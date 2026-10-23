Înscrieri: Fonduri europene de 40 milioane EUR pentru proiecte de tehnologie

Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) a mai lansat o finanțare, cu un buget total de 40 de milioane de euro, din fonduri europene, pentru noi proiecte de tehnologii avansate (deep tech), din statele membre UE, inclusiv România.

Termen: Consorțiile formate din universități și firme se pot înscrie online la apelul de proiecte EIT Higher Education Initiative (HEI) până la data de 13 ianuarie 2027, ora 17:00 CET, pentru a-și depune candidaturile. Proiectele selectate vor fi anunțate ulterior, în cursul anului 2027.

Din bugetul total de 40 de milioane de euro, beneficiarii selectați vor putea obține finanțări de câte 1,25 milioane de euro pe proiect.

Apelul de proiecte, derulat în cadrul Inițiativei EIT pentru Învățământul Superior, este menit să consolideze capacitatea instituțiilor de învățământ superior de a transforma cercetarea în inovații axate pe domeniile producției industriale și ale tehnologiilor avansate („deep tech”).

Finanțarea vizează dezvoltarea competențelor de inovare și antreprenoriat în rândul beneficiarilor, îmbunătățirea serviciilor de transfer tehnologic și crearea unor legături mai solide între universități și mediul de afaceri.

Proiectele selectate vor consolida capacitatea instituțiilor de învățământ superior prin dezvoltarea competențelor de inovare și antreprenoriat în rândul studenților și al personalului, în domenii precum știința, tehnologia, ingineria și matematica (STEM) și alte domenii conexe, esențiale pentru inovațiile în producția industrială și tehnologiile avansate. Printre altele, proiectele vor facilita schimbul de cunoștințe, transferul tehnologic și gestionarea proprietății intelectuale în cadrul instituțiilor de învățământ superior. Totodată, acestea vor sprijini instituțiile de învățământ superior în stabilirea unor legături mai strânse cu industria, investitorii și rețelele de inovare, beneficiind de sprijinul Comunităților de Cunoaștere și Inovare (KIC) ale EIT.

Martin Kern, directorul EIT, a declarat:

„Transformarea unei descoperiri științifice într-o afacere de succes necesită competențe, încredere și sprijin specific. Acest apel va ajuta studenții, cercetătorii și personalul universitar să facă acest pas. Prin aducerea noilor tehnologii din laborator pe piață – cu accent pe producția industrială avansată și tehnologiile de tip «deep tech» – sprijinim instituțiile de învățământ superior să joace un rol mai important în viitorul inovării și în competitivitatea Europei.”

Natalie Walsh, coordonatoare de proiect în cadrul „Idea to Impact” (i2i) – un beneficiar al unui apel anterior – a afirmat:

„Inițiativa EIT pentru Învățământul Superior a conectat partenerii și proiectele la un nivel mai profund, prin întâlniri față în față și sesiuni de formare – un aspect care nu este întotdeauna prezent în cadrul altor forme de finanțare din partea UE.”

Condiții de eligibilitate a beneficiarilor:

Componența consorțiului: fiecare consorțiu trebuie să includă cel puțin cinci parteneri finanțați: cel puțin trei instituții de învățământ superior (din trei țări diferite eligibile în cadrul programului Orizont Europa, dintre care cel puțin un stat membru al UE) și cel puțin doi parteneri din mediul de afaceri/industrial și/sau organizații reprezentative ale acestui sector (de exemplu, IMM-uri, startup-uri, întreprinderi mai mari, asociații industriale). Sunt încurajați în mod special să se alăture consorțiilor partenerii din industrie care activează în domeniul producției sau al tehnologiilor avansate („deep-tech”).

Eligibilitate: organizațiile finanțate în cadrul apelului din 2025 al Inițiativei EIT pentru Învățământul Superior (EIT Higher Education Initiative) nu sunt eligibile pentru a depune candidaturi în cadrul apelului din 2026. Fiecare organizație poate participa în calitate de beneficiar finanțat într-o singură candidatură depusă pentru apelul din 2026.

Consorțiile formate din instituții de învățământ superior, companii, organizații de cercetare, organisme publice și alți parteneri din afara mediului academic își pot pregăti candidaturile consultând textul integral al apelului și identificând potențiali parteneri prin intermediul platformei dedicate (matchmaking platform).

Inițiativa EIT pentru Învățământul Superior (EIT Higher Education Initiative), coordonată de comunitatea EIT RawMaterials, este un program european de finanțare menit să stimuleze inovația sistemică în învățământul superior, conectând instituțiile de învățământ superior cu mediul de afaceri și industria încă din etapele incipiente ale ciclului de inovare.

De la lansarea sa în 2021, inițiativa a sprijinit peste 500 de instituții de învățământ superior din Europa și din afara acesteia, alături de o rețea mai amplă de instituții asociate. Aceasta a asigurat formarea a peste 150.000 de studenți și membri ai personalului în domeniul inovației și antreprenoriatului și a sprijinit proiectele din cadrul inițiativei să stabilească peste 1.300 de noi parteneriate, dincolo de cele existente în cadrul consorțiilor lor. Proiectele finanțate prin această inițiativă au ajutat startup-urile să atragă investiții în valoare de peste 18,1 milioane de euro. De asemenea, au contribuit la crearea a peste 207 startup-uri și la lansarea a 25 de inovații pe piață.