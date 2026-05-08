Guvernul demis propune programul TechUp România: Ajutoare de 759 milioane lei pe an pentru firmele care fac cercetare-dezvoltare în inteligență artificială, energie verde, agri-tech și alte tehnologii avansate

Demis de Parlament, Guvernul Bolojan, care funcționează interimar în prezent, a lansat, vineri, în dezbatere publică, la Ministerul Finanțelor, programul TechUp România, prin care statul promite ajutoare în valoare totală de 759 milioane de lei pe an, sub formă de granturi și facilități fiscale, companiilor care investesc în România, în activități de cercetare-dezvoltare, pentru inteligență artificială, energie verde, agri-tech și alte tehnologii avansate.

În baza Ordonanței de urgență 8/2026 - așa-numitul pachet de relansare economică, Ministerul Finanțelor a elaborat acum proiectul de hotărâre de guvern pentru instituirea schemei de finanțare „TechUp România”, privind „susținerea investițiilor în cercetare-dezvoltare pentru tehnologiile viitorului și continuate cu capacități de producție”.

Obiectivul declarat al programului de sprijin este de „accelerarea modernizării economie și crearea de valoare adăugată ridicată la nivel național”, a precizat Ministerul Finanțelor, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Programul propus este prevăzut, pe hârtie, cu un buget anual de 759 de milioane de lei, pentru perioada 2026-2032.

Schema ar trebuie să accelereze creșterea economică prin stimularea investițiilor cu valoare adăugată mare și să susțină optimizarea balanței comerciale prin exporturi de tehnologie și consolidarea productivității muncii, prin crearea de locuri de muncă înalt calificate.

Finanțări pentru investiții în valoare de câte 5-50 milioane lei

Programul „TechUp România” prevede acordarea de finanțări pentru proiecte cu o valoare a investiției cuprinsă între 5 milioane și 50 milioane lei, structurate pe două componente:

Componenta I (Cercetare-Dezvoltare): Finanțare prin granturi de la bugetul de stat, cumulată cu o deducere fiscală de 200% pentru cheltuielile de C&D;

Componenta II (Producție): Granturi destinate investițiilor inițiale în capacități de producție, utilizând active corporale și necorporale.

Schema se adresează proiectelor de frontieră din următoarele domenii:

Digital: Calcul avansat, Inteligență Artificială, Microelectronică.

Life Science: Bio-Tehnologie, Agri-Tech, Sănătate de precizie.

Energie: Energie verde, Stocare, Tehnologii climatice.

Mobilitate & Spațiu: Sisteme autonome și tehnologii spațiale.

Industria 4.0: Materiale avansate și producție industrială modernă.

Solicitanții vor avea la dispoziție ghidul de finanțare TechUp România

Bugetul total estimat al TechUp este de până la 5,3 miliarde lei, alocat etapizat în perioada 2026–2032, cu o alocare anuală de aproximativ 759 milioane lei.

Ministerul Finanțelor susține că acest mecanism integrat de sprijin financiar și fiscal urmărește „reducerea riscului de subfinanțare a proiectelor de inovare”, prin:

„compensarea deficiențelor de finanțare a proiectelor disruptive”,

„încurajarea inovării autohtone și stimularea investițiilor în sectoare cu valoare adăugată mare”.

Implementarea programului ar urma să contribuie la:

creșterea productivității și a competitivității economiei românești; dezvoltarea unui ecosistem național de inovare capabil să genereze proprietate intelectuală; crearea de locuri de muncă înalt calificate și reducerea migrației specialiștilor; îmbunătățirea balanței comerciale prin stimularea exporturilor de tehnologii și soluții avansate; accelerarea digitalizării și a tranziției către o economie sustenabilă.

Programul este exceptat de la obligația notificării schemei de ajutor la Comisia Europeană, oferind capacitatea de depunere a proiectelor imediat dupa publicarea Ghidurilor aferente, promite Ministerul Finanțelor.

Ministrul interimar Nazare: „Nu finanțăm doar afaceri”

Ministerul Finanțelor susține că TechUp România este „primul program care vizează cercetarea și dezvoltarea de soluții tehnologice avansate și finanțează întregul parcurs tehnologic”.

Programul ar elimina astfel „fragmentarea care exista anterior între fazele de cercetare și producție”.

Schema ar trebui să răspundă „unei nevoi structurale identificate la nivel național”: „lipsa infrastructurilor intermediare între cercetarea de laborator și piață, care obligă în prezent companiile românești să externalizeze activități critice de cercetare și testare în afara țării sau lipsa mecanismelor de continuare cu producție”.