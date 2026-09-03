În ce domenii se găsește mai ușor un job în 2026. Concurență mai mică, șanse mai mari de angajare (platformă de locuri de muncă)

Peste 9 milioane de aplicări au fost înregistrate pe eJobs.ro în perioada ianuarie-septembrie, cel mai mare număr din ultimii 10 ani, potrivit datelor platformei, care indică și domeniile cu cele mai mari șanse de angajare în acest an.

Conform platformei online de locuri de muncă, a crescut numărul mediu de aplicări per candidat precum și numărul de candidați noi din platformă.

„Cu alte cuvinte, cei care erau deja activi în piață au aplicat mai mult, iar lor li s-au adăugat aplicanți noi, ceea ce a mărit simțitor rata medie de aplicări. Este o evoluție firească pentru acest context de piață, iar pentru candidați acest lucru s-a tradus direct într-o competiție mai mare pentru ocuparea pozițiilor disponibile”, spune Roxana Drăghici, Head of Sales în cadrul eJobs.

Domeniile cu cele mai mari șanse de angajare în 2026

Comparativ cu primele 8 luni ale anului trecut, numărul de a aplicări a crescut cu 28%, iar numărul de candidați noi cu 12%.

„Dacă raportăm cele aproape 9,1 milioane de aplicări de anul acesta la cele 143.000 de joburi postate, avem o medie de 63 de aplicări pentru fiecare poziție din platformă, însă sunt și domenii cu o competiție acerbă, în care media depășește 90 de aplicări / job”, adaugă Roxana Drăghici.

În această categorie se încadrează domeniile care recrutează masiv candidați entry level și care au poziții deschise la nivel național.

Retail, cu o medie de 92,3 aplicări / job;

IT / telecom (89,1 aplicări / job);

Advertising / marketing / PR (79,1 aplicări / job);

Farma, cu 69,5 aplicări / job.

Sunt însă și sectoare în care concurența între candidați este mai scăzută și, prin urmare, șansele de angajare cresc, condiția fiind să existe compatibilitate reală între competențele din CV-ul candidatului și cele cerute în anunțul de angajare.

Este vorba despre arte & entertainment, unde media este de 31,4 aplicări pentru fiecare poziție postată – o treime din volumul înregistrat în retail, asigurări (34,8 aplicări / job), producție (42,3 aplicări / job), industria alimentară (49,3 aplicări / job), transport / logistică (49,9 aplicări / job) sau construcții (50 de aplicări / job).

„Dacă în prima categorie vedem volume uriașe de aplicări în retail și IT, unde candidații caută fie stabilitate, fie salarii peste medie, aici este interesant să observăm că o bună parte dintre aceste domenii sunt și cele care apelează la importul e personal din Asia pentru că nu reușesc să găsească suficienți candidați în România. Pentru candidații din România, chiar și în contextul economic actual, aceste domenii rămân zone verzi, având în vedere nivelul cel mai scăzut de concurență / job. Asta se aplică atât pentru segmentul entry – level, cât și pentru specialiști”, declară Roxana Drăghici.

O altă explicație este legată de faptul că industriile-magnet au joburi pentru un spectru mai larg de competențe, în timp ce pentru cele mai puțin căutate de candidați apar cerințe tehnice sau de competențe specifice, chiar și atunci când este vorba despre poziții entry level, care nu cer studii superioare.

Potrivit datelor Salario, comparatorul salarial al eJobs, mediile salariale nete în industriile cu un nivel mai scăzut de concurență sunt de 6.300 pentru arte & entertainment, 5.600 de lei pentru asigurări, 5.250 de lei pentru producție, 4.500 de lei pentru industria alimentară, 5.000 de lei pentru transport / logistică și 6.000 de lei pentru construcții.

În acest moment, 17.000 de locuri de muncă sunt disponibile pe eJobs și 8.200 pe iajob,platforma de locuri de muncă lansată de eJobs România și dedicată candidaților care își doresc să se angajeze rapid, fără a mai trece prin pașii tradiționali ai unui proces de recrutare, precum crearea unui CV. Dintre acestea, puțin peste 1.000 de ljoburi sunt pentru domeniul medicină / sănătate.