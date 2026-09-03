Excepții la e-Factura: ANAF a oficializat ordinul care pune în aplicare noile reguli

ANAF a publicat joi în Monitorul Oficial ordinul prin care pune în aplicare anumite excepții legate de sistemul RO e-Factura, ca urmare a modificărilor aduse de Legea nr. 88/2026.

Concret, Legea a stabilit:

eliminarea obligativității utilizării sistemului RO e-Factura pentru persoanele fizice care se identifică fiscal prin cod numeric personal (CNP), acestea putând utiliza sistemul doar opțional;

exceptarea de la obligația utilizării sistemului RO e-Factura pentru agricultorii persoane fizice care aplică regimul special pentru agricultori, având în vedere că aceștia utilizează deja carnete de comercializare care asigură trasabilitatea operațiunilor și conțin informațiile obligatorii din factură;

exceptarea institutelor și centrelor culturale ale altor state care activează în România în baza unor acorduri interguvernamentale, în contextul dificultăților tehnice și administrative generate de lipsa unui cod de identificare fiscală;

introducerea posibilității de radiere din registrele RO e-Factura pentru persoanele care nu mai au obligația sau nu mai doresc utilizarea sistemului.

În acest context, ANAF a publicat acum în Monitorul Oficial ordinul nr. 1021/2026, care pune în aplicare schimbările aduse de Legea nr. 88/2026.

Ordinul modifică și completează procedura privind organizarea și înscrierea în Registrul RO e-Factura opțional și Formularul 081 - Cerere privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura opțional/renunțarea la cererea privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura opțional.

Potrivit ordinului, furnizorii/prestatorii care au fost înregistrați în Registrul RO e-Factura opțional pot solicita scoaterea din acest registru prin completarea și transmiterea Formularului 081 - Cerere privind înregistrarea în/scoaterea din Registrul RO e-Factura opțional, având bifată secțiunea V din formular.

Persoanele care solicită scoaterea din Registrul RO e-Factura opțional sunt scoase din acest registru începând cu data de 1 a lunii următoare transmiterii formularului.

De asemenea, asociațiile și fundațiile, alte asociații fără scop lucrativ/patrimonial, partide politice, culte care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA care sunt înscrise în Registrul RO e-Factura opțional, sunt radiate, cu ajutorul sistemului informatic, din acest registru și vor fi înscrise în Registrul RO e-Factura obligatoriu.

Accesează și descarcă Ordinul nr. 1021/2026 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.788/2024 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea și înscrierea în Registrul RO e-Factura opțional, precum și a modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularului (081) „Cerere privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura opțional/renunțarea la cererea privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura opțional”.