, stimulează dezvoltarea comunității și creează noi oportunități pentru investitori. Modelul de business include taxe de onboarding pentru companii și taxe de promovare pentru vizibilitatea campaniilor. MajordomTech (scale-up). MajordomTech funcționează ca un agent de inteligență artificială pentru hoteluri, simplificând interacțiunea dintre oaspeți și personal prin acces direct via cod QR, fără aplicații suplimentare. Oaspeții pot comanda mâncare, solicita produse sau servicii, raporta probleme sau cere informații, iar sistemul direcționează automat cererile către departamentul potrivit. În plus, platforma conectează utilizatorii cu restaurante, servicii și atracții din apropiere, extinzând experiența dincolo de hotel. Soluția operează pe bază de abonament lunar, cu planuri scalabile în funcție de dimensiunea locației. Melted (scale-up). Melted este o platformă educațională de tip „Teacher-Powered Robotics” care facilitează integrarea roboticii ca disciplină standard în curriculumul școlar. Proiectul abordează lipsa dotărilor tehnice, a programelor structurate și a personalului instruit în școli, oferind o soluție completă ce include kituri hardware gata de utilizat, o platformă digitală de management al clasei și instruire specializată pentru profesori. Spre deosebire de învățarea teoretică bazată exclusiv pe ecrane, Melted pune accent pe ingineria practică, dezvoltând gândirea critică și creativitatea elevilor. Modelul de business se bazează pe un parteneriat cu unitățile de învățământ, unde veniturile din taxele de curs plătite de elevi sunt partajate, oferind totodată profesorilor oportunitatea unor venituri suplimentare. Cu o tracțiune demonstrată prin parteneriate cu școli și un portofoliu de 286 de elevi în 2025, viziunea Melted este de a echipa fiecare școală cu un laborator de robotică funcțional. Money24 (startup). Money24 introduce o soluție complet automatizată hardware-software pentru industria amanetului, disponibilă 24/7, care reduce costurile operaționale și elimină necesitatea interacțiunii umane. Sistemul utilizează tehnologii precum scanare XRF și senzori de inteligență artificială pentru a evalua rapid și în siguranță obiecte precum aur sau telefoane. Se adresează operatorilor de amanet și investitorilor care pot utiliza dispozitivul ca sursă de venit. Prin comisioane mai mici, risc redus și trasabilitate completă a tranzacțiilor, Money24 oferă o alternativă scalabilă la modelele tradiționale. my-reputAItion (scale-up). my-reputAItion este o platformă bazată pe inteligență artificială pentru afaceri locale care automatizează gestionarea reputației online pe Google Maps, reunind recenziile într-un singur dashboard și generând răspunsuri automate în tonul brandului. Soluția include un sistem QR care încurajează clienții mulțumiți să lase recenzii și un modul de analiză care evidențiază tendințe și surse de nemulțumire. În plus, ajută companiile să recupereze clienți nemulțumiți prin acțiuni precum vouchere inteligente. Modelul de business este bazat pe abonamente SaaS per locație, completate de distribuție automată prin email marketing și soluții enterprise. Produsul este în fază de pilot cu afaceri reale. Nabu Therapist (startup). Nabu Therapist este o aplicație bazată pe inteligență artificială care oferă suport emoțional personalizat, detectând stările emoționale din tipare vocale - ton, ritm și ezitări - pentru a oferi conversații reflexive, jurnal ghidat și o mai bună înțelegere a evoluției stării emoționale în timp. Aplicația răspunde nevoii utilizatorilor de ajutor specializat pentru a-și recunoaște și gestiona tiparele emoționale. Analizând cum vorbește utilizatorul, nu doar ceea ce spune, Nabu Therapist îi înțelege emoțiile și îi învață tiparele emoționale. Octy (scale-up). Octy este o platformă bazată pe inteligență artificială concepută pentru a elimina decalajul dintre dorința tinerilor de a participa la evenimente și acțiunea propriu-zisă de a ieși din casă. În contextul în care 79% dintre tinerii adulți care își doresc să participe la mai multe evenimente nu o fac, Octy utilizează un crawler de inteligență artificilă care scanează întregul Internet pentru a centraliza concerte, piețe, meetup-uri și petreceri. Aplicația învață preferințele utilizatorului și oferă recomandări personalizate, facilitând conectarea cu comunități relevante. Modelul de business vizează industria globală a evenimentelor, generând venituri din promovarea evenimentelor, din abonamente pentru locații și funcții premium. Padly (startup). Padly este un gadget inteligent și sigur pentru copiii bicicliști, care utilizează senzori de mișcare integrați și un GPS pentru a monitoriza fiecare cursă, fără a fi nevoie de un dispozitiv cu ecran. Prin detectarea instantanee a impactului sau a semnalelor de ajutor, platforma trimite alerte mobile imediate părinților. Spre deosebire de ceasurile inteligente costisitoare cu funcții care pot distrage atenția, Padly este conceput să fie invizibil pentru copii, oferind în același timp o plasă de siguranță high-tech pentru întreaga familie. Pe măsură ce Padly intră în faza de testare în condiții reale, acesta oferă o soluție hardware accesibilă, însoțită de un plan premium opțional bazat pe inteligență artificială, conceput pentru a garanta asistență imediată în situații de urgență. PasiSera (scale-up). PasiSera este o seră inteligentă construită subteran, care folosește căldura naturală a pământului pentru a menține condiții stabile de creștere pe tot parcursul anului, eliminând dependența de sistemele convenționale de încălzire. Dotată cu senzori, inteligență artificială predictivă și irigație autonomă și gestionată printr-o aplicație mobilă, sera inteligentă este alimentată integral din energie solară și apă de ploaie. PasiSera permite producția de alimente 12 luni pe an, cu costuri de operare aproape de zero. Spre deosebire de serele convenționale, PasiSera integrează aspectele climatice în propria funcționare. Privacy-Net (scale-up). Produsul RATFA al echipei Privacy-Net este un dispozitiv hardware gata de utilizare imediată, care se conectează direct la router și blochează reclamele, trackerele și traficul nedorit pe toate dispozitivele din rețea, fără nicio configurare tehnică. Răspunde unei probleme pe care majoritatea utilizatorilor au acceptat-o ca inevitabilă: o treime din tot traficul de internet este generată de reclame și trackere, iar soluțiile existente, precum extensiile de browser, funcționează doar dispozitiv cu dispozitiv. RATFA rezolvă problema la nivelul întregii rețele în mai puțin de 10 secunde, acoperind telefoane, laptopuri, televizoare și orice alt dispozitiv conectat, printr-un singur echipament. SenseRing (startup). SenseRing este un inel inteligent orientat spre sănătate, care monitorizează continuu datele vitale ale purtătorului, le interpretează și oferă recomandări personalizate pentru un stil de viață mai sănătos. Produsul echipei SenseRing pornește de la ipoteza că majoritatea oamenilor nu au acces continuu la informații despre propriul corp fără dispozitive scumpe sau consultații medicale. Detectând tipare anormale și trimițând alerte în timp real, SenseRing face monitorizarea sănătății simplă și accesibilă pentru toată lumea. Simulated Security (scale-up). Simulated Security este o platformă de securitate cibernetică care oferă organizațiilor o imagine completă asupra expunerii la riscuri digitale și umane. Platforma integrează monitorizarea infrastructurii, simulări de phishing, training de securitate și informații din dark web pentru a cartografia activele digitale, a identifica punctele de expunere și a evalua factorii de risc comportamentali din organizație. Prin simularea atacurilor din lumea reală, le permite companiilor să înțeleagă exact cum pot fi compromise și ce acțiuni sunt necesare pentru a remedia vulnerabilitățile. SmartMeter (spin-off). SmartMeter dezvoltă o platformă inovatoare de smart metering care permite companiilor și furnizorilor de energie să acceseze date de consum actualizate la fiecare 5 secunde, oferind vizibilitate și control în timp real. Soluția a început ca un proiect de cercetare pentru validarea captării de date de înaltă frecvență și evoluează acum către o platformă software scalabilă. Aceasta combină hardware accesibil bazat pe ESP32, programabil în C, cu o arhitectură modulară și opțiuni flexibile de conectivitate, permițând integrarea rapidă în contoarele existente fără modificări de infrastructură. Starquess (startup). Starquess este o platformă digitală integrată pentru managementul instituțiilor de învățământ, care consolidează catalogul electronic, documentația școlară, comunicarea și instrumentele de siguranță într-un ecosistem unic. Aceasta adresează povara administrativă excesivă din școli, reușind să reducă timpul alocat birocrației și rapoartelor interne cu aproximativ 6-7 ore săptămânal. Platforma se diferențiază prin funcționalități critice precum sistemul de avertizare timpurie pentru identificarea riscurilor educaționale, actualizarea automată a normativelor și un mecanism pentru raportarea incidentelor de bullying sau violență. Cu o tracțiune demonstrată de peste 2.000 de utilizatori activi și o rată de retenție a clienților de 100%, Starquess colaborează strâns cu lideri educaționali pentru a optimiza procesele de audit CEAC și SCIM. Telerobot (scale-up). Telerobot propune o platformă software care permite automatizarea taskurilor repetitive prin roboți, fără programare complexă, utilizatorii putând „arăta” robotului cum să execute sarcinile. Soluția se adresează în special industriei manufacturiere și IMM-urilor, răspunzând unei cereri mari pentru automatizare accesibilă și flexibilă. Platforma înlocuiește programarea tradițională cu înregistrarea sarcinilor în VR și se bazează pe AI, modele VLA și date istorice, oferind control și monitorizare completă a roboților. Cu un prototip funcțional și un pipeline validat de învățare a mișcării, Telerobot permite implementări mai rapide, mai ieftine și mai adaptabile față de soluțiile existente. Tenue Vibe (startup). TenueVibe este o platformă de modernizare instantanee a prezenței digitale, care utilizează inteligența artificială pentru a transforma site-urile web demodate în platforme premium, menținând identitatea de brand existentă. Sistemul extrage automat textul și imaginile de pe linkurile vechi prin intermediul unui scraper personalizat și al unei componente de Vision AI, generând un design modern bazat pe cod curat (React/Tailwind), fără a recurge la șabloane. Soluția se adresează micilor afaceri locale care nu dețin competențe tehnice sau echipe de IT, eliminând necesitatea utilizării editorilor de tip „drag-and-drop”. Modelul de business este de tip SaaS, oferind nu doar redesignul, ci și găzduirea securizată și mentenanța automatizată a site-ului pe infrastructura proprie. TORI Defender (scale-up). TORI Defender este un sistem de detecție a păsărilor bazat pe inteligență artificială, destinat parcurilor eoliene, care utilizează un ansamblu de camere 360° și edge AI pentru a monitoriza în timp real spațiul aerian din jurul turbinelor. Platforma detectează păsările de la peste 1 km distanță, le prezice traiectoria și declanșează opriri scurte și țintite doar atunci când este necesar, reducând pierderile de venit cauzate de opririle preventive, prevenind coliziunile și susținând conformitatea cu cerințele de mediu. Printre avantajele principale se numără un cost total de operare mai redus, acuratețe ridicată a detecției prin procesare direct pe dispozitiv și poziționarea strategică în România, al doilea cel mai mare coridor de migrație din Europa. WearWise (startup). WearWise propune o aplicație și un website care ajută utilizatorii să găsească rapid outfituri potrivite și articole vestimentare disponibile în magazine din apropiere, adresând problema hainelor nepurtate și a deciziilor dificile de styling. Se adresează în special generației Z și celor interesați de second-hand, oferind o soluție practică pentru situațiile în care ai nevoie rapid de o haină. Produsul se bazează pe servere web și aplicații frontend, urmând să integreze o componentă AI de recunoaștere vizuală, prin care utilizatorii pot fotografia sau încărca imagini cu haine pentru a identifica produse similare în proximitate. Modelul de business include abonamente pentru utilizatorii care își monetizează garderoba și un comision din tranzacții. ZALT (startup). Echipa ZALT dezvoltă produsul PocketID, o soluție de identificare biometrică constând într-o aplicație mobilă care transformă orice smartphone într-un act de identitate digital universal. Folosind procesarea locală a vectorilor faciali și coduri QR dinamice, aplicația pemite verificarea identității fără interacțiune, direct de pe dispozitivul utilizatorului, fără a stoca date personale pe servere externe. Spre deosebire de soluțiile existente care implică un compromis între viteză, acuratețe și confidențialitate, PocketID le oferă simultan pe toate trei. ZeRO-Fish (startup). ZeRO-Fish este un produs pe bază de de inteligență artificială care se integrează direct în aplicațiile de videoconferință pentru a detecta în timp real conținut video și audio generat artificial în cadrul apelurilor și interviurilor de angajare. Prin procesarea locală a datelor, produsul celor de la ZerRO-Fish menține confidențialitatea și oferă recrutorilor o modalitate fiabilă de a identifica candidații falși fără a compromite interacțiunea.

Din cohorta de anul acesta, 25 de echipe sunt din București, restul de 16 echipe fiind din Brașov, Cluj-Napoca, Galați, Iași, Oradea, Sibiu, Timișoara și Vaslui. Startup-urile selectate încep săptămâna aceasta o experiență de învățare intensă constând în workshopuri, livrabile de completat și sesiuni recurente cu mentori, utilizatori și investitori.

Pe lângă mentorat, participanții au șansa de a obține și finanțare. Fodul de investiții Early Game Ventures pune la dispoziție și o investiție totală de 500.000 EUR pentru unul sau mai multe startup-uri din actuala cohortă.

Parcursul echipelor în program se va încheia pe 25 mai, în cadrul evenimentelor Startups’ Fair și al finalei Demo Day, atunci când echipele cu cele mai consistente rezultate din timpul programului își vor expune progresul în fața partenerilor, a investitorilor, a reprezentanților media și a publicului general, iar cele mai performante produse vor fi recompensate cu premiile Innovation Labs. După încheierea programului, echipele vor continua să beneficieze de sprijinul partenerilor și al Innovation Labs, integrându-se în vasta comunitate de alumni a programului.