Fonduri europene: Se pregătesc granturile IMM de 25 milioane EUR pentru digitalizare avansată, în București și Ilfov. „Tu ne spui nevoia. Noi construim apelul” – ADR

În sfârșit, mai apar informații despre granturile IMM în valoare totală de 25 milioane EUR, pentru digitalizarea avansată a firmelor din București și județul Ilfov, după o lungă perioadă în care nu s-a mai auzit nimic despre finanțarea 1.7 din cadrul Programului Regional București-Ilfov 2021-2027.

Zilele acestea, Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) București-Ilfov a dat un mail antreprenorilor, în care le cere să-i spună ce nevoi de finanțare au, pe partea de tehnologie, pentru ca ADR să construiască apelul de proiecte 1.7 „Sprijin pentru transformarea digitală avansată a IMM-urilor”, în baza răspunsurilor primite.

Chestionarul poate fi copletat online AICI.

„Tu ne spui nevoia. Noi construim apelul” - își începe ADR București-Ilfov mesajul destinat antreprenorilor IMM.

„Pregătim apelul de proiecte 1.7 „Sprijin pentru transformarea digitală avansată a IMM-urilor” și vrem să îl construim pornind de la realitatea întreprinderilor din regiunea București-Ilfov. Avem la dispoziție 25 de milioane de euro pentru investiții în tehnologii, instrumente și servicii digitale avansate, iar obiectivul este sprijinirea procesului de transformare digitală avansată a IMM-urilor”, susține ADR.

Agenția solicită antreprenorilor următoarele informații:

Ce soluții digitale folosești?

În ce tehnologii ai vrea să investești?

Ce costuri presupun aceste investiții?

„Răspunsurile tale ne vor ajuta să înțelegem mai bine nevoile reale ale IMM-urilor și să pregătim un apel de finanțare cât mai relevant pentru mediul de afaceri din regiune”, susține ADR București-Ilfov.

Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov ar urma să publice oficial ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte 1.7-„Sprijin pentru transformarea digitală avansată a IMM-urilor” în luna octombrie 2026, pentru ca firmele eligibile să poată depune proiectele online în luna decembrie 2026. Informația apare în calendarul estimativ al Programului Regional București-Ilfov.

Acest apel de proiecte a tot fost amânat și ciuntit de-a lungul timpului. Inițial, finanțarea acea un buget alocat de 35 de milioane de euro, dar au fost tăiate 10 milioane EUR.

În prezent, bugetul alocat, de 25 de milioane EUR, este asigurat de Uniunea Europeană (10 milioane EUR) și bugetul de stat al României (15 milioane EUR).

Din acești bani, ar urma ca microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii din București și județul Ilfov să primească granturi IMM de cîte 25.000-200.000 EUR/proiect, potrivit informațiilor cuprinse în criteriile de selecție a proiectelor, aprobate de Comitetul de Monitorizare a PR București-Ilfov în anul 2024. Antreprenorii vor trebui să-și asigure din surse proprii o cofinanțare de cel puțin 10% din valoarea cheltuielilor eligibile plus toate cheltuielile neeligibile.

Dar aceste cifre ar putea fi schimbate în urma consultării demarate acum de ADR București-Ilfov.