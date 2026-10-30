Fonduri elvețiene 2026: Firmele românești au dreptul la a doua șansă. S-a decis o nouă  îmbunătățire a programului SME Eco-Tech prin Ordinul 1773/2026

Firmele românești care vor fi respinse de la finanțare în cadrul programului SME Eco-Tech 2026, co-finanțat din fonduri elvețiene, se vor putea înscrie din nou în schemă, potrivit unei noi îmbunătățiri a procedurii de implementare, prin care se introduce principiul „a doua șansă”.

Măsura a fost introdusă printr-un ordin al noului ministru al Economiei, Daniel Zamfir, publicat vineri în Monitorul Oficial (documentul atașat la finalul articolului).

Principiul „a doua șansă” înseamnă „posibilitatea aplicanților respinși la finanțare în cadrul primei înscrieri de a depune încă o cerere de finanțare prin intermediul sistemului informatic, cu obținerea unei noi poziții la finanțare în ordinea primul venit — primul servit. A doua înscriere va intra în etapa de evaluare în limita bugetului și va urma aceleași etape procedurale, iar eventualele alte cereri depuse după aceasta vor fi respinse” - prevede ordinul Ministrului Economiei 1773/2026.

„Pentru aplicanții respinși la verificarea administrativă și de eligibilitate, MEDAT va transmite acestora o notificare de respingere. Aplicanții care au primit o scrisoare de respingere beneficiază de principiul «a doua șansă» în sensul în care pot aplica maximum încă o dată cu societatea respinsă la finanțare la prima înscriere, obținând, conform principiului «primul venit — primul servit», o nouă poziție în lista de înscrieri. A doua înscriere va intra în etapa de evaluare în limita bugetului și va urma aceleași etape procedurale, iar eventualele alte cereri depuse după aceasta vor fi respinse” - mai prevede procedura modificată.

O altă înlesnire introdusă prin acest ordin permite și finanțarea firmelor cu cod CAEN secundar eligibil, nu doar principal, ca până acum.

Astfel, o firmă eligibilă „desfășoară o activitate principală sau secundară autorizată în unul dintre sectoarele eligibile. Codul CAEN Rev. 3 sau echivalent CAEN Rev. 2 pentru care solicită finanțare este cod CAEN principal sau secundar cel puțin de la data de 1.01.2022 și este autorizată la momentul înscrierii în Program, conform Legii nr. 265/2022 privind registrul comerțului. Solicitarea finanțării se face pe un singur cod CAEN, reprezentând codul CAEN principal sau secundar”, prevede procedura acum.

De asemenea, Ministerul Economiei va efectua verificarea administrativă și de eligibilitate, în ordinea înscrierii, a unui număr suficient de aplicanți care să permită îndeplinirea indicatorilor Programului, încadrarea în bugetul Programului și asigurarea/crearea unei liste de rezervă.

Vineri, 30 octombrie, la ora transmiterii știrii erau înscrise în programul SME Eco-Tech 501 firme, în condițiile în care indicatorul asumat de minister este de cel puțin 800 de firme românești finanțate. Programul s-a deschis pe 26 mai 2026, iar sesiunea a fost prelungită până pe 30 decembrie 2026, ora 20:00, ca urmare a interesului relativ scăzut din partea antreprenorilor români.

Antreprenorii pot consulta condițiile de participare și informațiile privind finanțarea pe site-ul MEDAT sau pot solicita clarificări la adresa de e-mail infoecotech@imm.gov.ro .

O șansă rară la finanțare pentru firme mai greu finanțabile în alte condiții

Ministerul Economiei, care gestionează schema de sprijin IMM, a mai introdus, anterior, o serie întreagă de înlesniri, astfel încât mai multe categorii de firme românești să poată accesa finanțarea:

Antreprenorii români din sectoarele serviciilor și comerțului pot și ei să acceseze ajutorul, alături de firmele din producție. Microîntreprinderile (până la 9 salariați) au fost introduse la finanțare, alături de firmele mici și mijlocii. A fost eliminat și un plafon de 2 milioane de lei (cifră de afaceri), pentru firmele care vor să acceseze fondurile elvețiene. Astfel, în acest moment, și firmele care la data de 31 decembrie 2024 aveau cifra de afaceri sub 2 milioane de lei pot să acceseze finanțarea.

Accesul la finanțarea SME Eco-Tech se face pe principiul „primul venit-primul servit”.

Sprijinul financiar acordat unei firme este compus din:

un grant nerambursabil de până la 40% din valoarea investiției, fără a depăși 267.240 lei;

un credit bancar care acoperă minimum 60% din valoarea investiției, contractat prin una dintre băncile partenere selectate de MEDAT

Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de 668.100 lei.

Bugetul total al programului SME Eco-Tech este de 288 milioane de lei, din care aproximativ 213 milioane de lei sunt rezervați ajutoarelor pentru firmele românești eligibile, restul banilor fiind alocați pentru platforma online de înscrieri și alte cheltuieli legate de administrarea schemei de sprijin.

Lista băncilor partnere în cadrul programului SME Eco-Tech

În program, au fost deja atrase și bănci partenere, pentru împrumutul contractat de către beneficiarul ajutorului de minimis, în condiții de piață, reprezentând minimum 60% din cheltuielile eligibile aferente unui proiect de investiții, dar nu mai puțin de 400.860 lei.

Prin implementarea programului se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr minim de 800 de beneficiari în total, până în 2029. De asemenea, se estimează crearea a cel puțin 800 de locuri de muncă noi, având îm vedere că fiecare firmă beneficiară va trebui să înființeze un nou loc de muncă și să păstreze locurile de muncă pe care le aveau deja. În total, prin program ar urma să se facă investiții de 100 milioane franci elvețieni.

Firmele românești eligibile vor avea la dispoziție 5 bănci, inclusiv liderul pieței bancare din România, Banca Transilvania, pentru a accesa împrumuturi în cadrul programului de ajutoare SME Eco-Tech, susținut cu fonduri elvețiene.

Ministerul Economiei a publicat lista băncilor partenere selectate în programul SME Eco-Tech:

Banca Transilvania

BRD

CEC Bank

UniCredit

ProCredit

Toate cele 5 bănci vor oferi credite bancare, cu dobândă Robor la 6 luni + max.3,5% pe an. Comisioanele diferă ușor, conform tabelului cu ofertele depuse (vezi oferta băncilor).

Resurse utile SME Eco-Tech:

Manualul de utilizare a etapei de creare profil și identificare electronică

Manualul de utilizare a etapei pentru depunerea cererii de finanțare

Procedura inițială și anexele sale (în forma din 2025):