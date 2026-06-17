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Google a început implementarea sistemului de operare Android 17, cu funcția Bubbles, pe telefoanele sale

Android 17
Android 17 Sursă: Google Blog
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Google a început să livreze cea mai nouă versiune a sistemului său de operare pe telefoanele mobile, Android 17, cu noua funcție Bubbles. 

După prezentarea oficială de luna trecută, Google a început acum să pună la dispoziţia smartphone-urilor Pixel compatibile cel mai nou update major de Android. Deocamdată, Android 17 intră pe marca Google de telefon, în vreme ce restul utilizatorilor mai au de aşteptat, relatează News.ro

Capul de afiş în privinţa noutăţilor este Bubbles, o funcţionalitate pe care Google o "împrumută" de la skin-urile terţe de Android şi care constă în ferestre "plutitoare" pentru aplicaţii, care pot fi deschise rapid printr-o apăsare prelungă.

Pe dispozitivele cu ecrane mari, precum tabletele şi telefoanele pliabile, va exista o bară dedicată acestor ferestre în partea de jos, care va simplifica multitasking-ul.

O altă noutate este Screen Reactions, care facilitează înregistrarea unui video selfie în timpul capturii video de ecran. Asta, pentru a facilita realizarea aşa-numitelor reacţii la clipurile de pe reţelele sociale.

Special pentru smartphone-urile pliabile va exista o facilitate pentru gaming. În timp ce jocul este afişat pe jumătatea de sus, pe cea de jos apare un controller pentru jocul respectiv.

În plus, Google extinde disponibilitatea mai multor funcţii, dar asta doar pentru propriile smartphone-uri din seria Pixel. Spre exemplu, aplicaţia Gemini va oferi acces la modelele Omni şi Lyria 3, care permit utilizatorilor să genereze video respectiv muzică pe baza comenzilor scrise sau vorbite.

Un număr mare de funcţii anunţate de Google nu vor fi disponibile acum, ci vor fi lansate treptat în viitorul nu foarte îndepărtat. Printre acestea se numără alte funcţii de AI precum cele pentru generarea widget-urilor şi automatizarea sarcinilor.

Dacă utilizatorii smartphone-urilor Pixel primesc acum update-ul la Android 17, ceilalţi utilizatori vor trebui să aştepte probabil mai multe luni, până când acesta va fi livrat de producător.

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