4 din 10 angajați din Generația Z vor să-și schimbe locul de muncă în următoarea jumătate de an. Majoritatea, pentru a avansa în carieră (studiu)

Cei mai tineri angajați, cu venituri sub media națională și cu cea mai mare rată de mobilitate profesională, se simt mai optimiști decât angajații mai în vârstă la capitolul creșteri salariale și stabilitate a locului de muncă, arată concluziile unui studiu transmis, miercuri, StartupCafe.ro, care mai arată că 42% dintre angajații din Generația Z (18–28 ani) intenționează să-și schimbe locul de muncă în următoarele șase luni față de 30% la nivel național.

Scorul mediu de probabilitate a schimbării locului de muncă în rândul Generației Z este de 5,1 din 10, față de 3,96 media națională, arată studiul realizat de MKOR.

20% dintre angajații Gen Z au dat scorul maxim de 10 din 10, adică sunt siguri că vor pleca, față de 13% la nivel național.

În ceea ce privește factorii care ar determina o schimbare profesională, se observă priorități diferite în funcție de segmentul de vârstă.

Diferențe notabile apar la nivelul oportunităților de avansare în carieră: acestea sunt menționate de 43% dintre tinerii de 18-28 de ani, comparativ cu 27% în cazul Millennials și 22% în rândul segmentului Gen X (versus 30% media generală).

De cealaltă parte, siguranța locului de muncă este un motiv de schimbare pentru doar 18% dintre respondenții Gen Z, în timp ce pentru Millennials ponderea este de 29%, iar pentru Gen X de 36%.

Creșterea venitului este principalul motiv de schimbare a jobului pentru toate categoriile de vârstă, deși în rândul tinerilor aceasta are o pondere de 75%, comparabilă cu media eșantionului (78%).

„Gen Z nu respinge angajamentul față de un angajator, ci îl condiționează. Datele din Employee Sentiment România 2026 arată că Gen Z are venituri mai mici comparativ cu restul generațiilor și dorință de avansare mai mare și tocmai de aceea poate risca să caute un alt job. Companiile care vor reuși să rețină talentele Gen Z sunt cele care le arată un traseu concret de evoluție, o promovare în viitorul apropiat sau un proiect cu impact” - Cori Cimpoca, Fondatoarea MKOR.

Gen Z în contextul pieței muncii: o perspectivă mai optimistă asupra carierei și veniturilor

Volumul de muncă a crescut față de anul anterior pentru jumătate dintre angajații din Generația Z (54%), la fel afirmă și media populației generale.

În ceea ce privește dinamica echipei, numărul de colegi a rămas aproximativ la fel pentru 45% din Gen Z, față de 54% la nivel general. Moralul echipei a scăzut în percepția a 47% dintre Gen Z față de 50% la nivel național.

La nivel individual, 28% dintre persoanele din categoria Gen Z raportează creșteri salariale față de 20% persoanele Millenials și 17% Gen X, o siguranță a locului de muncă mai bine evaluată (24% spun că a crescut față de 10% media generală) și oportunități de dezvoltare profesională în creștere pentru 32% dintre aceștia, față de 19% media eșantionului.

Cu un venit mediu de aproximativ 3.700 RON față de 4.900 RON media națională și cu 57% care se încadrează în categoria veniturilor mici (≤4.000 RON), Generația Z pornește de pe o poziție dezavantajată față de colegii mai în vârstă.

Totuși, 28% dintre tinerii din Gen Z raportează creșteri salariale, față de 20% media generală și 24% resimt o stabilitate a locului de muncă față de 10% media eșantionului, ceea ce poate sublinia că vulnerabilitatea financiară inițială este compensată de un optimism profesional caracteristic debutului în carieră.

Riscul pe termen mediu pentru angajatori este evident: pe măsură ce așteptările cresc odată cu experiența acumulată, mobilitatea profesională crește și ea. Cei 42% care afirmă că e probabil și foarte probabil să plece în următoarele 6 luni pot reprezenta un semnal timpuriu pentru organizațiile fără o politică de retenție a tinerelor talente.

Pentru Gen Z, rolul profesional amplifică urgența schimbării: el ocupă preponderent poziții de execuție, astfel că avansarea în carieră devine a doua motivație pentru schimbarea jobului, înaintea beneficiilor extrasalariale.

La nivel de populație generală activă, siguranța locului de muncă este extrem de importantă (pe lângă un salariu mai mare), în timp ce pentru Gen Z aceasta reprezintă o motivație de doar 18%, adică de două ori mai puțin decât perspectiva de avansare.

Studiul complet poate fi accesat în mod gratuit AICI.

„Employee Sentiment România 2026” a fost realizat pe un eșantion de 1.000 respondenți, reprezentativ la nivel național după criterii de gen, vârstă și distribuție geografică, iar metoda de colectare a fost sondaj de opinie online (CAWI).

MKOR este o agenție de cercetare de piață și consultanță strategică, fondată în 2012, cu sediul în București. Aceasta colectează date pentru studii cantitative și calitative, face analize și oferă recomandări acționabile pentru organizații care vor să înțeleagă ce vrea piața înainte să ia decizii cu impact de mii de euro.