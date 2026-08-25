Google Cloud lansează două soluții AI pentru serviciile financiare și juridice. Un startup românesc, inclus printre primele integrări

Google Cloud a anunțat lansarea Gemini Enterprise adaptat pentru serviciile financiare și juridice, primele dintr-o serie de soluții specializate și integrate, dedicate industriilor, dezvoltate pe baza platformei securizate și complet guvernate Gemini Enterprise, potrivit unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

Protejarea capitalului pe piețele actuale necesită rapiditate, însă instrumentele AI cu utilizare generală nu oferă nivelul de securitate, precizia în timp real și trasabilitatea datelor de care au nevoie instituțiile reglementate. În plus, procesele manuale de raportare consumă ore valoroase din timpul analiștilor pentru colectarea de rutină a datelor, în loc să le permită să obțină rapid informații relevante.

Pe măsură ce agentic AI devine un standard al industriei, instituțiile care rămân dependente de fluxuri de lucru manuale se confruntă cu un dezavantaj clar atunci când trebuie să pregătească oferte, să stabilească prețuri și să reacționeze la schimbările din piață, spune compania americană.

Gemini Enterprise for Financial Services răspunde acestor provocări printr-o platformă care integrează modelele AI cu datele, sistemele, expertiza și mecanismele de control necesare industriei serviciilor financiare.

„Profesioniștii din domeniul financiar caută o platformă AI care să nu îi limiteze la un singur model sau ecosistem, care să se conecteze la sistemele IT pe care le folosesc zi de zi și care să ofere un nivel ridicat de securitate și conformitate. Cu Gemini Enterprise for Financial Services, oferim exact acest lucru: capabilități agentice pentru fluxurile de lucru din domeniul financiar, dezvoltate cu un nivel verificabil de explicabilitate a datelor, astfel încât instituțiile să poată transforma inovația AI într-un avantaj competitiv solid și de încredere”, a declarat Thomas Kurian, CEO, Google Cloud.

Componentele principale ale Gemini Enterprise for Financial Services:

Agent de cercetare financiară : Acest agent administrat de Google automatizează procesul de cercetare de la un capăt la altul, oferind explicabilitate completă. Construit pe baza a peste 50 de capabilități fundamentale, acesta oferă transparență asupra raționamentului prin scoruri de încredere, metodologii explicite, snapshot-uri ale datelor pentru auditare facilă și citarea precisă a surselor , pentru un nivel ridicat de verificabilitate. Utilizatorii pot accesa agentul direct prin aplicația Gemini Enterprise sau îl pot integra în fluxurile agentice existente prin API-uri Agent-to-Agent (A2A). Agentul se conectează direct la diverse surse de date enterprise prin integrări Model Context Protocol (MCP), oferind rapoarte și documente personalizabile, adaptate nevoilor specifice;

: Acest agent administrat de Google automatizează procesul de cercetare de la un capăt la altul, oferind explicabilitate completă. Construit pe baza a , pentru un nivel ridicat de verificabilitate. Utilizatorii pot accesa agentul direct prin aplicația Gemini Enterprise sau îl pot integra în fluxurile agentice existente prin API-uri Agent-to-Agent (A2A). Agentul se conectează direct la diverse surse de date enterprise prin integrări Model Context Protocol (MCP), oferind rapoarte și documente personalizabile, adaptate nevoilor specifice; Capabilități specializate pentru domeniul financiar: Aceste capabilități dedicate creează scurtături pentru sarcinile repetitive — de la aplicarea ghidurilor de brand și formatarea rapoartelor până la accesarea anumitor tipuri de date . Indiferent dacă este utilizată de specialiști în private equity, administratori de averi sau echipe de conformitate, soluția se adaptează unor fluxuri de lucru diverse, precum evaluarea riscului de credit, monitorizarea portofoliilor, sintetizarea știrilor de piață și cercetarea financiară aprofundată. Aceste capabilități vor fi disponibile în Financial Research agent și vor putea fi accesate și de agenții construiți de clienți;

Aceste capabilități dedicate creează scurtături pentru sarcinile repetitive — de la . Indiferent dacă este utilizată de specialiști în private equity, administratori de averi sau echipe de conformitate, soluția se adaptează unor fluxuri de lucru diverse, precum evaluarea riscului de credit, monitorizarea portofoliilor, sintetizarea știrilor de piață și cercetarea financiară aprofundată. Aceste capabilități vor fi disponibile în Financial Research agent și vor putea fi accesate și de agenții construiți de clienți; Conectori: Soluția oferă 13 integrări securizate cu surse licențiate precum CoinDesk Data & Indices, Daloopa, Dun & Bradstreet, FactSet, Finnhub, Fiscal.ai, Guidepoint, LSEG, Moody’s, MSCI, PitchBook, S&P Global și SEC Edgar, care pot fi configurate direct în mediul clientului;

Soluția oferă 13 integrări securizate cu surse licențiate precum CoinDesk Data & Indices, Daloopa, Dun & Bradstreet, FactSet, Finnhub, Fiscal.ai, Guidepoint, LSEG, Moody’s, MSCI, PitchBook, S&P Global și SEC Edgar, care pot fi configurate direct în mediul clientului; Agenți terți și ecosistem de parteneri: Gemini Enterprise for Financial Services oferă acces direct la mai mulți agenți terți din ecosistemul de parteneri Google Cloud, precum D&B Business Verification Agent, care ajută la accelerarea procesului de onboarding comercial și la consolidarea conformității cu cerințele Know Your Customer (KYC); FlowX Agents, soluție dezvoltată de românii de la FlowX.AI, pentru verificarea completitudinii dosarelor de credit, extragerea informațiilor din documente și reconcilierea datelor pentru piețele de capital; Obin Financial Agent, care sprijină echipele din piețele private și creditarea comercială în accelerarea analizelor financiare complexe; S&P Global Data Retrieval Agent, pentru analize în mai multe etape, generarea de rapoarte și fluxuri de cercetare; precum și S&P Global Energy Horizons Agents, care contribuie la transformarea datelor complexe din domeniul energiei și sustenabilității în informații relevante, obținute rapid, pentru fluxurile de lucru din sectorul financiar.

Unul dintre fondatorii FlowX.AI, Ioan Iacob, a postat pe LinkedIn despre agenții startup-ului prezenți în Google Cloud Marketplace și, implicit, noul Gemini Enterprise for Financial Services.

Gemini Enterprise for Legal

În timp ce firmele încearcă să automatizeze procese complexe, de la un capăt la altul, instrumentele AI cu utilizare generală nu oferă mecanismele de control necesare activității juridice, precum cerințe stricte de confidențialitate, bariere etice, surse juridice verificate și izolarea completă a datelor. Încercarea de a compensa aceste limitări prin combinarea unor soluții punctuale fragmentate sau a unor modele independente generează costuri și complexitate semnificative de integrare și conduce la fluxuri de lucru fragile.

Gemini Enterprise for Legal este dezvoltat special pentru aceste cerințe și oferă capabilități dedicate, agenți din ecosistemul de parteneri și conectori care pot gestiona fluxuri juridice complete, precum revizuirea contractelor, procesele de due diligence, monitorizarea modificărilor de reglementare și gestionarea solicitărilor privind protecția datelor. Prin conectori securizați către principalele sisteme de gestionare a documentelor și dosarelor juridice, barierele etice ale unei firme sunt preluate automat și respectate în cadrul platformei. Rezultatele cercetării se bazează pe surse juridice primare, nu doar pe datele utilizate pentru antrenarea modelelor, iar datele organizației, procedurile și regulile interne, dosarele clienților și pozițiile negociate rămân permanent în mediul privat al acesteia.

Componentele principale ale Gemini Enterprise for Legal:

Capabilități specializate pentru agenții juridici: Gemini Enterprise for Legal include capabilități specializate, dezvoltate pentru domeniul juridic, care ghidează agenții AI în realizarea unor sarcini complexe și solicitante, precum redactarea documentelor juridice, verificarea citărilor, gestionarea ciclului de viață al contractelor, monitorizarea evoluțiilor de reglementare și soluționarea solicitărilor de acces la date formulate de persoanele vizate (DSAR);

Gemini Enterprise for Legal include capabilități specializate, dezvoltate pentru domeniul juridic, care ghidează agenții AI în realizarea unor sarcini complexe și solicitante, precum (DSAR); Conectori: Soluția oferă integrări securizate prin Model Context Protocol (MCP) cu platforme esențiale din industria juridică, inclusiv Docusign, Everlaw, Harvey, iManage, Legora, NetDocuments, RelativityOne, Solve Intelligence și Thomson Reuters;

Soluția oferă integrări securizate prin Model Context Protocol (MCP) cu platforme esențiale din industria juridică, inclusiv Docusign, Everlaw, Harvey, iManage, Legora, NetDocuments, RelativityOne, Solve Intelligence și Thomson Reuters; Agenți terți și ecosistem de parteneri: Gemini Enterprise for Legal oferă acces direct la o rețea specializată de furnizori de tehnologie juridică ce dezvoltă soluții pe această platformă, alături de companii importante de consultanță și integratori de sisteme, printre care Accenture, Deloitte, Devoteam, Eudia, Factor Law, KPMG, Tribe AI, Valtech, Zazmic, Zencore și 66degrees.

„Cu ajutorul AI-ului agentic, profesioniștii din domeniul juridic pot analiza jurisprudența existentă, construi argumentații complexe și automatiza sarcini repetitive, generând astfel o valoare semnificativă pentru clienții lor. Însă este esențial ca fiecare componentă a acestor fluxuri de lucru agentice să fie exactă, bazată pe informații factuale și fundamentată pe surse juridice autorizate. Gemini Enterprise for Legal ajută la gestionarea complexității activității juridice moderne și oferă, în același timp, capabilitățile esențiale de fundamentare și guvernanță care le permit echipelor să se concentreze cu încredere pe consultanța strategică”, a declarat Thomas Kurian, CEO, Google Cloud.

Gemini Enterprise for Financial Services și Gemini Enterprise for Legal sunt disponibile începând de astăzi în versiune preview pentru clienții Google Cloud la nivel global.