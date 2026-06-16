Liderii din tech trimit un semnal unificat: încrederea, nu inteligența, va câștiga în cursa epică a inovației AI

Frontiera competitivă a inteligenței artificiale s-a mutat de la capacitate la credibilitate, Europa fiind lider în acest sens, spun expozanții care se întâlnesc la GITEX AI Europe 2026.

Cursa inteligenței artificiale din Europa intră într-o nouă fază decisivă. După ani de zile petrecuți urmărind modele mai mari, proiecte pilot mai rapide și capacități revoluționare, provocarea cu care se confruntă companiile nu mai este inteligența în sine - este încrederea. Pe măsură ce organizațiile mută inteligența artificială de la proiecte pilot la operațiuni critice, conversațiile din consiliile de administrație s-au schimbat fundamental de la capacitate la credibilitate.

Această schimbare se află în centrul atenției la GITEX AI EUROPE 2026, care are loc în perioada 30 iunie - 1 iulie la Messe Berlin, unde o nouă generație de inovatori în tehnologie demonstrează cum se construiește o nouă arhitectură a încrederii și cum arată viitoarea guvernanță, vizibilitate și securitate.

Organizat de inD, organizatorii globali ai evenimentelor GITEX, și sprijinit de Departamentul Senatului din Berlin pentru Economie, Energie și Întreprinderi Publice, și de Berlin Partner for Business and Technology, GITEX AI EUROPE reunește 950 de companii și startup-uri, peste 600 de investitori care gestionează active de peste 1.000 miliarde de dolari SUA și peste 150 de vorbitori globali.

Cei mai importanți actori guvernamentali din Europa discută despre echilibrul delicat dintre suveranitate, conformitate și extinderea soluțiilor AI. Printre aceștia, E.S. Willemijn Aerdts, Ministrul olandez pentru Economie Digitală și Suveranitate Digitală, și Christiane Kirketerp de Viron, Director interimar pentru Societate Digitală, Încredere și Securitate Cibernetică la Comisia Europeană, oferă perspective asupra nivelului de încredere care domină toate aplicațiile AI.

Infrastructura din spatele unui AI de încredere

Deși AI-ul generativ continuă să țină capul de afiș, una dintre cele mai semnificative tendințe care apar din ecosistemul tehnologic al Europei este ascensiunea companiilor concentrate pe nivelul de infrastructură de sub AI-ul propriu-zis: securitate cibernetică, automatizarea conformității, încredere digitală, gestionarea suverană a datelor și reziliența cibernetică. Acestea sunt tehnologiile care determină dacă sistemele AI pot fi auditate, datele pot fi verificate, organizațiile pot rămâne conforme și sistemele inteligente pot opera în siguranță la scară largă.

Printre companiile care expun la GITEX AI EUROPE se numără 3rdComply, a cărei platformă bazată pe AI automatizează evaluările riscurilor cibernetice provenite de la terți, ajutând organizațiile să navigheze prin cerințele de conformitate în creștere conform cadrelor precum NIS2, DORA și ISO 27001.

„AI-ul nu ar trebui folosit pentru a face procesele stricate mai rapide”, a declarat Ferry Haris, CEO și Fondator al 3rdComply. „Ar trebui să ne facă suficient de curajoși încât să punem la îndoială dacă procesul mai trebuie să existe.”

Pe măsură ce obligațiile de reglementare cresc în întreaga Europă, Haris vede AI-ul devenind un multiplicator de forță pentru echipele de securitate cibernetică și conformitate suprasolicitate, ajutând organizațiile să gestioneze complexitatea fără a extinde numărul de angajați în același ritm.

Construirea unei fundații de date certificate

O altă provocare emergentă pentru AI-ul în companii este încrederea în datele subiacente în sine. Compania italiană de încredere digitală Notarify abordează acest lucru prin tehnologii concepute pentru a verifica produsele, documentele și înregistrările de conformitate înainte ca acestea să intre în sistemele AI.

„Companiile care vor beneficia cel mai mult de AI nu vor fi pur și simplu cele care adoptă mai rapid instrumentele AI”, a spus Federico Monti, CEO și Fondator al Notarify. „Vor fi companiile care construiesc mai întâi un mediu de date de încredere, certificat și bine structurat.”

La GITEX AI EUROPE, Notarify prezintă NotariPassport — o soluție de Pașaport Digital al Produsului ancorată în blockchain — și NotariDrive, o platformă de certificare a documentelor care evidențiază orice modificare neautorizată.

Pe măsură ce Europa avansează inițiativele privind Pașaportul Digital al Produsului și își extinde agenda de suveranitate digitală, crește cererea de sisteme capabile să ofere înregistrări verificabile, documentație certificată și informații trasabile despre produse pe lanțuri de aprovizionare din ce în ce mai complexe. Pentru Monti, inițiativa UE privind cloud-ul suveran în valoare de 180 milioane EUR indică în aceeași direcție: „Cloud-ul suveran oferă nivelul de infrastructură, dar companiile au nevoie, de asemenea, de un nivel de încredere — documente certificate, date verificate despre produse, dovezi bazate pe blockchain, conformitate din faza de proiectare.”

Proiectat pentru apărare: infrastructură suverană și reziliență cibernetică

Trecând la factorii de încredere ai modelelor de limbaj de mari dimensiuni în cadrul companiilor, Eternal Web va prezenta Eternal AI Studio, o platformă concepută pentru a ajuta organizațiile să lucreze cu mai multe modele, menținând în același timp controlul asupra datelor corporative sensibile în cadrul unui cloud privat.

„Afacerile nu pot debloca întregul potențial al datelor lor folosind AI deoarece este prea complex, prea fragmentat și prea riscant să o facă singure”, a declarat Nirav S, Fondator și Director al Eternal Web. „Infrastructura digitală sigură și suverană va deveni fundația pe care este construită următoarea generație de AI, automatizare și servicii digitale.”

Reziliența cibernetică apare ca un alt pilon critic al pregătirii companiilor pentru AI. Platforma StateWarden a expozantului Cyberprime combină ingineria cu memorie sigură, criptografia post-cuantică și arhitectura „zero-knowledge” pentru a aborda preocupările tot mai mari legate de viitoarele amenințări cibernetice și reziliența infrastructurii.

„Adevărata valoare a AI constă în protejarea infrastructurii critice și identificarea amenințărilor înainte ca acestea să devină incidente”, a declarat Matt Rodak, Fondator și Arhitect de Sisteme la Cyberprime. „Europa nu are nevoie de mai multe straturi software de tip enterprise supraîncărcate; avem nevoie de un cod independent, de nivel inferior, care să fie sigur din faza de proiectare.”

Piața AI din Europa intră în era încrederii

Pe măsură ce organizațiile se pregătesc pentru o eră modelată de amenințări bazate pe AI și provocări de securitate din era cuantică, tehnologiile care consolidează reziliența, suveranitatea și încrederea pe termen lung urcă rapid pe agendă. Cu decidenți politici, investitori și lideri în tehnologie care se reunesc la Berlin, se așteaptă ca GITEX AI EUROPE 2026 să evidențieze această schimbare definitorie a pieței.

Următoarea fază a AI nu va fi câștigată de companiile care construiesc cele mai inteligente modele. Va fi câștigată de cei care construiesc nivelul de încredere care permite AI-ului să opereze la scară largă.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați www.gitexeurope.com

Despre GITEX AI EUROPE 2026

GITEX AI EUROPE 2026, cel mai cuprinzător eveniment tehnologic inter-industrial din Europa, revine în perioada 30 iunie - 1 iulie 2026 la Messe Berlin, în urma unei ediții inaugurale de succes care a reunit companii globale cheie, IMM-uri, startup-uri, investitori și lideri care modelează agenda tehnologică globală. La cea de-a doua ediție a sa din 2026, evenimentul își consolidează rolul de platformă globală definitorie pentru economia inteligentă a Europei, reunind excelența continentului în materie de deep tech, cercetare și inginerie în domenii precum AI, tehnologie cuantică, centre de date, cloud, securitate cibernetică, tehnologii pentru economia circulară și multe altele. Cu arene dedicate pentru unicornii, scale-up-urile și IMM-urile Europei, GITEX AI EUROPE continuă să accelereze creșterea startup-urilor prin North Star Europe, ediția continentală a celui mai mare și mai bine cotat eveniment dedicat startup-urilor și investitorilor din lume.