Guvernatorul BNR, despre o eventuală majorare a salariului minim: „Trebuie multă precauţie”. Ce spune despre o altă creștere a TVA

Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, a afirmat trebuie multă precauţie în legătură cu o posibilă majorare a salariului minim de anul viitor.

„Înclin pe această precauţie. Dar decizia este politică. Mai mult de-atâta nu îmi permit să spun”, a adăugat el, potrivit News.ro.

Mugur Isărescu a fost întrebat, vineri, într-o conferinţă de presă, dacă, în cazul în care anul viitor s-ar majora salariul minim, acesta este un motiv de creştere a inflaţiei.

„Sunt precaut. Este o decizie politică. În esenţă, ministrul de Finanţe s-a exprimat foarte clar, spunând că trebuie să ne uităm şi la majorările din ultimii ani ale salariului minim, care au fost substanţiale. Deci, până în anul 2025. Şi, pe de altă parte, eu înţeleg că impozitarea care s-a aplicat, fiind regresivă, îi afectează pe cei cu salariile, cu veniturile mici. Dar aici trebuie multă precauţie. Şi înclin pe această precauţie. Dar decizia este politică. Mai mult de-atâta nu îmi permit să spun”, a afirmat guvernatorul BNR.

El a subliniat că România a recâştigat destul de repede credibilitatea pieţelor internaţionale.

„Îmi permit să mai spun un lucru, apropo de discuţiile de revenire, de oprire, de nefuncţionare a pachetului actual: noi am recâştigat foarte greu, dar destul de repede, credibilitatea pieţelor internaţionale. Se poate pierde. Dacă facem paşi înapoi sau, să zic aşa, arătăm nehotărâre. Programul trebuie să continue, programul de corecţie, mă refer”, a declarat Mugur Isărescu.

Se va mări din nou TVA? Ce crede guvernatorul BNR

Guvernatorul BNR a declarat că nu crede că se va majora Taxa pe Valoare Adăugată (TVA) deoarece nu sunt motive pentru o asemenea măsură. El consideră că, dacă s-ar întâmpla acest lucru, ar fi afectate şi mai mult păturile sărace. Isărescu a afirmat că anul viitor vor creşte veniturile, explicând că o bună parte din cele din 2025 s-au bazat pe o TVA redusă.

„Eu nu cred că se va majora TVA-ul. Nu avem motive să-l majorăm. El este şi un impozit regresiv, ar afecta foarte mult păturile mai sărace. Dar, citind tot ce apare prin presă şi la unii analişti, se uită un singur lucru: că în prezent, cu numai trei luni de aplicare a acestui program: august, septembrie, octombrie, direcţia este chiar foarte bună faţă de datele reale, că toată lumea se uită la ceea ce fusese raportat. Or, raportările nu erau chiar solide. Erau făcute pe baza unui program bugetar care era uşor depărtat de realitate. Eu cred că termenul în care se fac judecăţi, că va trebui să mai facem, să mai dregem, termenul de trei luni este mult prea scurt ca să ne repezim să spunem: nu merge sau merge prost. Mai trebuie să mai aşteptăm câteva luni. Direcţia în care funcţionează sau merge acest program este pozitivă şi veniturile, deci nu ar trebui numai să reducem cheltuielile la anul, vor creşte veniturile, pentru că o bună parte din veniturile anului 2025 s-au bazat pe un TVA redus, pe accize reduse şi aşa mai departe”, a spus el.

El a subliniat că se observă o îmbunătăţire radicală a încrederii în măsurile luate de ţara noastră.

„M-aţi întrebat şi pe mine, că ne interesează bineînţeles, şi trebuie să vă spun că sprijinim programul guvernamental de corecţie cu toate forţele noastre, forţele noastre înţelegând apariţiile publice şi discuţiile pe care le avem cu finanţatorii internaţionali şi observăm o îmbunătăţire radicală a încrederii în programele României. Acest lucru este bun, dar puteţi să aveţi discuţii mai detaliate cu Consiliul Fiscal, cu preşedintele actual al Consiliului Fiscal, cu preşedintele precedent, care este şi consilierul onorific al premierului. Eu salut ieşirile lor publice, care sunt şi profesioniste, şi echilibrate”, a explicat Mugur Isărescu.

Mugur Isărescu a prezentat, vineri, raportul asupra inflaţiei pe trimestrul 3. El a afirmat că rata anuală a inflaţiei în trimestrul 3 al anului a accelerat pentru că s-au eliminat plafoanele pentru tarifele la energie electrică şi pentru că au crescut cotele de TVA şi nivelul accizelor. De asemenea, Isărescu a adăugat că s-a înregistrat şi o dinamică ridicată a costurilor unitare cu forţa de muncă în anumite sectoare. „Faţă de prognoza din vară din raportul de inflaţie precedent, avem o curbă sensibil mai ridicată a inflaţiei”, a arătat el.

„Rata anuală a inflaţiei a accelerat în trimestrul 3 - 2025 datorită următorilor factori: s-au eliminat plafoanele pentru tarifele la energie electrică, au crescut cotele TVA şi nivelul accizelor. Apoi, am avut o dinamică ridicată a costurilor unitare cu forţa de muncă în anumite sectoare, în special în industria alimentară, la serviciile de piaţă şi am avut şi o continuare a tendinţei ascendente a anticipaţiilor inflaţioniste pe termen scurt, în sensul temperării creşterilor de preţ, avem o temperare a cererii de consum, apoi o evoluţie echilibrată, să-i spunem benignă, în ceea ce priveşte cotaţiile internaţionale ale petrolului şi s-a beneficiat şi de corecţii consistente în sensul scăderilor la preţurile legumelor şi fructelor”, a afirmat Mugur Isărescu.

El a explicat efectul avut asupra ratei anuale a inflaţiei de eliminarea plafoanelor pentru tarifele la electricitate.

„Eliminarea plafoanelor pentru tarifele la electricitate în iulie a avut un efect direct de 2,3 puncte procentuale asupra ratei anuale a inflaţiei. Apoi, tariful mediu pentru consumatorii casnici şi preţul en gros la energie electrică arată că, şi după aceste creşteri, preţurile sau nivelul tarifului se înscrie relativ în ceea ce constatăm a fi pe piaţă, dar nu întrevedem majorări suplimentare”, a declarat guvernatorul BNR.