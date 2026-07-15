FOTO. Afacerile deschise într-o clădire istorică de peste 100 de ani, din Iași: bar japonez, cafenea, coafor și cazare

Casa Kieser din centrul municipiului Iași, clădire istorică de peste 100 de ani, a trecut printr-un proces de restaurare, pentru ca acum antreprenorii locali să-și deschidă diverse afaceri acolo: bar japonez, cafenea, coafor și cazare.

Ridicată în anul 1881 și dată în folosință în 1914, Casa Kieser este legată de perioada de dezvoltare imobiliară a Iașiului de la sfârșitul secolului al XIX-lea, afirmă, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe, Damir Studio, biroul de arhitectură implicat în restaurare.

Clădirea a aparținut inițial familiei istorice de negustori Kieser și a avut, de-a lungul timpului, o funcțiune predominant rezidențială, fiind organizată în apartamente. După naționalizarea din 1950, imobilul a intrat în proprietatea municipalității, iar pentru o parte importantă a memoriei recente a orașului a rămas asociat și cu Librăria Eminescu, care a funcționat la parterul clădirii.

Acum, printre afacerile care ocupă Casa Kieser se numără:

True Fine Coffee, care deschide aici o nouă locație și propune un spațiu extins dincolo de experiența clasică a unei cafenele.

Yuzu, un cocktail bar inspirat din filozofia de bar japoneza.

Review Hair Bar, salon de înfrumusețare dedicat spălării și stylingului părului.

O zonă dedicată experiențelor de breakfast, gândită atât pentru utilizarea cotidiană, cât și ca spațiu flexibil pentru evenimente private și întâlniri restrânse.

Unități de cazare integrate în Casa Kieser, care „oferă posibilitatea unui sejur chiar în interiorul acestui ecosistem urban”.

Dincolo de spațiile și conceptele permanente, Casa Kieser își propune să devină un context activ pentru evenimente de tip community — întâlniri construite în jurul artei, designului, culturii și industriilor creative. Expoziții, intervenții temporare, conversații și noi formate de eveniment vor activa diferitele zone ale casei și vor aduce împreună comunități și discipline diverse.

Mai departe, „artiști, designeri, arhitecți, curatori, organizații, inițiative independente și oameni cu idei de evenimente sau proiecte sunt invitați să propună noi formate care pot prinde viață în spațiile casei”.

„Casa Kieser este deschisă colaborărilor, intervențiilor și ideilor capabile să creeze contexte reale de întâlnire și dialog”, se mai arată în comunicat.

Propunerile pot fi trimise la casakieser@gmail.com .

„Cred că designul are cea mai mare valoare atunci când aduce oamenii împreună. Asta s-a întâmplat și în jurul Casei Kieser: mai întâi s-a format o echipă extraordinară, iar acum sper să se formeze o comunitate. Instalația de pe fațadă marchează începutul acestei povești și invită orașul să redescopere casa” - a spus Iuliana Damir, arhitect.

Redeschiderea Casei Kieser este marcată, pe 18 iulie, și printr-o intervenție culturală: {Retro}Perspectives, un demers curatorial propus de Romanian Mental Health Film Festival. Expoziția construiește un parcurs prin 113 ani de cinematografie, pornind de la anul 1914 și ajungând până în 2026. Cadre de film și fragmente de dialog sunt inserate în arhitectura restaurată a casei, de la intrare și curtea interioară până în spațiile cafenelei True Fine Coffee.

Potrivit informațiilor oficiale de la Primăria Municipiului Iași, clădirea este administrată de FA.GI Imobiliare SRL, o firmă controlată de Iulian Frâncu, om de afaceri român, care a dezvoltat business-uri în construcții în Italia. Casa Kieser este situată pe str. 14 Decembrie 1989, fiind liptă de hotelul Continental.

FOTO: Damir Studio