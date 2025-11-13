HARTA salariului mediu, pe județe. În România, angajatorii nu plătesc nici jumătate din media salariului orar brut din Uniunea Europeană

Firmele și alți angajatori din România au în continuare costuri mici cu munca, dacă ne uităm la salariul mediu brut pe care îl obțin lucrătorii în țara noastră comparativ cu media Uniunii Europene, relevă un studiu transmis, joi, comunității antreprenoriale StartupCafe.ro. Taxele și inflația erodează și mai mult puterea de cumpărare reală a lucrătorilor români, conform consultanților, care au întocmit și o hartă a salariului mediu pe județe.

Deși salariul mediu net a crescut în luna septembrie cu 4,1%, față de perioada similară a anului trecut, la 5.443 de lei, potrivit datelor INS, valoarea acestuia s-a redus, de fapt, dacă ne raportăm la inflație. Iar din leafă, un angajat mediu din România rămâne cu aproape 57% după aplicarea taxelor - arată MrFinance.

MrFinance remarcă și discrepanța dintre salariul mediu brut pe oră din România față de valoarea medie a Uniunii Europene.

„Potrivit datelor INS, salariul mediu net în România a crescut 4,1% în luna septembrie 2025 față de perioada similară a anului trecut și cu 1% mai mult față de luna august. Dacă ne raportăm la august 2015, majorarea a fost de peste 254%, o creștere impresionantă, atât în termeni nominali, cât și reali. Cu toate acestea, deși creșterea, atât în termeni nominali, cât și în termeni reali, a fost impresionantă în ultimii ani, România rămâne la coada țărilor europene atunci când vine vorba de salariul pe oră.

Astfel, în țara noastră salariul mediu brut pe oră este 10,8 euro, comparativ cu 24 euro cât este media europeană. Avem însă și printre cele mai mari taxe pe salarii, motiv pentru care un angajat mediu în România rămâne cu circa 57% din acești bani”, explică Ion Soltinschi, consultant și planificator financiar MrFinance.

Potrivit datelor INS, în luna septembrie, cele mai mari creșteri ale câştigului salarial mediu au fost de:

16,4% în activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii;

14% în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale;

7-8,5% în activităţi de servicii anexe extracţiei, telecomunicaţii;

2,5-6% în alte activităţi industriale.

În topul celor mai bine plătite meserii, după salariul mediu brut pe industrie, se află celi din sectoarele: extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale (21.036 lei), informaţii şi comunicaţii (18.003 lei) și intermedieri financiare și asigurări (14.517 lei).

La polul opus, cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în domeniul transporturilor aeriene (14,9%). Diminuări între 2% și 6,5% s-au consemnat și în domeniile: fabricarea altor mijloace de transport, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, transporturi pe apă, tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor.