Granturi PNRR pentru digitalizare IMM: S-a prelungit și termenul de plată a ajutoarelor de max. 100.000 EUR. Atenție la cererea de prelugire a implementării proiectelor!

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a prelungit și termenul de efectuare a plăților, potrivit unui ordin de ministru.

Plata ajutorului se efectuează până la data de 30 octombrie 2026, în limita bugetului alocat schemei de ajutor de minimis, potrivit Ordinului MIPE 963/2026, care modifică din nou programul pentru digitalizare IMM din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Astfel, termenul maxim de plată a ajutoarelor de câte 20.000-100.000 EUR pentru digitalizarea firmelor românești non-IT s-a prelungit cu 2 luni, conform Ordinului MIPE 963/2026.

Atenție la cererea de prelungire a perioadei de implementare a proiectului IMM

MIPE a prelungit și termenul maxim până la care poate fi implementat un proiect în cadrul programului de digitalizare IMM, până la 31 iulie 2026, dar firmele beneficiare care au nevoie de această prelungire trebuie să depună o cerere în acest sens, cât timp nu au ieșit din termenul lor inițial.

Ordinului MIPE nr. 964/23.06.2026 stipulează posibilitatea prelungirii duratei de implementare până la data de 31.07.2026.

„Solicitările de prelungire trebuie depuse înainte de expirarea perioadei actuale. Solicitările de prelungire depuse după expirarea duratei de implementare a proiectului nu pot fi luate în considerare”, subliniază MIPE.

De asemenea, se va avea în vedere ca perioada de implementare (reglementată prin art. 2 alin. (2) din Contractul de finanțare, atât ca număr de luni cât și ca dată maximă de implementare – 31.07.2026) să corespundă cu secțiunile relevante din Cererea de finanțare.

În situația în care, din motive care nu sunt imputabile Beneficiarului, autorizarea și plata unei cereri de transfer ce vizează plăți care urmează a fi efectuate, transmisă în perioada de implementare a proiectului, nu se poate face în această perioadă sau într-un termen care să asigure efectuarea plăților de către beneficiar furnizorilor/prestatorilor în timpul implementării proiectului, beneficiarul poate efectua plata cheltuielilor eligibile către furnizori/prestatori după aceasta dată, dar nu mai târziu de 31 iulie 2026.

IMM-ul beneficiar poate depune cererea de transfer finală și ulterior finalizării perioadei de implementare (dar nu mai târziu de 31 iulie 2026) și va include numai cheltuielile care au fost efectuate și plătite integral de beneficiar în perioada de implementare.

În perioada 15 februarie - 30 iunie 2023, un număr total de 7.188 de firme românești au depus pentru a putea obține granturi IMM de câte 20.000-100.000 EUR, în joc fiind un buget inițial de aproape 350 de milioane EUR.

Din cauza întârzierilor de la nivelul autorităților, bugetul a fost tăiat, motiv pentru care au fost semnate doar 4.559 contracte de finanțare cu granturi în valoare totală de 876,3 milioane lei (cca 175 milioane EUR) pentru firmele solicitante. (Descarcă de AICI lista IMM-urilor contractate la grantul de max. 100.000 EUR).

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