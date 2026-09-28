Ghid ANAF 2026: Impozit pe veniturile din premii, jocuri de noroc şi din alte surse

Direcția Generală Regională a Finanţelor Publice (DGRFP) Braşov a publicat luni un ghid în format PDF privind impozitarea veniturilor din premii și din jocuri de noroc și a veniturilor din alte surse.

Potrivit ghidului, sunt considerate venituri din premii următoarele:

- Veniturile sub formă de premii de orice fel, în bani şi/sau în natură, acordate oamenilor de cultură, știință și artă, la gale, simpozioane, festivaluri, concursuri naționale sau internaționale, concursuri pe meserii sau profesii;

- Veniturile sub formă de premii în bani și/sau în natură acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor și altor specialiști prevăzuți în legislația în materie, pentru rezultatele obținute la competiții sportive interne și internaționale, altele decât:

veniturile neimpozabile din premii prevăzute la art. 62 din Codul fiscal acordate acestor persoane (de ex. premiile obținute de sportivii medaliați la campionatele mondiale, europene și la jocurile olimpice /paralimpice etc )

veniturile plătite de entitatea cu care aceștia au relații generatoare de venituri din salarii;

- Veniturile din promovarea produselor/serviciilor ca urmare a practicilor comerciale.

Atenție! NU sunt venituri impozabile:

veniturile realizate din fiecare premiu obţinut în bani şi/sau în natură sub valoarea de 600 lei, inclusiv;

materialele publicitare, pliantele, mostrele, punctele bonus acordate cu scopul stimulării vânzărilor;

reducerile comerciale de preţ acordate persoanelor fizice, altele decât cele acordate contribuabililor care obţin venituri pentru care se aplică regulile prevăzute pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor.

De asemenea, NU intră în categoria veniturilor din premii şi NU sunt impozabile:

premiile și alte drepturi sub formă de cazare, masă, transport, echipamente de lucru/protecție și altele asemenea primite de elevi pe parcursul învățământului profesional și tehnic și elevi/studenți pe parcursul învățământului dual preuniversitar/universitar, potrivit reglementărilor legale din domeniul educației naționale;

premiile și alte drepturi sub formă de cazare, masă, transport și altele asemenea, obținute de elevi și studenți în cadrul competițiilor interne și internaționale, inclusiv elevi și studenți nerezidenți în cadrul competițiilor desfășurate în România;

premiile obținute de sportivii medaliați la campionatele mondiale, europene și la jocurile olimpice/paralimpice;

premiile, primele și indemnizațiile sportive acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor și altor specialiști, prevăzuți în legislația în materie, în vederea realizării obiectivelor de înaltă performanță: clasarea pe locurile 1 - 6 la campionatele europene, campionatele mondiale și jocurile olimpice/paralimpice, precum și calificarea și participarea la turneele finale ale campionatelor mondiale și europene, prima grupă valorică, precum și la jocurile olimpice/paralimpice, în cazul jocurilor sportive;

primele și indemnizațiile sportive acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor și altor specialiști, prevăzuți de legislația în materie, în vederea pregătirii și participării la competițiile internaționale oficiale ale loturilor reprezentative ale României;

primele acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor și altor specialiști, prevăzuți în legislația în materie, din sumele încasate de cluburi ca urmare a calificării și participării la competiții intercluburi oficiale europene sau mondiale.

Cum se impozitează veniturile din premii

Veniturile din premii se impozitează prin reţinere la sursă:

Venit net = Venit brut – 600 lei sumă neimpozabilă

Impozit = 10% x venit net din fiecare premiu

Impozitul este calculat și reținut în momentul plății premiului de plătitorul de venituri şi este final.

Mai departe, DGRFP Brașov arată că veniturile din jocuri de noroc cuprind toate sumele încasate, bunurile și serviciile primite, ca urmare a participării la jocuri de noroc, inclusiv cele de tip jack-pot, indiferent de denumirea venitului sau de forma în care se acordă.

Jocuri de noroc (conform definiţiei din OUG nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc):

acele activităţi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: se atribuie câştiguri materiale, de regulă băneşti, ca urmare a oferirii publice de către organizator a unui potenţial câştig şi a acceptării ofertei de către participant, cu perceperea unei taxe de participare directe sau disimulate, câştigurile fiind atribuite în baza regulamentului de joc aprobat de Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc, prin selecţia aleatorie a rezultatelor evenimentelor care fac obiectul jocului, indiferent de modul de producere a acestora;

acele activităţi în care beneficiarii premiilor sunt stabiliţi pe baza rezultatelor unor evenimente sau concursuri ce se vor produce fără implicarea organizatorilor.

În scopul delimitării veniturilor din premii de veniturile din jocuri de noroc, sunt considerate câștiguri de natura jocurilor de noroc cele acordate participanților la joc de către orice persoană juridică autorizată să exploateze astfel de jocuri de noroc, conform legislației în materie.

Accesează și descarcă ghidul cu informații complete privind impozitarea veniturilor din premii şi din jocuri de noroc şi a veniturilor din alte surse:



