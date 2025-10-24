Inspector antifraudă, prins când lua mită de la adminstratorul unei firme la care făcuse un control

Un inspector antifraudă din Bucureşti a fost prins în flagrant de procurorii DNA când primea 3.000 de lei de la administratorul unei firme la care făcuse un control.

Au fost descoperite mai multe nereguli: inspectorul ar fi cerut banii pentru a limita controlul efectuat doar la anumite aspecte, pentru a nu continua verificările şi pentru a aplica doar o amendă contravenţională, scrie News.ro.

Inspectorul a fost plasat sub control judiciar şi nu-şi poate exercita funcţia.

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie, au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi luarea măsurii controlului judiciar pentru o durată de 60 de zile, începând cu data de 23 octombrie 2025, faţă de inculpaţii:

N.C., inspector antifraudă în cadrul A.N.A.F. - Direcţia Regională Antifraudă Fiscală Bucureşti, pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită.

C.A.S., administrator al unei societăţi comerciale, pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită.

„În perioada septembrie – octombrie 2025, inculpatul N.C., inspector antifraudă în cadrul A.N.A.F. - Direcţia Regională Antifraudă Fiscală Bucureşti, ar fi efectuat un control operativ şi inopinat la o societate comercială, în urma căruia ar fi rezultat mai multe nereguli în activitatea acesteia. Cu această ocazie, inculpatul N.C. ar fi pretins inculpatei C.A.S., administrator la societatea comercială controlată, cu titlu de mită, suma de 3.000 de lei, pentru a limita controlul efectuat doar la anumite aspecte, pentru a nu continua controlul şi pentru a aplica doar o amendă contravenţională”, a transmis, vineri, DNA, într-un comunicat de presă.

Potrivit documentului citat, la data de 23 octombrie 2025, inspectorul antifraudă a primit suma de 3.000 de lei, ocazie cu care procurorii anticorupţie au procedat la constatarea infracţiunii flagrante.

Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpaţii trebuie să respecte o serie de obligaţii, între care: să se prezinte ori de câte ori sunt chemaţi la organul de urmărire penală, să nu părăsească teritoriul României fără acordul procurorilor D.N.A., să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menţionate în ordonanţa de dispunere a controlului judiciar.

„Mai mult, inculpatul N.C. nu poate exercita funcţia de inspector antifraudă în cadrul A.N.A.F. - Direcţia Regională Antifraudă Fiscală Bucureşti, în exercitarea căreia a săvârşit fapta. Inculpaţilor li s-a atras atenţia că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care le revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive”, a mai transmis DNA.

Ce spunea șeful Fiscului despre firmele protejate de unii inspectori ANAF

Întrebat recent dacă există firme protejate în România de către unii inspectori ANAF, preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Adrian Nica, a răspuns că nu poate să nege acest lucru, pentru că au existat semnale privind existenţa unor asemenea cazuri.

„Nu pot băga mâna în foc pentru aşa ceva, pentru că sunt semnale clare în mediul public şi noi ne monitorizăm colegii şi vedem că se întâmplă asta. Asistăm cu stupoare când vedem unii dintre colegii noştri ridicaţi de DNA pentru astfel de fapte. Noi în momentul acesta în pachetul 2 de măsuri venim cu o serie de măsuri în sensul de a monitoriza colegii mai bine”, a declarat şeful ANAF, Adrian Nica.

În 3 octombrie, procurorul-şef al DNA, Marius Voineag, a afirmat că, anul trecut, doar patru sesizări s-au primit din partea funcţionarilor ANAF cu privire la suspiciuni de evaziune fiscală cu prejudiciu mai mare de 10 milioane de lei, ceea ce a fost o ”surpriză neplăcută”, întrucât se aştepta la mai multe astfel de sesizări.

În schimb, Voineag anunţă că, în ultimii doi ani, procurorii DNA au formulat acuzaţii faţă de ”undeva la 70 de persoane” din cadrul ANAF şi Vamă.