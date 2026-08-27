Finanțări de 10 milioane EUR pentru clustere de inovare în București-Ilfov. Descarcă propunerea de ghid

Clusterele de inovare din regiunea București-Ilfov vor putea accesa finanțări totale de 10 milioane EUR, printr-o linie de ajutoare susținută din fonduri europene, scoasă, joi, în consultare publică.

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) București-Ilfov a pus, joi, în dezbatere publică proiectul de ghid al solicitantului pentru Apelul de proiecte PR BI P1/1.4/1/2026 – „Sprijin pentru clusterele de inovare în beneficiul IMM, inclusiv prin stimularea colaborării interregionale și internaționale”, finanțat prin Programul Regional București-Ilfov 2021-2027.

Clusterele de inovare vor avea la dispoziție un buget de 10 milioane EUR, din care 4 milioane EUR de la Uniunea Europeană, prin politica de coeziune, și 6 milioane EUR de la bugetul de stat.

Din acești bani, se vor acorda granturi de câte 300.000-2 milioane EUR pe proiect.

Solicitanții trebuie să îndeplinească anumite condiții de eligibilitate:

Solicitantul trebuie să fie o Entitate de Management al Clusterului (EMC), constituită legal sub formă de asociație.

Din structura clusterului trebuie să facă parte, în mod obligatoriu, IMM-uri și organizații de cercetare și diseminare a cunoștințelor.

EMC trebuie să aibă sediul social sau o structură teritorială înregistrată în regiunea București-Ilfov.

Solicitantul trebuie să dețină o etichetă europeană de excelență ESCA (nivel bronz, argint sau aur), care trebuie menținută pe toată durata proiectului.

Activități finanțate:

Activitatea de bază declarată trebuie să reprezinte minimum 50% din bugetul eligibil al proiectului.

Este absolut obligatorie includerea a cel puțin unei activități de cooperare interregională, transfrontalieră sau transnațională cu parteneri din Uniunea Europeană.

Sunt finanțate lucrările de construire, modernizare sau extindere a spațiilor destinate facilităților comune de cercetare-dezvoltare (CD) ale clusterului.

Se sprijină investițiile în active corporale (echipamente, utilaje) și necorporale (brevete, licențe) necesare pentru facilitățile comune de cercetare-dezvoltare.

Observațiile, comentariile, recomandările, dar și eventualele întrebări trebuie transmise la adresa de email helpdesk@adrbi.ro sau prin intermediul formularului, până în data de 21.09.2026.

Ce sunt clusterele de inovare

Clusterele de inovare sunt structuri sau grupuri organizate de părţi independente, cum ar fi întreprinderi nou-înfiinţate inovatoare, întreprinderi mici și mijlocii și întreprinderi mari, precum și organizaţii de cercetare și de diseminare a cunoștinţelor, infrastructuri de cercetare, infrastructuri de testare și experimentare, centre de inovare digitală, organizaţii non-profit și alţi operatori economici afiliaţi.

Clusterele sunt concepute pentru a stimula activitatea inovatoare și noi modalităţi de colaborare (de exemplu, prin mijloace digitale) prin utilizarea în comun și/sau promovarea utilizării în comun a echipamentelor și a schimbului de cunoștinţe și cunoștinţe de specialitate și prin contribuţii efective la transferul de cunoștinţe, stabilirea de contacte, diseminarea informaţiilor și colaborarea între întreprinderi și alte organizaţii din cluster.

Centrele de inovare digitală sunt entităţi al căror scop este de a stimula adoptarea pe scară largă a tehnologiilor digitale, cum ar fi inteligenţa artificială, cloud, calculul de vârf și de înaltă performanţă și securitatea cibernetică, de către industrie (în special de către IMM-uri) și de către organizaţiile din sectorul public. Centrele de inovare digitală se pot califica drept clustere de inovare în sensul prezentului regulament.

Inovarea presupune introducerea sau dezvoltarea unui produs, serviciu ori proces nou sau îmbunătățit semnificativ în raport cu soluțiile existente și care implică un grad relevant de noutate și incertitudine tehnologică.

Inovarea de produs (bun sau serviciu) înseamnă introducerea pe piață a unui bun sau serviciu nou sau îmbunătățit semnificativ în ceea ce privește funcționalitățile, caracteristicile tehnice, performanțele, ușurința de utilizare, componentele sau subsistemele acestuia. Inovațiile de produs trebuie să fie noi pentru întreprinderea susținută, dar nu este necesar să fie noi pe piață;

Inovarea de proces presuăune punerea în aplicare a unei metode de producţie sau de implementare noi ori îmbunătăţite semnificativ, inclusiv modificări semnificative ale tehnicilor, echipamentelor sau software-ului, la nivelul întreprinderii (la nivelul grupului din sectorul industrial vizat din SEE), inclusiv, de exemplu, prin utilizarea unor tehnologii sau soluţii digitale noi sau inovatoare. Sunt excluse din această definiţie schimbările sau îmbunătăţirile minore, creșterea capacităţilor de producţie sau de prestare de servicii prin adăugarea de sisteme de fabricaţie sau logistice care sunt foarte asemănătoare cu cele utilizate deja, încetarea utilizării unui proces, simpla înlocuire sau majorare a capitalului, schimbări rezultate numai din modificarea preţurilor factorilor, personalizarea producţiei, localizarea, schimbările regulate, sezoniere și alte schimbări ciclice și comercializarea de produse noi sau îmbunătăţite semnificativ;

Inovarea organizațională înseamnă punerea în aplicare a unei noi metode organizaţionale la nivelul întreprinderii (la nivel de grup în sectorul industrial vizat din SEE), organizarea locului de muncă sau relaţiile externe, inclusiv, de exemplu, prin utilizarea unor tehnologii digitale noi sau inovatoare. Sunt excluse din această definiţie modificările care sunt bazate pe metode organizaţionale deja în funcţiune în întreprindere, a modificărilor aduse strategiei de gestionare, a fuziunilor și achiziţiilor, a încetării utilizării unui proces, a simplei înlocuiri sau majorări a capitalului, a schimbărilor rezultate numai din modificarea preţurilor factorilor, a personalizării, a localizării, a schimbărilor regulate, sezoniere și a altor schimbări ciclice și a comercializării de produse noi sau îmbunătăţite semnificativ.