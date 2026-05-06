Skip to content

Informare ANAF: Termen pentru depunerea Declarației de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale

Informare ANAF: Termen pentru depunerea Declarației de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale
Sursă: Foto: Denisa Crăciun / StartupCafe.ro

Vineri, 8 mai 2026, este termenul pentru depunerea Declarației de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale, informează Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Teleorman contribuabilii înregistraţi în scop de TVA care utilizează ca perioadă fiscală trimestrul şi care au efectuat o achiziţie intracomunitară de bunuri taxabilă în România, fiind astfel obligați să își modifice perioada fiscală, devenind plătitori de TVA lunar.

Astfel, după caz, contribuabilii depun: 

  • formularul 010 - Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică; 
  • formularul 013 - Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru contribuabili nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente; 
  • formularul 015 - Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru contribuabilii nerezidenţi care nu au sediu permanent în România; 
  • formularul 016- Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România; 
  • formularul 020 - Declarație de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice române şi străine care deţin cod numeric personal; 
  • formularul 030 - Declarație de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal; 
  • formularul 040 - Declarație de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru instituţiile publice; 
  • formularul 070 - Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere; 

sau 

  • formularul electronic 700 - Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a menţiunilor ulterioare înregistrării fiscale, precum şi pentru radierea înregistrării fiscale.

Accesează calendarul ANAF complet cu obligațiile fiscale pe luna mai 2026.

Taxe

ANAF Antifrauda-imagine generica

ANAF: O firmă de pază a cauzat un prejudiciu de 12 milioane lei, prin neplata impozitelor și a contribuțiilor pe salariile angajaților

„Urgență națională”. Patronatul Concordia cere formarea rapidă a unui nou Guvern, după demiterea celui condus de Ilie Bolojan

calculator-taxe-2026-dreamstime

Facilități fiscale în România: Antreprenorii sunt interesați, dar rămân precauți. Care sunt principalele lor provocări

avize favoabile Consiliul Legislativ-CES-amnistie-fiscala-2026

Amnistie fiscală pentru firmele cărora ANAF le cere TVA din urmă: Propunerea de lege de la Senat a primit avize favorabile de la Consiliul Legislativ și Consiliul Economic și Social

ANAF Antifrauda

RO e-Transport: „Sistemul produce amenzi pentru contribuabili care nu prejudiciază în niciun fel”- o avocată din București arată cum se pot apăra patronii amendati de ANAF cu mii de euro pe firmă, după ce și-au adus mașini din străinătate

Registrul Comerțului, anunț privind taxa de publicare a documentelor în Monitorul Oficial

antreprenori-imagine generica

PFA vs. SRL: În 2026, antreprenorii români preferă să lucreze pe persoană fizică autorizată, după scăderea plafonului la micro (IMM România)