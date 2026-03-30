Înscrieri 2026: Program educațional gratuit pentru tinere din București aflate la început de carieră

Carierista - Organizația pentru Dezvoltarea Profesională a Femeilor anunță, într-un comunicat transmis, luni, StartupCafe.ro, lansarea unui program educațional gratuit dedicat tinerelor cu vârste între 18 și 21 de ani din București, aflate la începutul parcursului lor profesional.

Înscrierile se fac AICI până pe 7 aprilie, iar programul debutează pe 25 aprilie. Selecția le va prioritiza pe acelea dintre ele care se confruntă cu bariere socio-economice suplimentare, pentru a asigura un acces echitabil la oportunități.

Misiunea Carierista este de a sprijini femeile să își construiască independența financiară și parcursul profesional, iar programul Carierista - First Steps to Independence extinde această intervenție către un moment critic: începutul vieții profesionale. Prin acest program, organizația își propune să reducă decalajele de acces și să ofere tinerelor experiențe concrete, expunere la mediul profesional și sprijin personalizat.

Proiectul, finanțat prin BRAVoluntar de Fundația OMV Petrom și Asociația pentru Relații Comunitare (ARC) și susținut de Facultatea de Administrație și Afaceri și UNIHUB – societatea antreprenorială studențească din cadrul Universității din București, pregătește tinerele pentru primul pas în carieră pe parcursul a 5 luni de activități.

Acestea vor parcurge module interactive despre gestionarea stresului și wellbeing, piața muncii, CV și interviu, impactul inteligenței artificiale și viitorul profesiilor, completate de vizite la companii partenere și practică. Cele mai implicate dintre ele vor beneficia și de mentorat 1:1 cu profesioniști din domeniile lor de interes.

„La Carierista, vedem integrarea tinerelor pe piața muncii nu doar ca pe un obiectiv social, ci ca o investiție economică strategică. Fiecare tânără care își găsește direcția profesională devine un contributor activ la economie și un factor de stabilitate în propria comunitate. Prin acest program, construim un efect multiplicator real, care se reflectă în familii, în organizații și în societate. Ne propunem ca, la finalul celor 5 luni, fiecare participantă să plece cu un CV actualizat, un plan de carieră concret și, mai ales, cu încrederea că locul ei pe piața muncii există și îi aparține. Impactul vizat depășește însă nivelul individual. Pe termen lung, creșterea participării femeilor pe piața muncii duce la consolidarea unei economii mai incluzive și mai reziliente.”, a declarat Steliana Moraru, Președinte Carierista.

Carierista - First Steps to Independence răspunde unei nevoi identificate atât în cercetările făcute de organizație, cât și în datele naționale și europene privind tranziția tinerilor către piața muncii.

Conform datelor Eurostat, România continuă să înregistreze rate ridicate ale tinerilor NEET (Not in Employment, Education or Training), iar diferențele de gen persistă în ceea ce privește participarea și progresul profesional, situație ce cere intervenții timpurii, orientate spre dezvoltarea competențelor și accesul la oportunități. Tinerii se confruntă frecvent cu dificultăți în alegerea unei direcții profesionale, lipsa experienței practice și acces limitat la modele și oportunități relevante.

Aceste provocări sunt amplificate în cazul tinerelor care provin din medii vulnerabile, unde barierele economice și sociale reduc semnificativ șansele unei integrări sustenabile pe piața muncii.

Carierista este o organizație non-guvernamentală care susține femeile să își îmbunătățească condițiile de viață, să atingă independența financiară și să se dezvolte profesional. Carierista este membră a Romanian Business Leaders și contribuie activ în Task Force Piața Muncii.