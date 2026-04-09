Skip to content

Finanțări 2026: PFA, ONG și alte organizații depun proiecte la DRRM. Termen: 3 mai. Descarcă ghidul oficial de finanțare

bani_lei_bancnote
bani_lei_bancnote Sursă: © Jakub Zerdzicki | Dreamstime.com

Persoanele fizice autorizate (PFA), organizațiile neguvernamentale (ONG), firmele și alte organizații eligibile din România și din afara țării pot depune proiecte educaționale, media, culturale în beneficiul cetățenilor din Republica Moldova, în cadrul unui apel de finanțare lansat joi de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM) din cadrul Guvernului României. 

DRRM a anunțat oficial deschiderea sesiunii de finanțare a proiectelor pentru anul 2026.

Asociațiile, fundațiile, unitățile de cult, organizațiile neguvernamentale, persoanele fizice autorizate, precum și persoanele juridice de drept public sau privat, din România și din afara frontierelor țării, pot transmite cererile de finanțare prin e-mail (scan, JPG, PDF), până la data de 3 mai, ora 23:59, la adresa: programe@drrm.gov.ro .

Cererile de finanțare trebuie să respecte condițiile menționate în Ghidul de finanțare nerambursabilă, publicat, în secțiunea cu documente necesare acordării de finanțare nerambursabilă.

Domenii eligibile la finanțările DRRM 2026

Pot fi finanțate din bugetul DRRM proiecte care derulează activități care vin în sprijinul cetățenilor din Republica Moldova, desfășurate în acest an, pe domeniile:

  • Cultură,
  • Mass-media,
  • Educație,
  • Societatea civilă,
  • Spiritualitate și tradiție.

„Ne dorim ca proiectele care vor fi depuse anul acesta să acopere toate cele cinci domenii de finanțare, iar extinderea ariei de activitate depinde de creativitatea inițiatorilor. Îi asigurăm pe cei interesați că aceste domenii permit integrarea unei game largi de teme relevante pentru cetățenii Republicii Moldova. Totodată, raportările din 2025 arată că, în 2026, este necesară consolidarea acțiunilor în domeniile mass-media și societății civile”, a declarat directorul general cu atribuții de secretar de stat al DRRM, Constantin-Valentin Răducanu.

Cererile de finanțare vor fi aprobate în limita bugetului alocat, cu respectarea principiilor liberei concurențe, eficienței utilizării fondurilor publice, transparenței și a tratamentului egal.

În cazul în care dosarul cererii de finanțare este incomplet sau documentele care însoțesc cererea de finanțare nu respectă condițiile menționate la Capitolul 3.1 „Documente necesare în etapa de evaluare a proiectelor”, Autoritatea Finanțatoare va respinge cererea de finanțare, fără ca proiectul să mai fie evaluat de către Comisia de evaluare, respectiv fără drept de contestare.

Lista proiectelor selectate, respectiv a beneficiarilor finanțărilor nerambursabile, va fi publicată pe site-ul DRRM, drrm.gov.ro, după închiderea sesiunii de finanțare și a perioadei dedicate evaluării proiectelor.

Descarcă de AICI Ghidul oficial de finanțare, grilele de punctaj și alte documente necesare. 

Ghid DRRM 2026Descarcă

Finanțări

