Google actualizează platforma Finance cu inteligență artificială, inclusiv în România

Sursă: Google

Săptămâna aceasta, Google va lansa noua versiune a platformei Finance cu inteligență artificială, în Europa și, implicit, în România.

Noua experiență oferă un set de capabilități care vor permite utilizatorilor să înțeleagă mai bine lumea financiară, transmite compania.

Prima funcție nouă a platformei este un chatbot cu AI generativ care poate răspunde de la întrebări specifice la tendințele pieței. Pentru întrebări mai complexe, utilizatorii pot încerca și Deep Search.

De asemenea, sunt disponibile noi instrumente de charting, care introduc mai mulți indicatori tehnici și care permit aflarea contextelor în situații cheie.

Fluxul de știri din Google Finance este reconfigurat, datele sunt extinse pentru mărfuri și criptomonede, iar platforma permite urmărirea live a întâlnirilor de rezultate financiare, cu informații rezumate cu AI și transcrieri sincronizate.

