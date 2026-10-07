Imaginile făcute cu AI pot fi detectate cu un nou instrument lansat de Google, Synth Detector

Google a anunțat miercuri, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe, lansarea pe scară largă a platformei Synth Detector, cu scopul de a detecta conținutul generat cu inteligență artificială.

Oricine poate încărca un fișier de tip imagine, video sau audio și verifica dacă a fost generat cu instrumentele AI de la Google sau partenerii în acest proiect - OpenAI (ChatGPT), NVIDIA, Kakao și, în curând Apple.

Identificarea originii conținutului se face pe baza etichetei AI (watermark) inclusă în fișier.

Google a prezentat Synth Detector încă de anul trecut, pentru profesioniști din mass-media, iar acum a deschis accesul publicului larg.