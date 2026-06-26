S-a lansat „ChatGPT-ul european”: Un startup austriac a dezvoltat o alternativă la soluțiile AI americane

S-a lansat eustella, un agent cu inteligență artificială care este aliniat cu GDPR și ale cărui modele sunt găzduite în Uniunea Europeană.

Soluția spune că este o „reinventare” a ChatGPT pentru europeni, bazată pe OpenClaw, conform paginii oficiale de LinkedIn. Agentul este bazat pe modele ca Qwen 3.5, Gemma 4, GPT-120B OSS, toate găzduite în UE, modele de la startup-ul francez Mistral și Whisper, pentru recunoașterea vocală și transcriere.

Startup-ul din spatele eustella a fost fondat la începutul anului acesta de Matteo Rosoli, Bastian Kellhofer și Jakob Steinschaden. Soluția este disponibilă atât în variantă gratuită, cu limite de utilizare, cât și prin plata unui abonament pentru mai multe cerințe.

AI-ul european acoperă întreaga gamă de aplicații, de la căutări pe internet și planificare a călătoriilor până la știri, generarea de imagini și crearea de prezentări. Utilizatorii pot, de asemenea, să-și creeze propriii agenți, să creeze proiecte și să discute și să colaboreze în grupuri.

Din punct de vedere al securității, eustella spune că datele utilizatorilor nu ies din UE, iar soluția este aliniată legislației europene de protecție a datelor (GDPR).

Inteligența artificială europeană poate fi accesată pe pagina web oficială sau în aplicațiile de iOS și Android.