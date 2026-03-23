IMM România cere revenirea firmelor în Programul Rabla din 2026: „Acces predictibil pentru companii”

Organizația IMM România solicită autorităților revenirea la forma anterioară a Programului Rabla, astfel încât și firmele să poată beneficia de finanțare pentru reînnoirea parcurilor auto, începând cu 2026.

„Solicităm revenirea la mecanismele funcționale de până în 2025, astfel încât persoanele juridice să aibă acces predictibil la program”, arată organizația, într-un comunicat de presă transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.

IMM-urile, excluse din Rabla: efecte în economie

Potrivit documentului analizat, Programul Rabla a fost, timp de mai mulți ani, „cel mai eficient instrument” pentru reînnoirea parcului auto din România.

Totuși, în 2025, companiile au fost eliminate din schemă, iar pentru 2026 se conturează același scenariu: un program destinat exclusiv persoanelor fizice și unităților administrativ-teritoriale.

Excluderea firmelor a produs efecte directe în mediul de afaceri, de la amânarea investițiilor până la creșterea costurilor și încetinirea tranziției către mobilitate cu emisii reduse.

Ce ar aduce reintroducerea IMM-urilor în program

IMM România susține că revenirea la un program accesibil și companiilor ar avea un impact economic și de mediu important:

stimularea investițiilor private în flote auto noi;



accelerarea trecerii către vehicule cu emisii reduse;



stabilitate pentru piața auto și rețelele de distribuție locale.

Critici la noile taxe și blocaje administrative

Organizația critică și modificările legislative recente din sectorul auto. În cazul OUG nr. 78/2025, sistemul de taxare ar descuraja inclusiv achiziția de vehicule mai puțin poluante, precum hibridele și electricele.

IMM România propune aplicarea principiului „poluatorul plătește”, printr-un sistem de taxe corelat cu nivelul real de emisii, iar fondurile colectate să fie direcționate către programe precum Rabla și infrastructura de încărcare electrică.

În paralel, organizația semnalează efectele OUG nr. 7/2026, care introduce obligația prezentării certificatului fiscal la tranzacțiile auto. Măsura ar genera birocrație suplimentară, ar afecta competitivitatea pieței locale și ar pune presiune administrativă pe dealeri.

Ca soluție, IMM România propune ca certificatul fiscal să fie solicitat doar la înmatriculare, nu la achiziție.

Concluzie

IMM România avertizează că lipsa unui cadru predictibil pentru companii riscă să afecteze atât investițiile, cât și obiectivele de reducere a poluării.