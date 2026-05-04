Ce se mai întâmplă cu ajutoarele IMM de 150.000 EUR din programul Electric-Up: Contractarea beneficiarilor urmează în 2026 – răspuns oficial de la Ministerul Energiei

Firmele beneficiare în programul Electric-Up, început în anul 2024, ar urma să poată semna contractele de finanțare începând cu anul 2026, imediat ce se va finaliza evaluarea proiectelor pentru instalarea panourilor solare, a pompelor de căldură și a stațiilor de alimentare a mașinilor electrice, a dat asigurări Ministerul Energiei, într-o adresă transmisă comunității antreprenoriale StartupCafe.

Vorbim despre ediția curentă a programului Electric-Up, care a fost lansată în octombrie 2024, de Ministerul Energiei. Companiile HoReCa de toate dimensiunile, precum și microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) din domenii diverse pot primi granturi de până la 150.000 EUR fiecare pentru a-și instala panouri fotovoltaice, stații de încărcare a mașinilor electrice și pompe de căldură.

Problema este că oamenii au depus proiectele, dar nu prea mai știu ce se mai întâmplă cu acest program, după aproape 2 ani de la lansarea sesiunii de înscrieri.

StartupCafe.ro a cerut informații de la Ministerul Energiei.

Într-o adresă oficială, zilele trecute, instituția a răspuns comunității antreprenoriale StartupCafe.ro:

„În prezent, programul se află în etapa de evaluare a proiectelor depuse în cadrul ciclului 2 de finanțare (2024–2026), urmând ca, în cursul anului 2026, să fie finalizată evaluarea și inițiat procesul de contractare, iar ulterior să se deruleze implementarea proiectelor conf. alin. (2) Art. 23 din ghid: Implementarea proiectului se realizează în termen de cel mult 12 luni de la semnarea contractului de finanţare nerambursabilă, termen în care Beneficiarul depune certificatul de racordare şi încheie toate formalităţile privind instalarea și punerea în funcțiune a sistemului de panouri fotovoltaice, a sistemului de stocare a energiei electrice produse, a stației/stațiilor de reîncărcare precum si a sistemului electric alternativ de încalzire/răcire, plata facturilor şi evidențierea plății contribuţiei proprii, în funcție de ritmul de execuție și de disponibilitatea fondurilor bugetare”.

În programul Electric-Up 2024 (ediția a doua), au firmele românești au depus 2.859 de proiecte, pentru a obține finanțările de până la 150.000 EUR fiecare.

Acum, Ministerul Energiei a explicat că finanțarea proiectelor care fo fi declarate câștigătoare se asigură anual de la bugetul de stat.

„Sumele necesare implementării Programului «ELECTRIC UP» (...) se asigură anual de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei, conform prevederilor art. 10 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012.

Ministerul Finanţelor, la propunerea Ministerului Energiei, majorezează, la poziţii distincte, veniturile bugetului de stat, precum şi creditele de angajament şi creditele bugetare prevăzute în bugetul acestuia cu sumele aferente, după aprobarea legii bugetului de stat”, a menționat Ministerul Energiei.

Suma necesară implementării Programului este de minimum 450 milioane lei şi maximum 596 milioane lei.

În cadrul Programului „Electric Up”, plățile către beneficiari se realizează în conformitate cu prevederile art. 8 din Ghidul specific de finanțare, ulterior parcurgerii etapelor de evaluare, contractare și implementare a proiectelor.

Astfel, „finanțarea se acordă după semnarea contractelor de finanțare și implementarea proiectelor, cu excepția avansului de maxim 30% din valoarea ajutorului de minimis, pe baza cererilor de decontare depuse de beneficiari și însoțite de documentele justificative aferente cheltuielilor eligibile, efectuate”, în condițiile prevăzute de ghidul solicitantului, a mai explicat Ministerul Energiei.

De asemenea, programul permite acordarea, la solicitarea beneficiarilor, a unui avans de până la 30% din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate.

„Programul are caracter multianual și se desfășoară etapizat, conform art. 8 din Ghid, parcurgând etapele de înscriere, evaluare, contractare, implementare, decontare și monitorizare” - a subliniat instituția.

Electric-up: Cine poate obține ajutoarele de până la 150.000 EUR pe proiect

Beneficiarii programului Electric-Up (ediția a doua) sunt?

Întreprinderi mici și mijlocii, în sensul Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii. Conform acestei legi, la IMM se includ și microîntreprinderile, pe lângă firmele mici și mijlocii (max. 249 de salariaţi, cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro sau active totale care nu depăşesc 43 milioane euro). Operatori economici care activează în domeniul HORECA, conform Clasificării activităților din economia națională — CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, astfel cum a fost actualizată prin Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007. Coroborat și cu alte programe HoReCa, aici ar trebui să intre companii de toate dimensiunile (micro, mici, mijlocii și mari), care dețin structuri de primire turistice (CAEN 5510, 5520, 5530, 5590) și/sau structuri de alimentaţie (CAEN 5610, 5621, 5629, 5630).

Valoarea granturilor oferite prin programul Electric-Up:

Prin Programul Electric Up, firmele eligibile vor putea obține granturi de câte 150.000 EUR pentru instalarea:

sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică necesară consumului propriu,

a stației de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in

și/sau a sistemului alternativ de încălzire/răcire (cum sunt pompele de căldură, de exemplu)

Antreprenorii trebuie să asigure 25% din cheltuielile eligibile din resurse proprii. Oricum, beneficiarii mai întâi implementează proiectul pe cheltuiala lor și apoi le decontează statul cheltuielile eligibile, în limita ajutorului de minimis (75% din chletuielile eligibile, dar nu mai mult de 150.000 EUR).

La solicitarea beneficiarului, statul îi poate acorda un avans de până la 30% din totalul cheltuielilor eligibile aprobate în condițiile stabilite prin schema de ajutor de minimis. Pentru acest avans, beneficiarul trebuie să obțină de la o bancă sau o firmă de asigurări un instrument de garantare.

În cazul în care se constată că beneficiarii nu au respectat criteriile de eligibilitate și angajamentele prevăzute în ghidurile de finanțare, au făcut declarații incomplete sau neconforme cu realitatea pentru a obține ajutorul de minimis sau au schimbat destinația acestuia ori se constată că nu au respectat obligațiile prevăzute în contractul de finanțare, ajutorul de minimis acordat se recuperează de către Ministerul Energiei în calitate de furnizor.

