Garmin lansează seria de ceasuri inteligente fēnix 9. Preț și specificații

Garmin a lansat fēnix 9 și fēnix 9 Pro, ceasuri inteligente multisport, cu GPS, concepute pentru a-i ajuta pe sportivi și aventurieri să-și atingă potențialul maxim, potrivit unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

Modelul fēnix 9 Pro este dotat cu o carcasă din titan, care oferă un aspect rafinat și o construcție robustă în timp ce se simte foarte ușor. Ambele modele aduc îmbunătățiri semnificative, printre care Garmin Epic, o nouă modalitate de a grupa mai multe activități într-o singură poveste care poate fi partajată în Garmin Connect, precum și indicatori îmbunătățiți despre stamina, care îi ajută pe sportivi să-și adapteze mai bine antrenamentul.

Modelele fēnix 9 Pro includ conectivitate încorporată prin satelit și LTE, care permite comunicarea prin voce, mesaje text și SOS direct de la încheietura mâinii.

„fēnix 9 și fēnix 9 Pro sunt concepute special pentru cei care doresc să obțină performanțe mai bune și să se aventureze mai departe. Sportivii pot înțelege mai bine progresele în materie de rezistență și se pot antrena mai inteligent cu ajutorul indicatorilor avansați de rezistență, în timp ce instrumentele superioare de navigație îi ajută pe aventurieri să rămână cu încredere pe traseu. Iar cu noua funcție Garmin Epic, activitățile sunt transformate în povești pe care utilizatorii le pot retrăi. Cu noile ceasuri inteligente fēnix la încheietura mâinii, utilizatorii pot redefini ceea ce credeau că este posibil”, a declarat Alexandru Moise, Sales & Marketing Garmin România, Ungaria, Bulgaria și Moldova.

Garmin fēnix 9. Specificații

Ceasul inteligent fēnix 9 este dotat cu un ecran AMOLED de două ori mai luminos decât modelul anterior, o lentilă din safir rezistentă la zgârieturi, butoane etanșe și este certificat pentru scufundări până la 40 de metri.

Fie că este vorba despre o excursie la munte, o cursă de ciclism sau un plan de antrenament de forță, noua funcție gratuită Garmin Epic transformă mai multe activități într-o poveste coerentă în Garmin Connect. Prin gruparea activităților înregistrate pe parcursul mai multor zile, săptămâni sau luni pentru a crea un „Epic”, utilizatorii pot vedea datele privind sănătatea și performanța lor din acea perioadă, pot adăuga fotografii și pot partaja totul cu prietenii și familia.

Acesta are noi funcții de monitorizare a staminei, inclusiv zone de rezistență și curba de rezistență, care le arată sportivilor cum se modifică rezistența lor în timp, pe baza progreselor și istoricului de antrenament, îmbunătățindu-le capacitatea de a-și doza efortul în timpul unei activități.

Cu o memorie RAM cu 50% mai mare decât la modelul fēnix 8 și un motor de hărți actualizat și mai performant, derularea hărții este acum cu până la 30% mai rapidă, iar cu 64 GB de memorie, aventurierii pot descărca de două ori mai multe hărți comparativ cu modelul fēnix 8 și pot stoca până la 7.000 dintre melodiile lor preferate.

Utilizatorii pot obține și mai multe informații despre condiția fizică în timpul unei activități de vâslit în interior, precum VO2 Max și curba de putere, pentru a evalua progresul, a stabili obiective și a regla intensitatea antrenamentelor, iar funcțiile extinse pentru rucking permit utilizatorilor să modifice greutatea rucsacului în timpul unei activități, să urmărească antrenamentele GORUCK direct pe ceas și să stabilească indicatori țintă, cum ar fi caloriile arse, cu o greutate a rucsacului de până la 100 kg.

fēnix 9 este disponibil în trei dimensiuni – 43 mm, 47 mm și 51 mm.

Garmin fēnix 9 Pro. Specificații

Pe lângă toate funcțiile premium ale modelului fēnix 9, fēnix 9 Pro introduce și un design nou, alături de opțiuni de conectivitate fără telefon, încărcare solară, moduri suplimentare de lanternă și multe altele.

Acesta are o carcasă din titan, un ecran AMOLED care oferă o luminozitate de până la 3.000 de niți, încărcare solară prin ecran pe anumite modele și un LED cu un mod de lumină verde pentru a păstra vederea nocturnă.

Funcția de conectivitate inReach, disponibilă pe modelele selctate de ceasuri fēnix 9 Pro, îi ajută pe utilizatori să păstreze legătura cu prietenii și familia și să solicite ajutor de urgență de la centrul de coordonare Garmin Response, cu personal disponibil 24 de ore din 24, 7 zile din 7, dacă este necesar, totul fără a fi nevoie să-și ia telefonul cu ei. Pe lângă apeluri, mesaje text și asistență SOS, un abonament inReach activ le oferă utilizatorilor și următoarele funcții suplimentare:

Notificări LiveTrack acum disponibile în aplicația Garmin Messenger prin LTE, informând persoanele dragi când un utilizator a început o activitate și permițându-le să-l urmărească pe parcursul antrenamentului. Utilizatorul poate, de asemenea, să trimită rapid mesaje către destinatari preselectați.

acum disponibile în aplicația Garmin Messenger prin LTE, informând persoanele dragi când un utilizator a început o activitate și permițându-le să-l urmărească pe parcursul antrenamentului. Utilizatorul poate, de asemenea, să trimită rapid mesaje către destinatari preselectați. Cu o conexiune LTE, noua funcție Garmin Locate permite persoanelor dragi să vadă locația utilizatorului prin intermediul aplicației Garmin Messenger.

permite persoanelor dragi să vadă locația utilizatorului prin intermediul aplicației Garmin Messenger. Acum poți primi prognoze meteo pentru o locație specifică trimise direct pe ceas prin satelit, pe lângă conexiunea LTE.

Pentru prima dată, conectivitatea inReach este disponibilă pe toate variantele de dimensiuni ale modelului fēnix 9 Pro – 43 mm, 47 mm și 51 mm.

Noile curele ComfortFit sunt disponibile pentru modelele fēnix 9 și fēnix 9 Pro, oferind utilizatorilor posibilitatea de a-și personaliza ceasul. Designul curelei din țesătură combină elasticitatea, durabilitatea, delicatețea și rezistența la umiditate cu funcționalitatea QuickFit, facilitând reglarea și schimbarea curelelor, transmite compania.

Prețuri

Disponibil din 28 august 2026, fēnix 9 are un preț de pornire de 5.269 RON și oferă o autonomie a bateriei de până la 29 de zile în modul ceas inteligent pentru modelul cu dimensiunea cea mai mare.

fēnix 9 Pro are un preț de pornire de 5.789 RON și oferă o autonomie a bateriei de până la 31 de zile în modul ceas inteligent cu cel mai mare ecran AMOLED, în timp ce modelele cu încărcare solară oferă o autonomie a bateriei de până la 57 de zile.