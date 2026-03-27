Google testează „Agent Smith”, un AI care scrie cod: atât de popular încât accesul a fost limitat

google dreamstime Sursă: Nadeesha Gamage | Dreamstime.com

Gigantul tech Google testează un nou instrument intern de inteligență artificială, denumit „Agent Smith”, capabil să automatizeze sarcini de programare, potrivit Business Insider.

Noul AI a devenit rapid extrem de popular în rândul angajaților, până în punctul în care compania a fost nevoită să limiteze accesul pentru a gestiona cererea mare, conform sursei citate.

Un AI care lucrează în fundal pentru programatori

„Agent Smith” este conceput pentru a ajuta inginerii software să automatizeze sarcini repetitive de coding. Sistemul funcționează asincron, ceea ce înseamnă că poate rula în fundal fără ca utilizatorul să fie conectat permanent la laptop.

Angajații pot verifica progresul și pot transmite instrucțiuni inclusiv de pe telefon, ceea ce îl transformă într-un instrument flexibil pentru fluxurile moderne de lucru.

Numele „Agent Smith” pare să fie inspirat din filmul The Matrix, iar soluția este construită pe baza unei platforme interne existente de la Google, numită Antigravity.

Google mizează pe agenți AI pentru creșterea productivității

Adoptarea unor astfel de instrumente face parte dintr-o strategie mai amplă a Google de a integra inteligența artificială în activitatea zilnică a angajaților.

Cofondatorul Sergey Brin a declarat recent, într-o întâlnire internă, că agenții AI vor avea un rol important în companie în acest an.

Tendința nu este singulară în industrie. CEO-ul Mark Zuckerberg de la Meta lucrează, la rândul său, la dezvoltarea unor astfel de soluții pentru a eficientiza managementul companiei.




