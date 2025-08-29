Skip to content

Munca „la negru”: Amenzi mai drastice pentru angajatori. Care sunt sancțiunile în prezent și ce urmează să se schimbe

OFICIAL Formularul 112 –  Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, modificat

Antreprenor IT: Umblă niște economiști, care nu au fost expuși la economia reală, pe holuri la Ministerul de Finanțe, ceva de speriat

Confederația Patronală Concordia, condusă de Dan Șucu, salută noile măsuri ale Guvernului Bolojan și cere tăieri de cheltuieli bugetare

O obligație pe care Guvernul Bolojan vrea să o impună firmelor „va tăia finanțarea startup-urilor românești” – avertizează antreprenorii și investitorii RBL și ROPEA

Impozit de 16% pe tranzacții crypto, noi modificări privind capitalul social pentru SRL și alte măsuri (proiect de Lege actualizat)

Pachetul 2 de măsuri fiscale: Ce modificări ar putea fi aplicate de la 1 ianuarie 2026 și ce trebuie să știe firmele (analiză)