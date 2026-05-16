FOTO: Brandul elvețian de orologerie ultra-lux Audemars Piguet a lansat un ceas accesibil alături de Swatch. Haos la magazine, în Franța, pentru Royal Pop

Producătorul elvețian de orologerie exclusivistă Audemars Piguet a lansat un ceas de buzunar accesibil, denumit Royal Pop, în colaborare cu grupul Swatch, de ceasuri elvețiene relativ ieftine, iar lumea s-a îngrămădit la magazine, în Franța, pentru a cumpăra noul produs.

Audemars Piguet (AP) este cunoscut mai ales pentru modelul „iconic” Royal Oak, un ceas de mână care poate să coste de la zeci de mii de euro până la sute de mii de euro, în funcție de complicații și de materialele incluse.

Recent, AP a lansat o colaborare cu colosul elvețian The Swatch Group, care este cunoscut mai ales pentru ceasurile sale din plastic, relativ ieftine.

Rezultatul este un ceas colorat de buzunar, denumit „Royal Pop”, care seamănă cu modelul exclusivist AP Royal Oak, dar și cu ceasurile populare Swatch Pop din plastic, lansate în anii '80.

Grupul Swatch are în portofoliul său și branduri elvețiene de tradiție, cum sunt Breguet, Omega sau Longines, pentru segmentele de piață de lux. Dar Audemars Piguet nu se numără printre acestea, rămânând independent, la fel ca exclusivistul Patek Philippe sau gigantul Rolex.

Rezultatul colaborării dintre Audemars Piguet și grupul Swatch este un ceas de buzunar, cu un șnur la fel de colorat.

La prețuri în jur de 400 de euro,Royal Pop este foarte ieftin pentru un ceas AP, dar destul de scump pentru modelele obișnuite de la Swatch. Carcasa este realizată dintr-un material compozit premium, denumit comercial „Bioceramic”, iar mecanismul este unul mecanic, SISTEM51, de la Swatch. Important: ceasul este branduit cu „AP x Swatch”, ceea ce ar putea suscita interesul colecționarilor.

Vânzarea noului ceas „Royal Pop” a provocat haos sâmbătă, în mai multe oraşe din Franţa şi din alte ţări, după ce sute de persoane s-au înghesuit în faţa magazinelor pentru a cumpăra modelul lansat în ediţie limitată, potrivit Le Figaro, citat de News.ro.

În Paris, Lyon, Marsilia şi alte oraşe, zeci de persoane au stat la coadă încă de vineri, unele dormind în faţa magazinelor, pe scaune de camping sau sub umbrele, pentru a fi printre primii care cumpără ceasul vândut la preţuri între 385 şi 400 de euro, în funcţie de culoare.

În unele locaţii, situaţia a scăpat de sub control. În centrul comercial Parly 2, de lângă Paris, imagini publicate pe reţelele sociale au arătat clienţi forţând grilajele centrului comercial înainte de deschidere.

Poliţia a intervenit în mai multe oraşe, iar Swatch a anunţat ulterior că magazinele sale din Parly 2, Lyon, Deauville, Rennes şi Lille vor rămâne închise pe tot parcursul zilei, din motive de siguranţă publică. Mai târziu, compania a extins măsura şi la magazinele din Saint-Tropez şi Montpellier.

Clienţii care au aşteptat ore întregi sau chiar peste noapte au fost informaţi că vânzările vor fi reluate abia luni.

Scene similare au fost raportate şi în alte ţări, inclusiv în Dubai şi Barcelona, unde unele magazine au suspendat vânzările după ce personalul de securitate a fost depăşit de mulţime.

Colaborările Swatch cu branduri de lux au provocat, în ultimii ani, cozi uriaşe şi incidente similare, pe fondul cererii ridicate pentru modelele produse în serii limitate.

