Fabrică românească cu 15 milioane € cifră de afaceri la apogeu, pusă la pământ de importurile ieftine din China

Famos, fabrica de mobilă din Odorheiu Secuiesc fondată în 1948, se îndreaptă spre lichidare, după un declin întins pe mai mulți ani, scrie Profit.ro. Compania nu a mai reușit să țină pasul cu creșterea costurilor și presiunea importurilor ieftine.



Producătorul Famos din Odorheiu Secuiesc se pregătește să intre în lichidare voluntară, după ce acționarii au decis încă din 2024 oprirea producției și valorificarea activelor.

Compania scoate la vânzare platforma industrială, halele, clădirile administrative și centrul comercial Orion („Shanghai Mall”), într-un pachet estimat la aproximativ 6,8 milioane de euro.

Decizia vine pe fondul creșterii costurilor cu materiile prime și energia, dar mai ales al presiunii exercitate de importurile ieftine din Asia, care au afectat constant competitivitatea producătorilor locali.

În paralel, compania a derulat concedieri colective, vizând aproximativ 160 de angajați - practic întreg personalul rămas.

De la 2.600 de angajați la închidere: declinul unei industrii

Povestea Famos începe în 1948, când o mică echipă de tâmplari a pus bazele unei unități care avea să devină, în timp, un jucător important în industria mobilei din România.

La apogeu, în anii 2000, fabrica genera o cifră anuală de afaceri de peste 15 milioane de euro și avea aproximativ 2.600 de angajați.

În structura acționariatului s-a regăsit, de-a lungul timpului, și Attila Verestoy, unul dintre cei mai influenți oameni politici și de afaceri din zonă.

Declinul nu a fost brusc, ci s-a acumulat în timp: în ultimii ani, cifra de afaceri a coborât la aproximativ 3,6 milioane de euro, compania a intrat pe pierdere, iar contextul economic a devenit tot mai dificil pentru producția locală.









