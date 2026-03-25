Fondul bulgar BlackPeak a obținut finanțare din PNRR-ul României, pentru prelua pachete de acțiuni în firme românești și din regiune

Fondul de investiții bulgar BlackPeak este cel mai recent fond care a obținut capital din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) al României, pentru a acorda finanțări unor firme românești și din regiune, în schimbul unor pachete de acțiuni în business.

În luna martie 2026, Comitetul de Investiții desemnat de Guvernul României pentru Fondul de Fonduri de capital de risc pentru Redresare (Recovery Equity Fund of Funds – REF) a aprobat o alocare de capital pentru fondul de investiții BlackPeak II, a precizat, miercuri, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), într-un comunicat transmis StartupCafe.ro.

Fondul de la Sofia are o strategie investițională generalistă și este administrat de o echipă de investitori bulgari și cu echipă dedicată în București.

BlackPeak II face investiții în Europa de Sud-Est, a declarat Rossen Ivanov, managing partner, în 2023, când echipa fondului a venit la București.

Fondul de investiții caută firme profitabile, inclusiv IMM, dar nu startup-uri. Investitorii oferă runde de finanțare de câte 5-15 milioane de euro pentru extinderea afacerilor la nivel european.

BlackPeak Capital finanțează firme românești care activează mai ales în sectoare ca:

IT (cu predilecție software)

sănătate

servicii pentru companii

fabricare sepcializată

producție pentru consum

Fondul de investiții BlackPeak Southeast Europe Growth Equity Fund a finanțat o primă companie românească: Verdino, un cunoscut producător de „mici” și „cârnăciori” vegetali. Astfel, investitorii bulgari au intrat cu un pachet minoritar în firma românească fondată de Raul Ciurtin și Eberhart Răducanu.

În România, fondul de investiții BlackPeak Capital este reprezentat de Virgil Chițu.

Antreprenorii care consideră că au nevoie de investiții și se încadrează în profilul căutat de BlackPeak Capital pot scrie un mail la adresa: vc@blackpeak-capital.com .

LISTA: fonduri de investiții capitalizate din PNRR-ul României

Fondul de Fonduri de capital de risc pentru Redresare (Recovery Equity Fund of Funds – REF), susținut cu banii europeni din PNRR, a oferit capital în valoare totală de 347,5 milioane de euro unui număr de 20 de fonduri private de investiții care finanțează firme românești și din regiune, potrivit MIPE.

Alocările aprobate până în prezent reprezintă peste 90% din capitalul investibil al instrumentului de capital de risc, iar finanțările rămase urmează să fie acordate până în luna iunie a acestui an, în conformitate cu țintele stabilite prin PNRR. Perioada de depunere a propunerilor de investiții s-a încheiat la data de 31 decembrie 2025.

Iată o listă incompletă de fonduri de investiții susținute din PNRR:

Totodată, REF va sprijini proiecte de infrastructură în domeniul energiei regenerabile, prin participarea la fonduri specializate, precum:

Impact estimat: investiții de peste 600 milioane euro

Majoritatea acestor fonduri se află în fazele incipiente ale ciclului investițional, iar estimările indică faptul că, până la finalul perioadei de investiții, volumul total al capitalului direcționat către România va depăși de cel puțin 1,5 ori alocările inițiale, ajungând la aproximativ 600 de milioane de euro, susține MIPE.

Până la sfârșitul anului 2025, fondurile au investit în România 123 de milioane de euro în peste 20 de companii, printre care se numără Artesana, 5 to Go, EMI, Silgimar, MeetGeek, The Cat Health Company, Sales Tools, Genezio, Servopedia, Embryos Fertility Clinic și Mark Twain International School.

Primul exit de succes confirmă eficiența fondurilor

Recent, a fost înregistrat și primul exit de succes dintr-o companie finanțată prin PNRR, respectiv vânzarea participației fondului Morphosis II în Supermarket La Cocoș, tranzacție care a generat un randament de peste trei ori valoarea investiției inițiale, potrivit MIPE.

În februarie 2026, Consiliul Concurenței a aprobat tranzacția prin care lanțul românesc de supermarketuri La Cocoș a fost cumpărat de grupul german Schwarz, care mai deține și rețelele Lidl și Kaufland, prezente în România.

Resursele astfel recuperate la nivelul REF vor putea fi reutilizate pentru dezvoltarea unor noi instrumente financiare, mai spune ministerul.

Componenta 9 a PNRR, denumită ”Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare”, include o serie de reforme și investiții menite să consolideze mediul de afaceri din România, între care și ”Investiția 2 – Instrumente financiare pentru sectorul privat”. Investiția 2 include crearea Fondului de fonduri de capital de risc pentru Redresare (Recovery Equity Fund of Funds), cu o alocare de 400 milioane euro.