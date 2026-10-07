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Imaginile făcute cu AI pot fi detectate cu un nou instrument lansat de Google, Synth Detector

Imaginile făcute cu AI pot fi detectate cu un nou instrument lansat de Google, Synth Detector
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Google a anunțat miercuri, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe, lansarea pe scară largă a platformei Synth Detector, cu scopul de a detecta conținutul generat cu inteligență artificială. 

Oricine poate încărca un fișier de tip imagine, video sau audio și verifica dacă a fost generat cu instrumentele AI de la Google sau partenerii în acest proiect - OpenAI (ChatGPT), NVIDIA, Kakao și, în curând Apple. 

Identificarea originii conținutului se face pe baza etichetei AI (watermark) inclusă în fișier.

Google a prezentat Synth Detector încă de anul trecut, pentru profesioniști din mass-media, iar acum a deschis accesul publicului larg. 

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