Fonduri UE 2026: Mii de apicultori din România tocmai au primit ajutoare de aproape 10.000 lei fiecare, în medie

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a anunțat, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe că, în ziua de luni, 12 octombrie 2026, a efectuat plăți în valoare totală de 51.814.035,21 lei către 5.369 de beneficiari eligibili ai intervențiilor apicole finanțate din fonduri europene.

Sprijinul financiar este cofinanțat în proporție egală din fonduri europene și naționale, în cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027, aferent anului 2026:

50% din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA): 25.906.992,43 lei;

50% de la Bugetul de Stat: 25.907.042,78 lei.

Cursul de schimb valutar lei/euro aplicabil în anul 2026 este 5,0968 lei/euro, stabilit de Banca Centrală Europeană (BCE) la data de 31 decembrie 2025.

Intervențiile accesate în anul 2026 sunt următoarele:

IS-A 04-01 – Achiziţionarea de produse medicinale veterinare pentru tratarea varoozei şi nosemozei;

IS-A 05-01 - Achiziţionarea de cutii noi în vederea înlocuirii cutiilor uzate în urma deplasării în pastoral;

IS-A 05-02-01 - Achiziţionarea de accesorii apicole colector de polen și/sau propolis;

IS-A 05-02-02 - Achiziţionarea de accesorii apicole-uscător de polen, încălzitor pentru miere, topitor de ceară, maturator, centrifugă, mașină de descăpăcit’;

IS-A 05-03 - Achiziţionarea de unelte apicole şi echipamente de protecţie;

IS-A 05-04 - Achiziționarea de vehicule tractabile, respectiv remorci apicole, precum și echipamente de încărcare-descărcare (inclusiv cele autopropulsate) a stupilor în pastoral;

IS-A 06-01-01 - Achiziţionarea de mătci pentru apicultură;

IS-A 06-01-02 - Achiziţionarea de familii de albine pentru apicultură;

IS-A 06-02 - Achiziţionarea de accesorii apicole de către stupinele de elită/ multiplicare;

IS-A 07-01 - Decontarea analizelor fizico-chimice/reziduuri care să ateste calitatea mierii.

În anul 2026 au fost depuse de către apicultori un număr de 5.391 cereri de plată. Din totalul cererilor de plată depuse, în urma verificărilor administrative și controlului la fața locului au fost autorizate la plată un număr de 5.369 cereri.

Intervențiile apicole din sectorul apicol au ca obiectiv principal susținerea sectorului apicol românesc, îmbunătățirea condițiilor de producție și eficientizarea comercializării produselor apicole.

Informațiile cu privire la acordarea sprijinului financiar pentru IS A 2026 sunt publicate pe site-ul APIA, AICI.