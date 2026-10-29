FOTO Apple a lansat primul MacBook cu touchscreen

La o zi după ce a prezentat noul MacBook Pro cu cipuri M6, Apple a lansat şi primul laptop cu touchscreen al companiei, un laptop care devine vârful de gamă al seriei, potrivit News.ro.

„MacBook Pro with PROLED XDR Display” are ecrane de 14 şi 16 inch şi este mai mult decât un simplu upgrade tehnic, ca în ultimii ani, venind cu schimbări importante inclusiv pe partea de construcţie.

Ambele versiuni sunt mai mici şi mai uşoare. Cea de 14 inch cântăreşte 1,36 kilograme, iar cea de 16 inch 1,81 kilograme.

Legat de touchscreen, Apple spune că fiecare atingere este „tradusă” automat într-un click, ceea ce înseamnă că, în mod intuitiv, degetul poate fi plimbat pe ecran la fel ca pe trackpad şi cu aceleaşi rezultate.

O altă noutate este Dynamic Island, care a fost portată de la iPhone, păstrând un design şi funcţii similare.

Noul MacBook va fi disponibil cu cipurile M5 Pro şi M5 Max, care încă sunt cele mai puternice cipuri proiectate de Apple, promiţând o autonomie de până la 24 de ore.

Producătorul pretinde că sistemul audio este cel mai bun care a existat vreodată pe un laptop, cu un bas cu 50% mai profund şi facilităţi precum Spatial Audio şi Dolby Atmos.

Partea de conectivitate este asigurată de porturi Thunderbolt 5, HDMI, un slot SDXC, MagSafe şi o ieşire audio.

Autentificarea se face, în continuare, cu Touch ID, iar logo-ul Apple este, din nou, iluminat.

Cele două versiuni vor fi disponibile din 6 noiembrie şi vor costa de la 2.900 dolari, respectiv de la 3.400 dolari.