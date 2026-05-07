Înscrieri: Accelerator european, dedicat startup-urilor AI aflate în faza seed

Fondatorii de startup-uri de inteligență artificială care au deja un Produs Minim Viabil (MVP) funcțional se pot înscrie într-un accelerator desfășurat online și susținut de o alianță europeană de agenții de marketing și comunicare, potrivit unui comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro.

AcceleratorX este susținut de CommUnity International, una dintre cele mai importante alianțe europene de agenții independente de marketing și comunicare, care reunește 32 de agenții membre, prezente în 30 de țări, și peste 2.000 de profesioniști. Kubis Interactive, membră a rețelei CommUnity International și parte din ecosistemul european, susține dezvoltarea și implementarea acceleratorului în România.

Programul se desfășoară online, pe durata a trei luni, și oferă startup-urilor participante acces direct la rețeaua paneuropeană de profesioniști în marketing și comunicare, care pot deveni încă din prima săptămână clienți-pilot pentru testarea și implementarea soluțiilor dezvoltate.

Organizatorii susțin că este singurul accelerator european în care distribuția și accesul la piață sunt integrate direct în program, printr-o rețea reală de clienți pregătiți să piloteze, valideze și adopte soluții AI încă din prima zi.

Majoritatea fondatorilor AI se confruntă cu aceeași provocare: au construit un produs promițător, dar accesul rapid la utilizatori și clienți rămâne dificil. Identificarea early adopters, obținerea de feedback relevant și validarea produsului în piețe europene fragmentate sunt procese lente, costisitoare și adesea izolate. Acceleratoarele tradiționale oferă în principal mentorat, pitch training și introduceri către investitori, însă acestea nu rezolvă problema esențială: accesul la clienți reali. AcceleratorX își propune să elimine exact acest blocaj.

Programul este coordonat de Vlad Popovici (AcceleratorX Director) și Axel Thoma (Curriculum Director) și oferă participanților:

acces la o rețea paneuropeană de clienți și parteneri pentru pilotare, validare și implementare;

sesiuni 1:1 cu fondatori care au scalat afaceri la nivel global;

feedback aplicat din partea unor operatori cu experiență în product development, go-to-market și fundraising;

introduceri directe către investitori;

sprijin din partea unei rețele care oferă consultanță și contribuie activ la execuție și dezvoltare.

Programul include și un grup select de mentori din cadrul rețelei CommUnity International, profesioniști care au construit, scalat și dezvoltat businessuri și agenții în multiple piețe europene: Radu Florescu, Bjørn Franke, Bülent Cakir, Czarek Hurka, Domingos Guimarães, Juraj Sasko, Mark Bourichter, Markus Inzinger, Susanne Hartinger și Thomas Hans.

Radu Florescu este antreprenor cu experiență și lider în tehnologie. Este fondator și CEO al Kubis Interactive. El are experiență în construirea și scalarea companiilor, a condus inițiative de la startup-uri aflate în stadiu incipient până la afaceri consacrate, combinând viziunea strategică cu execuția practică.

El este și membru fondator al IAA România și cofondator UAPR (Asociația Română a Agențiilor de Publicitate, membru al Consiliului European EACA, fost membru al consiliului Electrica).

AcceleratorX se adresează startup-urilor AI europene aflate în faza seed, care au deja un MVP funcțional și echipe fondatoare cu minimum un cofondator tehnic. Domeniile prioritare includ MarTech, HealthTech, FinTech, RetailTech și Climate Tech, însă programul este deschis tuturor startup-urilor AI ale căror soluții pot fi validate printr-o rețea europeană de marketing și comunicare.

Selecția în cohortă este competitivă și se bazează pe potențialul real de tracțiune și scalare, nu doar pe viziune. Startup-urile selectate pot beneficia de finanțare, mentorat direct din partea fondatorilor, validare cu clienți reali și acces la investitori internaționali.