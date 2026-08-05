ANAF: Medierea contribuabil-Fisc pentru datorii se va putea face și prin platforma de videoconferință MF-ANAF

ANAF a pregătit un proiect de ordin care prevede că procedura de mediere se va putea desfășura și prin platforma de videoconferință a MF-ANAF.

În prezent, mediere dintre contribuabil și ANAF are loc doar la sediile instituției. Amintim că, în prezent, firmele și alți debitori pentru care s-a început executarea silită din cauza unor datorii la ANAF pot face o clarificare a situației împreună cu Fiscul, prin această procedură de mediere.

„Având în vedere implementarea Platformei de videoconferință a MF-ANAF, conectată cu portalul internet al ANAF și cu serviciul Spațiul Privat Virtual (SPV), care oferă posibilitatea contribuabililor înregistrați în SPV, conform OpANAF nr. 1090/2022 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică să se întâlnească în mediul on-line cu organul fiscal central pentru îndeplinirea procedurilor prevăzute de lege, se impune modificarea și completarea procedurii de derulare a medierii prevăzută în Anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1757/2019 pentru aprobarea Procedurii de mediere, precum şi a documentelor pe care debitorii le prezintă în vederea susţinerii situaţiei economice şi financiare”, precizează Fiscul.

Astfel, ANAF propune:

posibilitatea derulării procedurii de mediere și prin platforma de videoconferință a MF - ANAF, care va fi implementată prin Proiectul PNRR „Dezvoltarea serviciilor la distanță (electronice sau telefonice) actuale, prin noi funcționalități și/sau crearea de servicii noi - e-Services ANAF”;

introducerea unor noi formulare în procedura de mediere, atât pentru contribuabilii care au obligația, potrivit legii, de a comunica cu organul fiscal central prin intermediul Spațiului Privat Virtual (SPV), cât și pentru contribuabilii pentru care comunicarea se realizează prin celelalte metode reglementate de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

introducerea formularului de înștiințare privind reprogramarea medierii în situația în care contribuabilul nu se poate prezenta, din motive temeinic justificate, pentru toate modalitățile de desfășurare a acestei proceduri.

Accesează și descarcă proiectul de ordin ANAF pentru modificarea și completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1757/2019 pentru aprobarea Procedurii de mediere, precum şi a documentelor pe care debitorii le prezintă în vederea susţinerii situaţiei economice şi financiare.

Ce este procedura de mediere

Procedura de mediere se aplică debitorilor pentru care a fost demarată procedura de executare silită prin comunicarea somației și care, în termen de 15 zile de la comunicarea acesteia, depun la ANAF o notificare privind intenția de mediere.

Pentru firmele care au înființate sedii secundare înregistrate fiscal, notificarea se depune de către debitorul care le-a înființat la organul fiscal competent pentru administrarea obligațiilor fiscale datorate de acesta.

Obiectul procedurii de mediere îl reprezintă obligațiile fiscale, amenzile de orice fel, precum și alte creanțe bugetare, individualizate în somația pentru care a fost depusă notificarea privind intenția de mediere

Procedura de executare silită se suspendă de la data la care debitorul notifică organul fiscal.

Procedura de mediere constă în clarificarea situației obligațiilor înscrise în somație, dacă respectivul debitor are obiecții cu privire la acestea și analiza de către organul fiscal împreună cu debitorul a situației economice și financiare a debitorului în scopul identificării unor soluții optime de stingere a obligațiilor, inclusiv posibilitatea de a beneficia de înlesnirile la plată prevăzute de lege.