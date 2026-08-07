Un model de inteligență artificială chinezesc a scăpat dintr-un mediu de testare a securității cibernetice

Un startup AI chinezesc, care dezvoltă modele ce vor să rivalizeze cu DeepSeek sau cu platformele americane ChatGPT și Gemini și Claude, a scăpat dintr-un mediu controlat, creat pentru a-i testa capabilitățile cibernetice, potrivit TechCrunch.

Kimi K3, cel mai recent model AI creat de firma chineză Moonshot, a scăpat dintr-un sandbox care nu a fost configurat corespunzător, conform spuselor cercetătorilor.

Deși sandbox-ul a interzis modelului de inteligență artificială să acceseze anumite tipuri de trafic web, modelul a ocolit sandbox-ul bazându-se pe instrumente de programare/codare.

Acesta este cel mai recent incident înregistrat, după ce OpenAI și Anthropic au raportat rezultate similare la testele de securitate cibernetică efectuate pe modelele proprii.

De la primele raportări și până acum, Anthropic și OpenAI au fiecare câte 7 incidente de securitate cibernetică și Meta are unul singur înregistrat pe platforma Felony Bench.