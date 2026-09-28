Bugetarii de la ghișee, interzis să mai ceară persoanelor fizice și firmelor dovezi ale banilor plătiți statului, de cetățenii respectivi

Mai puțină birocrație: autoritățile și instituțiile publice ar putea fi obligate să nu mai solicite firmelor și cetățenilor certificate de atestare fiscală, dovezi ale plăților, chitanțe și alte documente atunci când aceste pot fi obținute ori verificate direct de către acestea, potrivit unei propuneri legislative depuse la Senat de parlamentarii USR.

Proiectul vizează două tipuri de informații pe care autoritățile ar urma să le verifice direct, prin sistemele și mecanismele disponibile ale statului:

situația fiscală a firmelor și persoanelor fizice, inclusiv existența datoriilor restante;

efectuarea plăților datorate către autoritățile și instituțiile publice, inclusiv obligații fiscale, bugetare, taxe, tarife, amenzi, contribuții ori alte sume colectate în condițiile legii.

Prin această propunere legislativă, inițiatorii urmăresc „reducerea solicitării certificatului de atestare fiscală, a documentelor privind lipsa obligațiilor fiscale restante, precum și a dovezilor de plată, chitanțelor, ordinelor de plată, extraselor de cont sau altor documente similare, în acele situații în care informațiile pot fi obținute ori verificate direct de autoritatea sau instituția publică competentă”.

Inițiatorii spun că, în prezent firmele și cetățenii trebuie să prezinte instituțiilor publice multe documente pe care statul le are deja sau le poate verifica. Această practică duce la costuri administrative, întârzieri și „transformă contribuabilul, debitorul, plătitorul sau solicitantul unui serviciu public într-un intermediar între instituții ale aceluiași stat”.

„Prezenta inițiativă legislativă răspunde acestei probleme prin introducerea unei reguli clare: statul nu trebuie să solicite documente pur constatatoare atunci când poate verifica direct informația relevantă”, se arată în expunerea de motive care însoțește propunerea legislativă.

Ce mai spun inițiatorii:

Inițiativa legislativă nu urmărește eliminarea certificatului de atestare fiscală, a dovezii plății sau a documentelor similare acolo unde acestea sunt necesare potrivit legii.

Scopul proiectului este de a elimina solicitarea lor inutilă, ca documente standard, în procedurile în care informațiile pot fi obținute ori verificate direct de autoritățile și instituțiile publice.

Proiectul urmărește:

a) reducerea birocrației fiscale și administrative;

b) simplificarea relației dintre cetățeni, firme și instituțiile publice;

c) utilizarea efectivă a datelor și evidențelor deținute de stat;

d) consolidarea interoperabilității între instituții;

e) eliminarea practicii prin care cetățeanul sau antreprenorul este transformat în curier între ghișee și baze de date publice;

f) creșterea responsabilității administrative prin obligația de motivare a situațiilor în care documentul este totuși solicitat.

Verificarea directă a situației personale

Proiectul introduce un nou articol, prin care se consacră obligația autorităților și instituțiilor publice de a verifica direct situația fiscală a persoanelor fizice sau juridice ori existența sau inexistența obligațiilor fiscale restante, prin sistemele fiscale și informatice ale statului, în condițiile legii.

În mod corelativ, autoritățile și instituțiile publice nu vor mai solicita contribuabilului sau plătitorului certificatul de atestare fiscală ori alte documente care atestă situația fiscală sau lipsa obligațiilor fiscale restante, în măsura în care informațiile necesare pot fi obținute ori verificate direct prin mijloace electronice.

Sunt prevăzute excepții limitate, aplicabile atunci când informațiile nu pot fi obținute ori validate direct, când datele sunt incomplete sau prezintă neconcordanțe ori când un anumit document este cerut expres de lege pentru producerea unui efect juridic distinct de simpla verificare a situației fiscale.

Această soluție păstrează siguranța juridică a procedurilor, dar transformă certificatul fiscal dintr-un document solicitat reflex într-un instrument utilizat atunci când este efectiv necesar.

Verificarea directă a plăților

Proiectul introduce un nou articol, care stabilește regula potrivit căreia, în procedurile administrative în care soluționarea unei cereri, prestarea unui serviciu public, emiterea unui act administrativ ori realizarea unei operațiuni administrative este condiționată de achitarea unor obligații fiscale, bugetare, taxe, tarife, amenzi, contribuții ori alte sume colectate în condițiile legii, autoritatea sau instituția publică competentă are obligația de a verifica direct plata.

Verificarea se poate realiza prin evidențele proprii, prin sistemele informatice disponibile, prin unitățile Trezoreriei Statului, prin sistemele electronice de plată puse la dispoziție potrivit legii sau prin alte mecanisme de acces, verificare ori interoperabilitate.

În măsura în care plata poate fi identificată și verificată direct, instituția publică nu va mai solicita dovada plății, chitanța, ordinul de plată, extrasul de cont, confirmarea de plată ori alte documente similare.

Această soluție este necesară deoarece, în practică, cetățenii și firmele sunt adesea obligați să prezinte dovezi de plată pentru sume achitate către stat, deși plata a fost efectuată prin canale oficiale sau verificabile.

Principiul proiectului este simplu: dacă plata a fost făcută către stat printr-un mijloc verificabil, statul trebuie să o verifice direct, nu să solicite persoanei să prezinte încă o hârtie.

Regimul excepțiilor

Pentru a evita rigiditatea excesivă, proiectul prevede expres situațiile în care documentele pot fi solicitate în continuare.

În materia situației fiscale, certificatul sau documentele similare pot fi solicitate atunci când informațiile nu pot fi obținute ori validate direct, când datele sunt incomplete sau prezintă neconcordanțe ori când legea cere documentul pentru un efect juridic distinct.

În materia plăților, dovada plății sau documentele similare pot fi solicitate atunci când plata nu poate fi identificată ori validată direct, când datele sunt incomplete sau neconcordante, când plata a fost efectuată printr-un canal care nu permite verificarea directă ori când legea cere expres un document pentru producerea unui efect juridic distinct.

În toate aceste situații, autoritatea sau instituția publică are obligația de a consemna motivul concret pentru care informația sau plata nu a putut fi verificată direct.

Această obligație de motivare este esențială pentru prevenirea menținerii unor practici administrative formale și pentru asigurarea posibilității de control ulterior.

Comunicarea electronică a dovezii plății

Proiectul modifică art. 163 alin. (11^2), astfel încât, în situațiile în care dovada plății este prezentată potrivit legii, instituțiile publice să accepte comunicarea acesteia prin mijloace electronice.

Această modificare este complementară regulii verificării directe. Regula principală devine verificarea directă de către instituție. Atunci când verificarea directă nu poate fi realizată și dovada este necesară, comunicarea electronică a dovezii trebuie acceptată, pentru a evita revenirea la o logică exclusiv pe suport hârtie.