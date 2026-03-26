Investitorii bulgari care au preluat 5 to go au lansat un nou fond, de până la 75 milioane EUR, și mai caută firme românești

Firma bulgară de investiții Invenio Partners, care a participat la achiziția majoritară a rețelei românești de cafenele 5 to go, a lansat un nou fond de private equity, cu o valoare-țintă de până la 75 de milioane de euro, pentru noi investiții în Bulgaria, România și Serbia.

Noul fond, Invenio Partners III, își propune să sprijine „următoarea generație de lideri de piață din Bulgaria, România și Serbia - companii cu experiență dovedită și ambiția de a-și modela industriile”, potrivit unui anunț publicat pe LinkedIn.

Fondul va acorda finanțări de câte 3–10 milioane de euro firmelor mici și mijlocii (IMM) cu creștere rapidă.

Domeniile vizate de investitori sunt:

consumer & retail,

sănătate,

servicii bazate pe tehnologie.

Invenio a atras inclusiv capital european, prin Planul de Redresare și Reziliență al Bulgariei.

Compania de investiții este condusă din Sofia de antreprenorul și investitorul Elvin Guri și are și o echipă dedicată României, formată din finanțistul Dan Florea și Tony Romani, fost secretar de stat pentru debirocratizare, care a activat în Cancelaria fostului prim-ministru Ludovic Orban în perioada pandemiei COVID-19.

Acesta este al treilea fond de investiții lansat de firma bulgară de private equity.

În decembrie 2024, prin fondul anterior – Invenio Partners Fund II – alături de Accession Capital Partners (ACP), firma bulgară de capital a achiziționat pachetul majoritar din rețeaua românească 5 to go, fondată de Radu Savopol și Lucian Bădilă. În urma tranzacției, Invenio și ACP au preluat 60% din compania HoReCa românească, fondul Mozaik (deținut de Sacha Dragic) a rămas cu 10%, fondatorii dețin 25%, iar investitorul Marian Alecu are 5%.

De asemenea, în decembrie 2023, Invenio a investit în Link Group, o companie de educație din Serbia, care operează în România prin școala de programare Link Academy.